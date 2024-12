¿Robbie Williams fue a rehabilitación durante su carrera en solitario?

En 2023, se lanzó un documental de cuatro partes en Netflix sobre el cantante que incluyó 30 años de metraje inédito y discusiones sinceras sobre su carrera.

Williams usó la serie limitada de cuatro partes como una forma de abrirse sobre su pasado y dar una mirada personal detrás de escena a su vida.

Ahora, el cantante de 50 años tendrá un biopic lanzado en cines, llamado Mejor Hombre, el día de Navidad, que seguirá su carrera de manera bastante única.

En lugar de que un actor interprete a Williams, él se expresará a sí mismo como un chimpancé CGI.

Williams encontró el éxito por primera vez con Take That, uniéndose a la banda a la edad de solo 16 años en 1990 y fue responsable de algunos de los mayores éxitos de los años 90 y 2000 mientras al mismo tiempo luchaba con problemas de salud mental y adicciones.

¿Robbie Williams fue a rehabilitación por problemas de adicción?



Robbie Williams ha sido abierto sobre sus problemas con las drogas y el alcohol en el pasado, con sus luchas comenzando justo antes de que dejara Take That en 1995.

Hablando en el podcast Bought The T-Shirt, dijo: “Tomé drogas para llenar los vacíos.

“Cuando la fama llegó a mí a una edad muy temprana, tenía 16 años cuando me uní a Take That, magnificó todos los aspectos negativos de lo que pensaba que era.

“Antes de eso estaba bastante contento pero era vulnerable e increíblemente sensible.”

Finalmente, ingresó en rehabilitación en 2007 después de consumir drogas recetadas y drogas de clase A, informó The Mirror.

Williams agregó: “Donde estoy ahora como un hombre de 46 años es tranquilo. No hay atracones.

“La última fortaleza de adicciones negativas para mí que no puedo manejar es la comida, y lo estoy logrando, estoy controlando esa adicción.”

Mejor Hombre está en cines del Reino Unido desde el jueves 26 de diciembre.