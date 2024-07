Roaring Kitty enfrenta demanda por fraude de valores mientras sus acciones favoritas se desploman.

“

El rey de las acciones meme, Keith Gill, también conocido como Roaring Kitty, parece estar perdiendo su toque dorado. Las acciones del nuevo objetivo del seleccionador viral de acciones, el minorista de mascotas en línea Chewy, cayeron más de un 6.5% el lunes, incluso después de que las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa revelaran su participación de $245 millones durante el fin de semana. Las acciones de Chewy se dispararon el jueves pasado después de que Gill simplemente publicara una foto de un perro de dibujos animados en las redes sociales, pero ahora están un 6.6% por debajo del precio de cierre del miércoles. Fue una historia similar para la acción favorita de Gill, GameStop, cuyas acciones se desplomaron un 5.4% el lunes.

Esto ocurre mientras el rey de las acciones meme enfrenta una demanda en el Distrito Este de Nueva York acusándolo de cometer fraude de valores por una serie de publicaciones en redes sociales sobre GameStop.

Gill se ha hecho un nombre liderando un ejército de traders minoristas hacia las acciones no queridas de empresas en problemas en un esfuerzo por obtener ganancias rápidas. El objetivo de estos traders meme, como se les conoce, es elevar los precios de las acciones de empresas en apuros lo suficiente como para desencadenar una presión alcista contra los traders profesionales (en su mayoría) que han realizando grandes apuestas en su contra. El aumento de los precios de las acciones obliga a los vendedores en corto, aquellos que han prestado acciones para apostar en contra de una empresa, a cubrir sus posiciones comprando acciones, lo que a su vez obliga a subir los precios aún más.

La táctica de la presión alcista ha demostrado ser increíblemente efectiva en los últimos años, al menos en ráfagas breves, pero el clamor detrás de la tendencia de las acciones meme está disminuyendo lentamente.

Gill logró reunir a miles de traders minoristas para que lo siguieran en acciones como GameStop durante la pandemia basándose en la idea de que estaban obteniendo ganancias a expensas de los vendedores en corto de Wall Street. Muchos traders de acciones meme convirtieron en el villano central al fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, cuando los precios en aumento de las principales acciones meme llevaron a algunas corredurías a suspender el trading debido a la extrema volatilidad en 2021. Citadel, un creador de mercado, incluso fue demandado en ese momento alegando que había coludido con las corredurías para detener el trading, pero un juez de distrito de EE. UU. lo desestimó poco después, citando falta de evidencia.

Ahora, con la narrativa de minoristas contra Wall Street desvaneciéndose, la capacidad de Gill para impulsar grandes movimientos en acciones en problemas puede estar yendo por un camino similar. Por supuesto, el bajo rendimiento de las acciones meme este año probablemente tenga múltiples causas: la presión adicional de las tasas de interés más altas, los problemas financieros de GameStop y otros favoritos de las acciones meme, y el enfriamiento de la economía de EE. UU. y, por lo tanto, la disposición de los consumidores a invertir en acciones arriesgadas podrían ser todas culpables.

La desaceleración de la tendencia de las acciones meme también podría ser solo un contratiempo temporal. La buena noticia para los fieles seguidores de Gill es que es probable que la última demanda contra el rey de las acciones meme esté muerta a su llegada, al menos según Eric Rosen, un abogado defensor y ex fiscal federal que trabaja en el bufete de abogados Dynamis.

El demandante en el caso, Martin Radev, alega que Gill operó un esquema de “bombeo y descarga” que le causó pérdidas materiales en mayo. Esto es cuando un estafador intenta inflar artificialmente el precio de una acción para obtener una ganancia a corto plazo sabiendo que la información que han compartido para hacerlo es falsa.

Pero Rosen explicó en un artículo del 28 de junio que esta queja probablemente está “condenada” por varias razones clave. En primer lugar, el demandante tendría que demostrar que compró acciones de GameStop basándose en declaraciones falsas hechas por Gill. Eso es difícil cuando la publicación en la que se basa principalmente la demanda es un meme de un hombre inclinándose hacia adelante para mirar un televisor.

“Los tweets difícilmente pueden describirse como falsos. Más bien, publicar un meme de un tipo pensando en GME ni siquiera es un hecho que se pueda probar o refutar,” argumentó Rosen.

Pomerantz LLP, el bufete de abogados que representa a Martin Radev, no respondió a la solicitud de comentarios de Fortune. Gill no respondió de inmediato a un mensaje de X solicitando comentarios.

Otro problema importante que el demandante deberá superar es el estándar del “inversionista razonable”. Para demostrar que el demandante resultó perjudicado por las publicaciones en redes sociales de Gill que impulsaron los precios de las acciones de GameStop (antes de una gran caída), la fiscalía deberá presentar pruebas de que un inversionista razonable vería la imagen de un hombre inclinándose hacia adelante como un consejo de inversión. Pero Rosen argumentó que una publicación en redes sociales claramente “no es relevante para los inversionistas razonables.”

“Está claro que el demandante aquí buscaba obtener ganancias simplemente porque Gill twitteó, no por el contenido de los tweets,” escribió. “Los tweets de un icono de acciones meme no son algo que un ‘inversionista razonable’—alguien que lee informes de ganancias y analiza noticias de la empresa—tomaría en cuenta al tomar una decisión.”

El demandante también deberá demostrar que Gill no reveló su intención de vender y que estaba obligado a revelar sus intenciones.

“Deben demostrar que Roaring Kitty tenía la obligación de revelar su intención de vender. Y esto es un requisito muy alto. Por lo general, solo los asesores financieros o los fiduciarios están obligados a revelar sus posiciones o intenciones o cosas de ese tipo,” señaló Rosen.

