Rishi Sunak utiliza debate televisivo para tratar de evitar colapso electoral de los Tories

Rishi Sunak ha hecho un último intento beligerante para tratar de evitar un desastre electoral para los Conservadores en las elecciones generales de la próxima semana, instando repetidamente a los votantes en un debate televisivo a no “rendirse” al Reino Unido de Labour.

Con nuevas encuestas de opinión apuntando hacia una gran mayoría laborista, el primer ministro salió luchando el miércoles por la noche, insistiendo en que Sir Keir Starmer aumentaría los impuestos, permitiría que el gasto en bienestar se disparara y perdería el control de las fronteras del país.

El líder laborista utilizó el debate en horario estelar de la BBC para tratar de vincular el escándalo sobre las apuestas electorales que afectan a candidatos y funcionarios conservadores con la violación pasada del primer ministro de las reglas de la cuarentena por Covid.

En intercambios candentes en el último debate televisivo de la campaña, Starmer dijo: “El primer ministro fue condenado y multado por violar las reglas.”

“Realmente no deberías hablar sobre integridad en la política”, agregó.

El debate inyectó algo de pasión en una campaña electoral mediocre, con Sunak dejando claro que estaba decidido a luchar hasta el final, comparando un voto por Labour con un acto de “rendición”. Una encuesta rápida de YouGov sugería que los espectadores consideraban que el debate había terminado en empate.

Sunak, en mensajes dirigidos en parte a los votantes conservadores centrales que están pensando en cambiar a Reform UK, dijo que la gente no debería rendirse a Starmer en cuestiones como el control de fronteras y el bienestar. Concluyó: “Si no estás seguro sobre Labour, no te rindas ante ellos.”

El debate cara a cara en Nottingham fue la última oportunidad de Sunak en un evento importante para tratar de cambiar la campaña conservadora que, según las encuestas, se dirige hacia un desastre el 4 de julio.

La campaña de Sunak ha sido golpeada por errores y ahora se encuentra atrapada en una polémica sobre los candidatos y funcionarios conservadores que realizan apuestas sobre las elecciones. Starmer ha llevado a cabo una campaña de bajo riesgo, que parece estar dando sus frutos.

Una nueva mega-encuesta MRP el miércoles sugirió que Labour está en camino de ganar 450 escaños, dándole una mayoría de 250 en la Cámara de los Comunes, con los Conservadores reducidos a solo 60 diputados, menos que los Demócratas Liberales con 71.

Bajo ese escenario dramático, los Liberales Demócratas de Sir Ed Davey se convertirían en la oposición oficial, mientras que Reform UK de Nigel Farage obtendría 18 escaños.

La encuesta Find Out Now y Electoral Calculus pintó un panorama inusualmente pesimista para los Conservadores, y los candidatos conservadores con mayorías de más de 20,000, que antes se consideraban escaños seguros, admitieron estar en riesgo. “Podría perder fácilmente”, dijo uno.

La encuesta MRP sugirió que, si los resultados se replicaran el 4 de julio, Sunak y el viceprimer ministro Oliver Dowden estarían entre los que perderían sus escaños.

Una encuesta separada de WeThink MRP para The Economist situó a Labour en 465 escaños, los Conservadores en 76, los Liberales Demócratas en 52 y Reform en 3. Bajo ese escenario, Starmer disfrutaría de una mayoría de 280 escaños.

Durante el debate, que tuvo lugar en medio de una bulliciosa protesta pro palestina, Sunak volvió una y otra vez a la migración, afirmando que, si Starmer intentara negociar un mejor acuerdo comercial para el Reino Unido con la UE, “el precio sería la libre circulación”.

Starmer insistió en que no aceptaría la libre circulación, pero dijo: “No acepto que no podamos obtener un mejor acuerdo del que tenemos. Quiero un mejor acuerdo en las relaciones comerciales con la UE.”

Sunak también recibió aplausos —escasos en debates televisivos anteriores— al afirmar que Starmer intentaría negociar un acuerdo de devolución de migrantes ilícitos con los talibanes o los ayatolás iraníes.

Starmer dijo que procesaría las solicitudes de asilo de aquellos en Gran Bretaña que, bajo el nuevo régimen de migración de Sunak, no pueden tener sus solicitudes evaluadas.

Starmer afirmó que tomaría “300 años” sacarlos a Ruanda como propuso Sunak.

Mientras tanto, los dos líderes enfrentaron preguntas sobre la polémica de “gamblegate” en la que los Conservadores solo desautorizaron tardíamente a dos candidatos por acusaciones relacionadas con apuestas sobre la fecha de las elecciones.

Starmer suspendió de inmediato a un candidato laborista, Kevin Craig, por apostar a que perdería el escaño de Central Suffolk y North Ipswich que está disputando.

La Comisión de Juego, que está investigando irregularidades en las apuestas, dijo que estaba “centrada en una investigación relacionada con apuestas realizadas sobre la fecha de las elecciones en las que las personas pueden haber tenido información confidencial”.

