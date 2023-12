Rishi Sunak supera la rebelión conservadora en la votación del proyecto de ley de Ruanda.

El primer ministro Rishi Sunak ha frenado una rebelión conservadora sobre su proyecto de ley insignia de Ruanda, pero aún enfrenta una batalla para que sea aprobado por el Parlamento.

La legislación pasó cómodamente su primer obstáculo en la Cámara de los Comunes con una mayoría de 44 votos, pero habrá más votos en el nuevo año.

Ningún diputado conservador votó en contra, pero algunos críticos del ala derecha del partido se rebelaron absteniéndose.

Los rebeldes dijeron que les habían informado que el primer ministro consideraría “fortalecer” el proyecto de ley.

Pero esto podría arriesgar perder el apoyo de más diputados conservadores más moderados, quienes han advertido que se opondrían a cualquier cambio futuro que violara el derecho internacional.

La legislación de emergencia fue diseñada para revivir el plan del gobierno de enviar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda.

El plan está diseñado para disuadir a los migrantes de cruzar el Canal en pequeñas embarcaciones, algo que el Sr. Sunak ha convertido en una prioridad clave de su gobierno.

A pesar de que algunos conservadores de derecha amenazaron con votar en contra del proyecto de ley, al final solo lo hicieron los diputados de la oposición, y el proyecto de ley fue aprobado por 313 votos a 269.

37 diputados conservadores, incluidos la ex secretaria del Interior Suella Braverman y el ex ministro de Inmigración Robert Jenrick, quienes renunciaron por la legislación, no registraron su voto.

La mayoría de ellos provienen de facciones que previamente dijeron que no podían apoyar el proyecto de ley y es probable que se hayan abstenido deliberadamente.

Sin embargo, es posible que otros no hayan podido asistir a votar.

Poco antes de la votación, cinco facciones de diputados de la oposición, el European Research Group (ERG), los Nuevos Conservadores, el Common Sense Group, el Conservative Growth Group y el Northern Research Group, anunciaron que no podían apoyar el proyecto de ley en su forma actual.

Planean proponer enmiendas y dijeron que podrían votar en contra del proyecto de ley cuando regrese a la Cámara de los Comunes en el nuevo año si no se aceptaban los cambios que querían.

El presidente del ERG, Mark Francois, quien fue uno de los que se abstuvo, le dijo a la BBC: “Nuestra objeción fue que no creemos que, según está redactado actualmente, el proyecto de ley sea lo suficientemente firme para garantizar que despeguen los vuelos a Ruanda”.

“El primer ministro había dicho que consideraría fortalecer el proyecto de ley. Lo estamos tomando en serio”, dijo.

“Un número de diputados votaron con el gobierno esta noche porque se les dijo en privado que habría enmiendas más adelante.”

Sin embargo, aceptar sus demandas crearía nuevos problemas para el gobierno.

El grupo centrista One Nation, que incluye a más de 100 diputados conservadores, había recomendado que sus miembros votaran a favor del proyecto de ley, pero advirtió que se opondría a futuras enmiendas “que significaran que el gobierno del Reino Unido violara el estado de derecho y sus obligaciones internacionales”.

Una legislación más estricta también puede ser más difícil de aprobar en la Cámara de los Lores.

El proyecto de ley busca declarar en la ley del Reino Unido que Ruanda es un país seguro para enviar solicitantes de asilo, después de que el Tribunal Supremo dictaminara el mes pasado que la política era ilegal.

Sin embargo, críticos del ala derecha del partido han argumentado que actualmente no es lo suficientemente fuerte como para evitar impugnaciones legales a las deportaciones.

Un portavoz de Downing Street dijo que el proyecto de ley era “la legislación más estricta jamás presentada al Parlamento” y “deja claro que este Parlamento, no ningún tribunal extranjero, es soberano”.

“Ahora trabajaremos para garantizar que esta ley se incluya en el libro estatutario para que podamos enviar vuelos a Ruanda y detener las embarcaciones”, agregó el portavoz.

El Partido Laborista votó en contra del proyecto de ley, junto con otros partidos de la oposición, y el partido dijo que derogaría el plan de Ruanda si gana las próximas elecciones.

Dice que los millones de libras entregados a Ruanda como parte del acuerdo se gastarían mejor combatiendo a las bandas de contrabando de personas.

La secretaria del Interior en la sombra del Partido Laborista, Yvette Cooper, dijo: “La guerra civil de los Conservadores continúa, y el país está pagando el precio de este caos.”

“El debate de hoy muestra lo débil que es Rishi Sunak con este psicodrama conservador que ahora se prolonga hasta el nuevo año.”