Rishi Sunak: ‘No estoy ciego ante el hecho de que la gente está frustrada conmigo’ | Noticias de Política

Rishi Sunak dijo que no ​​es “ciego al hecho de que la gente está frustrada conmigo” cuando presentó un paquete de recortes fiscales de £ 17 mil millones en el manifiesto del Partido Conservador. El primer ministro admitió que “no lo ha hecho todo bien” al presentar “grandes ideas” para cambiar su campaña tambaleante. Después de haber convocado las elecciones en medio de un déficit de 20 puntos en las encuestas, las cosas empeoraron para el Sr. Sunak cuando abandonó un evento internacional del Día D la semana pasada, desatando tal furor que se vio obligado a desmentir rumores de que consideraba renunciar. ¡Últimas noticias electorales: lanzamiento del manifiesto Tory! La oferta principal del Sr. Sunak para los votantes incluye un recorte adicional de 2p al seguro nacional (NI) y el llamado “bloqueo triple plus” para pensionistas, que creará una nueva asignación exenta de impuestos “relacionada con la edad”. También quiere recortar impuestos para apoyar a los trabajadores autónomos mediante la abolición por completo del tipo principal de seguro nacional para autónomos para el final del parlamento. En un intento por impulsar la propiedad de viviendas, también se ha fijado un nuevo objetivo de 1.6 millones de nuevas viviendas, prometió abolir el impuesto de timbre sobre propiedades de hasta un valor de £ 425,000 para los compradores por primera vez, alivio del impuesto de ganancias de capital para propietarios que venden a sus inquilinos existentes y un nuevo esquema de Ayuda para la Compra. Para los jóvenes, el manifiesto incluye planes previamente anunciados para el servicio nacional obligatorio, la prohibición del uso de teléfonos móviles durante el día escolar y la eliminación de los A-Levels en lugar de un nuevo sistema, el Estándar Británico Avanzado. “Ahora es el momento de tomar medidas audaces, no de tener a Keir Starmer como primer ministro incierto”, dijo el Sr. Sunak. Como una referencia a las encuestas que sugieren que los conservadores se dirigen hacia un desastre electoral, el primer ministro dijo que no es “ciego al hecho de que la gente está frustrada con nuestro partido y conmigo”. Admitió que “no lo hemos hecho todo bien”, pero afirmó que los conservadores son el único partido “con las grandes ideas para hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir”. “Continuaremos reduciendo impuestos en los próximos años, lo que significa que para 2027 habremos reducido a la mitad el seguro nacional al 6%, es un recorte de impuestos de £ 1300 para el trabajador promedio”, dijo el Sr. Sunak. En su discurso de lanzamiento, también se comprometió a “reducir a la mitad la migración como hemos reducido a la mitad la inflación y luego reducirla cada año”. Otras políticas en el manifiesto incluyen: • Mover el umbral para pagar el impuesto alto por beneficio infantil para familias con un solo ingreso a £ 120,000, frente a los £ 60,000 actuales. • Una garantía de no aumentar el impuesto sobre la renta, el seguro nacional o el IVA. • Una garantía de pensión laboral de no introducir nuevos impuestos sobre las pensiones o aumentar los existentes durante todo el próximo parlamento. • Un compromiso de no cambiar el número de bandas impositivas del impuesto municipal, llevar a cabo una reevaluación del impuesto municipal o recortar descuentos en el impuesto municipal. • Una ambición de abolir el seguro nacional cuando sea financieramente responsable hacerlo. • Un “límite vinculante y legal” en visados de trabajo y familia que “disminuiría cada año del próximo parlamento y no puede ser incumplido”. • Un requisito para que los migrantes se sometan a un control de salud antes de venir al Reino Unido, con la posibilidad de pagar una tasa más alta del impuesto de salud de inmigración o de obligarlos a comprar un seguro si es “probable que representen una carga para el NHS”. ¡”Receta para el caos”! En total, el paquete de regalos costaría £ 17,2 mil millones anuales al Erario Público para 2029-30. Los conservadores dicen que pagarán las medidas reformando el sistema de bienestar para ahorrar unos £ 12 mil millones. Los otros £ 5,000 millones vendrán de recortar el servicio civil y ahorrar en consultoría. El recorte de 2p al NI es la tercera reducción prometida por los conservadores como parte de un esfuerzo para eliminar por completo el impuesto. El partido redujo el seguro nacional de los empleados del 10% al 8% en el presupuesto de marzo, luego de un recorte similar en otoño de 2023, a un costo anual de casi £ 10 mil millones para 2028/29. Pero los críticos han señalado que esto siguió a la carga fiscal alcanzando el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial bajo la vigilancia de los conservadores, con los umbrales de impuestos sobre la renta congelados anunciados anteriormente por el Sr. Sunak arrastrando a las personas a tramos impositivos más altos. Sir Keir Starmer dijo que el dinero no estaba allí para pagar las promesas del primer ministro, advirtiendo que era una “receta para cinco años más de caos” bajo los conservadores. PM niega que el manifiesto sea el “último recurso”. Presionado sobre por qué alguien debería creer en su promesa de reducir impuestos, el primer ministro dijo que anteriormente tuvo que tomar decisiones difíciles debido a la pandemia de COVID y la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania. Negó que el manifiesto fuera un “último recurso” y afirmó que asumió el cargo de primer ministro en circunstancias difíciles, pero el país había “dado un giro” y “es correcto hablar sobre el futuro”. Al preguntarle Beth Rigby, redactora política de Sky News, si había fracasado sin importar lo que diga, dijo: “La única encuesta que importa es la encuesta del 4 de julio”.