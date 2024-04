Rishi Sunak no descarta una elección general en julio, pero insiste en que “habrá una clara elección” cuando llegue el momento | Noticias de política

Rishi Sunak no ha descartado la posibilidad de celebrar elecciones generales en julio, ya que sigue siendo una especulación constante sobre el momento de la votación nacional.

El primer ministro ha dicho repetidamente que su “presunción de trabajo” es que las elecciones tendrían lugar en la segunda mitad de este año, con la ley indicando que enero de 2025 es lo más tarde que podría convocarlas.

Pero mientras muchos comentaristas han predicho una votación en otoño, Trevor Phillips de Sky News planteó a Sunak que podría significar tan pronto como julio.

Análisis: Sunak necesita aprender que los votantes no siempre están gobernados por la lógica de la computadora.

“Bueno, miren, cuando se trata de una elección general, he sido muy claro al respecto varias veces”, dijo el primer ministro.

“Y de nuevo, no voy a decir nada más de lo que ya he dicho, he sido muy claro al respecto”.

En su entrevista – que se emitirá íntegra el domingo a las 8.30am – Trevor Phillips presionó a Sunak en cinco ocasiones acerca de si descartaría una elección general en julio, pero el líder conservador se negó a confirmar o negar si podría tener lugar en ese momento.

“Vas a intentar sacar la conclusión que quieras de lo que digo”, dijo. “Voy a intentar siempre decir lo mismo. Deberías simplemente escuchar lo que dije, [lo] mismo que he dicho todo el año.

“Pero el punto es… hay una elección cuando se trata de la elección general. Y miren, durante la última semana o así… el país puede tener una clara idea de cómo se verá esa diferencia”.

Examinando sus compromisos recientes de reformar el sistema de bienestar, reducir impuestos y aumentar el gasto en defensa, así como finalmente lograr que su proyecto de Ruanda pase por el parlamento en un esfuerzo por abordar los cruces de pequeñas embarcaciones, Sunak dijo: “Esa es la sustancia de lo que este gobierno trata y lo que va a hacer en el futuro.

“Y cuando lleguen las elecciones, habrá una elección clara, porque el Partido Laborista ha intentado frustrar nuestro proyecto de Ruanda, porque no creen en detener los barcos, su plan económico subirá los impuestos de la gente.

“No han dicho que invertirán más en nuestra defensa y ciertamente no están de acuerdo en reformar nuestro sistema de bienestar para apoyar a la gente en el trabajo”.

El Partido Laborista ha dicho que quiere igualar el aumento en el gasto en defensa cuando las circunstancias financieras lo permitan, y ha prometido anular el proyecto de Ruanda si llega al poder.

Esta semana, su enfoque previo a las elecciones ha estado en el transporte ferroviario, prometiendo renacionalizar los operadores de trenes y “eliminar” el actual modelo “roto” si el partido gana las próximas elecciones.

