Rishi Sunak dice que votar por la Reforma le daría al Laborismo un “cheque en blanco” mientras responde al cruce de encuestas | Noticias de Política

Rishi Sunak ha respondido a una encuesta que muestra al partido Reforma de Nigel Farage por delante de los Conservadores, diciendo que votar por el partido sería “dar un cheque en blanco a Labor”. Hablando con periodistas en la cumbre del G7 en Italia, el primer ministro dijo: “Solo estamos a mitad de esta elección, así que todavía estoy luchando muy duro por cada voto. Y lo que muestra esa encuesta es – la única encuesta que importa es la del 4 de julio – pero si esa encuesta se replicara el 4 de julio, estaríamos entregando a Labor un cheque en blanco para gravar a todos, gravar su hogar, su pensión, su auto, su familia, y estaré luchando muy duro para asegurarme de que eso no suceda”. Últimas noticias sobre las elecciones: Reforma supera a los Conservadores por primera vez.

El Sr. Sunak desestimó la sugerencia de que el partido de Farage ahora representa la oposición a Labor, después de que una encuesta de YouGov sitúe a Reforma en un 19% y a los Conservadores en solo un 18%. El primer ministro dijo: “De hecho, cuando he estado fuera hablando con la gente, entienden que un voto por cualquier persona que no sea un candidato conservador es simplemente un voto para poner a Keir Starmer en el número 10”. Hablando más tarde, la secretaria principal del Tesoro, Laura Trott, dijo que la encuesta era una “advertencia contundente” y que si la elección seguía la misma trayectoria, le daría a Sir Keir Starmer un “poder sin límites”. Hablaba en un evento en el que el Partido Conservador afirmaba que Labor estaba planeando 18 subidas de impuestos porque el partido de Sir Keir Starmer no las había descartado. El secretario de Tesoro en la sombra de Labor, Darren Jones, dijo que la Sra. Trott hablaba sobre una cosa “que han imaginado y que Labor no está haciendo”.

Mr. Sunak agregó: "Así que si quieres acción sobre impuestos más bajos, menor migración, pensiones protegidas o un enfoque sensato hacia el cero neto, solo lo obtendrás votando a los Conservadores". "Y cuando la gente esté pensando en la sustancia de lo que quiere ver de un futuro gobierno, si eres alguien que quiere ver control sobre las fronteras, lo obtendrás de nosotros".

Continuó: “No vas a obtener eso de Labor, van a cancelar el esquema de Ruanda, no van a establecer un límite legal a la migración… un enfoque sensato hacia el cero neto”. “Ya he anunciado eso; Labor revertiría esas reformas y aumentaría las facturas de todos con los costos del cero neto”. “Y si quieres que tu pensión esté protegida, nosotros somos los únicos que ofrecemos el triple bloqueo, así que, en realidad, ya sabes, cuando la gente se siente especialmente esta semana cuando todo el mundo puede ver claramente la diferencia en el enfoque de los dos partidos… cristalizará la mente de las personas el día de las elecciones”.

Preguntado si el partido Tory enfrentaba una amenaza “existencial”, el Sr. Sunak dijo que la publicación de los dos manifiestos mostraba “una diferencia masiva en impuestos” entre los Conservadores y Labor. “Queremos reducir sus impuestos en cada etapa de su vida – en el trabajo, creando un negocio, comprando su primera casa, cuando se retire, sea un pensionista o tenga una familia – reduciendo impuestos para todos”, dijo. “El Partido Laborista constantemente no puede decirte qué impuestos van a subir, pero van a subirlos y como vimos ayer, van a aumentar la carga fiscal al nivel más alto en la historia de este país”. “Y esa es la elección para todos en las elecciones”.