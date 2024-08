Ripple celebra una nueva gran victoria contra la SEC, pero una apelación inminente podría significar que la celebración sea prematura

El miércoles, la jueza Analisa Torres puso fin al primer capítulo de un importante caso de criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores imponiendo una multa de $125 millones a la empresa de activos digitales Ripple y prohibiendo a la compañía violar la ley de valores en el futuro. La multa quedó muy por debajo de los $2 mil millones que la SEC había buscado, lo que provocó un aumento de más del 20% en XRP, el token estrechamente vinculado a Ripple.

El caso SEC v. Ripple, que comenzó a finales de 2020, ha sido visto como una prueba de fuego para saber cómo los tribunales fallarán en una campaña más amplia de cumplimiento contra las criptomonedas por parte de la agencia, una campaña que la industria afirma que excede la autoridad legal de la SEC. En respuesta al fallo del miércoles, ejecutivos de Ripple y otros observadores de criptomonedas enmarcaron la decisión como una victoria para las empresas de criptomonedas. Sin embargo, en el panorama general, un casi seguro recurso de apelación de la SEC, junto con el lenguaje vago del fallo, significa que aún queda un sueño lejano la ansiada claridad regulatoria.

“La decisión inmediata de la jueza Torres en balance es muy positiva para Ripple”, dijo Joe Castelluccio, socio de Mayer Brown y co-líder de los grupos de práctica de fintech y blockchain del bufete de abogados, añadiendo que la decisión aún debería “dar a la industria y al mercado un poco de pausa”.

El ejército XRP

Desde su fundación en 2012, Ripple ha logrado una posición destacada en el sector de las criptomonedas a través de su promesa de construir una red de pagos global y su token propietario, XRP, que ha ganado una base de seguidores ferozmente leales y una estimable capitalización de mercado de $35 mil millones. Junto con el éxito financiero, Ripple ha enfrentado una serie de desafíos legales, incluida la demanda de la SEC de 2020 presentada bajo el entonces presidente Jay Clayton.

El sucesor de Clayton, Gary Gensler, heredó el caso, que rápidamente se convirtió en el litigio insignia de la agencia mientras llevaba a cabo una campaña de cumplimiento implacable contra la volátil industria. La SEC argumentó que la compañía había violado la ley al recaudar más de $1.3 mil millones a través de una oferta de valores digitales no registrada.

Después de una batalla legal muy publicitada, que incluyó la revelación de correos electrónicos internos de la SEC detallando el funcionamiento interno de su enfoque hacia las criptomonedas, Torres emitió una decisión sorprendente en julio de 2023. Encontró que las ventas de XRP directamente a inversores institucionales como fondos de cobertura de Ripple violaban las leyes de valores, pero las ventas secundarias del token en plataformas como exchanges no lo hacían. Ripple y la mayoría de la industria celebraron el fallo como una victoria, aunque la SEC apeló de inmediato la decisión pendiente de un fallo final.

En el tiempo transcurrido entre la decisión inicial de Torres y su fallo del miércoles sobre los daños, varios otros jueces federales, incluidos dos en el propio tribunal de distrito de Torres, han emitido decisiones relacionadas con las criptomonedas. Estas decisiones han llegado a conclusiones separadas y a veces contradictorias a lo que encontró Torres, lo que significa que el estatus legal de las ventas de tokens digitales se ha convertido en una cuestión legal madura para los tribunales de apelación, y potencialmente para la Corte Suprema.

Una multa y una medida cautelar

Aunque es común que los abogados del gobierno pidan mayores sanciones de las que finalmente se imponen, la cifra final de $125 millones de Torres está mucho más cerca de lo que Ripple solicitó que de lo que pidió la SEC.

“Cualquiera intentará interpretar las cosas a su manera, pero es difícil no verlo como una victoria para Ripple”, dijo un ex abogado de la SEC que ahora trabaja en derecho de criptomonedas, quien habló con Fortune bajo condición de anonimato debido a su continua colaboración con la agencia. Señaló específicamente que la jueza denegó la petición de la SEC de recuperar fondos de Ripple, lo que significa que la empresa no tendría que devolver las ganancias obtenidas de comportamientos ilegales.

A pesar de la victoria financiera, Torres también impuso una medida cautelar contra Ripple, ordenando a la compañía que se abstuviera de violar nuevamente las leyes de valores. En su decisión, apunta a la “disposición de Ripple a empujar los límites” de la ley después de que la SEC presentara su demanda inicial, argumentando que existe la posibilidad de que la compañía “eventualmente (si es que no lo ha hecho ya) cruce la línea”.

Dado que Torres no quiso especificar si, y cómo, Ripple había seguido violando las leyes de valores, la cuestión de cuándo las ventas de tokens digitales constituyen ofertas de valores seguirá abierta. “Eso apunta a seguir manteniendo controles sobre la conducta en el mercado, y también al hecho de que esta sigue siendo un área de la ley poco definida”, dijo Castelluccio.

Incluso si Torres hubiera sido más firme en su lenguaje, sería improbable que impactara el comportamiento de otras empresas, dada la litigación en curso de la SEC contra empresas de criptomonedas como Coinbase y Binance. Además, dado que otros jueces federales han divergido notablemente de la decisión de Torres, con dos en el Distrito Sur de Nueva York encontrando que las ventas secundarias también podrían violar las leyes de valores, las discrepancias no se resolverán hasta que los casos lleguen a los tribunales de apelación.

Dado que la SEC ya intentó, y fracasó, en presentar una apelación en el caso de Ripple antes de la decisión final de Torres, es probable que la agencia vuelva a apelar el fallo, incluido el asunto de las ventas secundarias y la multa. A pesar de que el mercado respondió positivamente al fallo, incluido el repunte del 20% de XRP en el precio, Castelluccio advirtió que la decisión de Torres de julio pasado, y la de ayer, no tendrán el impacto de “cambiar el juego o cambiar el mercado”.

“Esas son afirmaciones significativas exageradas”, añadió.

Una carta comodín final en la disputa legal sobre XRP y otras criptomonedas es la lenta naturaleza del proceso de apelación, lo que significa que es muy improbable que haya un fallo de un tribunal superior en el caso de Ripple antes de 2025, mientras que cualquier fallo de la Corte Suprema casi con seguridad tendría que esperar hasta 2026 o más adelante. Mientras tanto, el creciente interés en las criptomonedas por parte de los legisladores significa que es posible que el Congreso apruebe nuevas normas para regular el sector, resolviendo potencialmente los problemas legales en los casos que involucran a Ripple y Coinbase antes de que lo hagan los tribunales.

