Rikki Stein recuerda la alegría de gestionar la leyenda del Afrobeat.

Por Richard Hamilton, BBC World Service

Al menos un millón de dolientes se presentaron para el funeral del músico nigeriano y voz de los oprimidos, Fela Kuti, recuerda su manager Rikki Stein.

“La carretera estaba llena de gente hasta donde alcanzaba la vista”, dice mirando hacia atrás a ese día de agosto en Lagos en 1997.

El Rey del Afrobeat, quien era venerado por la gente pero temido por aquellos a cargo, había fallecido a los 58, supuestamente de complicaciones derivadas del Sida.

Pero Stein cree que Fela, quien había sido arrestado repetidamente por hablar en contra de los regímenes militares sucesivos, en realidad falleció por una causa mucho más profunda.

“Fela murió de una paliza de más. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su mente y espíritu tuvieron que lidiar con 200 arrestos. El sistema sólo puede soportar tanto”, dice Stein a la BBC en una entrevista para marcar la publicación de sus memorias, en parte sobre sus 15 años manejando, argumentablemente, al músico más influyente de Nigeria.

A lo largo de su larga carrera, Fela criticó desafiante a aquellos a cargo, notablemente una sucesión de gobernantes militares, burlándose de ellos en álbumes como Coffin for Head of State.

Su música tenía el poder de atrapar a la gente desde adentro y ayudarlos a empezar a imaginar otro mundo.

“Estaba asombrado”, dice Stein, ahora 81 años, mientras habla sobre encontrarse por primera vez con los álbumes de Fela en la década de 1970.

“La música me habló de una manera que nunca había experimentado, irradiando calidez, intimidad, emoción y una sensación constante de anticipación. Cada palabra hablaba directamente a mi ser interior, describiendo vívidamente la vida bajo un régimen totalitario, pero vi claramente cómo el mensaje podría aplicarse a cualquier país.”

Quizás no sorprenda que manejar a alguien con tal carisma y visión fuera impredecible y agitado.

Cuando estaba en Europa, a Fela le gustaba tener la calefacción al máximo, dice Stein

