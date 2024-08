Riesgo de guerra regional acecha en las conversaciones de alto el fuego en Gaza.

Si las filtraciones a los periódicos locales son verdaderas, incluso los jefes de defensa de Israel están instando al Primer Ministro Benjamín Netanyahu a hacer un trato y acordar un alto el fuego en Gaza. Desde la última vez que los negociadores israelíes hicieron el viaje a la capital de Qatar para hablar, los riesgos y las presiones solo han aumentado. En Israel, los familiares de los rehenes aún retenidos en Gaza llaman a esto la “última oportunidad” para sacar a algunos de ellos con vida. En Gaza, el ministerio de salud dirigido por Hamas -cuyas cifras han sido utilizadas por la ONU e Israel en el pasado- dice que el número de personas muertas en las operaciones israelíes allí desde que comenzó la guerra ya ha superado las 40,000. Y Estados Unidos está moviendo un segundo portaaviones y un submarino equipado con misiles a la región, después de las amenazas de Irán y su aliado libanés, Hezbollah, de atacar a Israel en respuesta a los asesinatos de líderes clave de Hamas y Hezbollah el mes pasado. No falta de incentivos para un acuerdo. Y tampoco falta de presión. Estados Unidos cree que un alto el fuego en Gaza podría ayudar a calmar toda la región. Visitando Líbano el miércoles, el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, dijo que un acuerdo también ayudaría a crear las condiciones para un acuerdo en un creciente conflicto transfronterizo entre Israel y Hezbollah. “Tenemos que aprovechar esta ventana para la acción diplomática y soluciones diplomáticas”, dijo. “Ese momento es ahora”. Su jefe, el presidente Joe Biden, parece estar gestionando las expectativas. “Se está poniendo más difícil”, dijo a los periodistas en Nueva Orleans esta semana, añadiendo: “No me rindo”. Con tanto que ganar, ¿por qué las esperanzas de estas conversaciones son tan escasas? Primero, el tema de distracción: la declaración de Hamas de que no enviaría una delegación a la reunión probablemente no tenga un impacto importante. Las negociaciones siempre han sido indirectas, diplomacia de ida y vuelta: los representantes de Hamas no hablan directamente con Israel o Estados Unidos. Y la base internacional principal del grupo es Doha, donde se están llevando a cabo las conversaciones, y donde los negociadores cataríes y egipcios tienen un canal abierto de comunicación con ellos. El verdadero problema, según el ex negociador de rehenes israelí Gershon Baskin, es la falta de motivación de los líderes israelíes y de Hamas. “Está claro que los mediadores quieren el acuerdo más que las partes, y eso es una gran parte del problema”. La esposa y la hija de 12 años de Chen Avigdori fueron secuestradas por Hamas en los ataques del 7 de octubre en Israel, cuando otras 1,200 personas murieron. El par fue liberado en noviembre y ahora está haciendo campaña para sacar a los 111 rehenes restantes. “Creo que ambos están reteniéndolo”, dijo. “Creo que Sinwar realmente no se preocupa por su propio pueblo. Pero creo que el señor Netanyahu ha perdido algunas oportunidades que Israel ya tenía para firmar el acuerdo”. Para Yahya Sinwar – uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre, que se convirtió en líder político de Hamas tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán – algunos analistas creen que el cálculo puede estar cambiando. “Creo que Sinwar quiere salvarse a sí mismo y salvar a Hamas, porque no han sido destruidos totalmente, pero militarmente han sido derrotados y podría convertirse en una derrota”, dijo Chuck Freilich del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. “Netanyahu está en una posición más difícil, porque si hay un acuerdo, existe una muy buena posibilidad de que pierda su coalición”. Hasta ahora, Benjamín Netanyahu se ha mantenido firme en ciertas líneas rojas, incluido dar a Israel el derecho de reiniciar la guerra si las conversaciones posteriores sobre la retirada de tropas y los intercambios de prisioneros fallan. Los aliados de extrema derecha del Sr. Netanyahu han prometido retirarse del gobierno si, por ejemplo, acuerda liberar grandes cantidades de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, a cambio de los rehenes. Los puntos de fricción que enfrentan los negociadores son sustanciales. Pero las propuestas para resolver algunos de ellos han sido ampliamente informadas en los medios israelíes. Por ejemplo, la insistencia del Sr. Netanyahu en que las fuerzas israelíes deben permanecer en la frontera de Gaza con Egipto, para evitar que los grupos armados contrabandeen armas, ha sido contrarrestada con soluciones que involucran tecnología y la implicación de aliados en el terreno. Hamas ha acusado a Israel de presentar nuevas demandas y ha dicho que el tiempo de negociación ha terminado. Ha dicho que está listo para implementar los términos acordados el mes pasado. Israel niega que esté agregando nuevas condiciones, describiéndolas como un intento de aclarar lo que ya se acordó. Los mediadores internacionales del acuerdo – Estados Unidos, Qatar y Egipto – ciertamente tienen algún poder sobre las dos partes, pero puede que no sea suficiente para forzar un acuerdo si las partes mismas no lo quieren. “Estados Unidos y Qatar pueden presionar, pueden persuadir, pueden ofrecer incentivos, pueden ayudar a crear soluciones técnicas”, dice Chuck Freilich. “Pero al final, depende de líderes específicos”. En última instancia, el destino de estas conversaciones, de Gaza, de los rehenes, incluso el destino de la región en sí, descansará en los cálculos de dos sobrevivientes astutos; dos hombres en guerra.