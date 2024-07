Richtech Robotics Celebra la Finalización de la Instalación de ADAM en las Cocinas Fantasma dentro de Walmart de Dawsonville, GA por Investing.com

“

La integración de ADAM en Ghost Kitchens marca el comienzo de un despliegue de 240 ubicaciones en todo Estados Unidos.

LAS VEGAS, 22 de julio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Richtech Robotics Inc. (Nasdaq: RR) (Richtech Robotics), una empresa de Nevada y proveedor de robots de servicio impulsados por inteligencia artificial, se enorgullece de anunciar la instalación de su avanzado sistema robotizado de bebidas, ADAM, en Ghost Kitchens International Inc. (Ghost Kitchens) en Dawsonville, GA. Este hito marca el inicio de una asociación destinada a revolucionar la industria alimentaria y de bebidas a través de soluciones robóticas que automatizan las operaciones comerciales y brindan una experiencia única al cliente.

Ubicado dentro de un Walmart (NYSE:), el Ghost Kitchens de Dawsonville es la primera de las 240 ubicaciones planificadas que integrarán ADAM en sus operaciones. ADAM, equipado con tecnología AI de vanguardia, comenzó a operar el 13 de junio de 2024, sirviendo una variedad de bebidas de café tradicionales y especiales a los clientes en el Ghost Kitchens de Dawsonville, incluyendo la muy popular Iced Foamy Hazelnut Latte. Con esta instalación, Richtech Robotics espera demostrar la capacidad de ADAM para ofrecer bebidas de alta calidad de manera consistente mientras mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Richtech Robotics se enorgullece de ser una de las pocas empresas pioneras en la integración de AI y robótica en las operaciones comerciales cotidianas.

“La introducción de ADAM en la industria de las bebidas aborda varios desafíos clave, incluida la necesidad de consistencia, eficiencia y una experiencia memorable para el cliente”, dijo Matt Casella, Presidente de Richtech Robotics. “Al automatizar la preparación de bebidas, se espera que ADAM permita al personal humano concentrarse en establecer conexiones significativas con los clientes, elevando así la experiencia general del cliente.”

El personal de la ubicación de Dawsonville ha reportado comentarios positivos sobre ADAM por parte de los clientes, lo que destaca el potencial de ADAM para transformar la industria del servicio. Como parte de un despliegue más amplio planificado, Richtech Robotics y Ghost Kitchens recientemente firmaron una Carta de Intención no vinculante (LOI) para desplegar ADAM en las 240 ubicaciones de Ghost Kitchens. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la eficiencia detrás del mostrador y aumentar la participación de los clientes en estas ubicaciones minoristas altamente populares.

“El compromiso con Ghost Kitchens brinda un impulso importante mientras continuamos ejecutando nuestro plan de negocios y brindando valor a los accionistas”, agregó el Sr. Casella. “Esperamos que ADAM mejore significativamente las capacidades operativas en las ubicaciones de Walmart de Ghost Kitchens”.

George Kottas, CEO de Ghost Kitchens International, expresó entusiasmo por la colaboración, afirmando: “Esta es una oportunidad trascendental para trabajar con un líder emergente en robótica. Anticipamos que esta unión mejorará la experiencia del cliente, impulsando una mayor conciencia y éxito en ambos lados”.

Según los términos de la LOI, Richtech Robotics se encargará de la programación, mantenimiento y reparación de los sistemas ADAM, mientras que Ghost Kitchens gestionará el personal, la logística de la ubicación y el arrendamiento. ADAM funcionará a través de un sistema de punto de venta integrado con pantalla táctil para pedidos y pagos, ofreciendo bebidas personalizadas bajo demanda e involucrando a los clientes con su AI de conversación inteligente.

Richtech Robotics sigue comprometido con su misión de transformar la industria del servicio a través de soluciones robóticas colaborativas que mejoren las experiencias de los clientes y permitan a las empresas lograr más. La instalación en Ghost Kitchens en Dawsonville es un testimonio de este compromiso y sienta las bases para futuros avances en la industria.

Acerca de Richtech Robotics

Richtech Robotics es un proveedor de soluciones robóticas colaborativas especializado en la industria del servicio, incluidos los sectores de hospitalidad y salud. Nuestra misión es transformar la industria del servicio a través de soluciones robóticas colaborativas que mejoren la experiencia del cliente y empoderen a las empresas para lograr más. Al integrar de manera fluida la automatización de vanguardia, aspiramos a crear un panorama de interacciones mejoradas, eficiencia e innovación, impulsando a las organizaciones hacia niveles sin precedentes de excelencia y sati?Ì«sfacción. Obtenga más información en www.RichtechRobotics.com y conéctese con nosotros en X (Twitter), LinkedIn y YouTube.

Acerca de Ghost Kitchens

Con restaurantes en Canadá y Estados Unidos, Ghost Kitchens está preparado para expandirse para abrir más de 240 en 2024 en Estados Unidos y cocinas piloto en Europa, Asia e India. Cada restaurante cuenta con múltiples marcas nacionales hechas a pedido, un único operador, tecnología innovadora en la parte frontal y trasera de la casa, y clientes que entran y entregan pedido. Para obtener más información, visite www.ghostkitchenbrands.com.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de palabras prospectivas como anticipar, creer, pronosticar, estimar, esperar y pretender, entre otros. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en las expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres.

Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales de Richtech Robotics y los resultados reales podrían diferir materialmente. Hay una serie de factores que podrían hacer que los eventos reales difieran materialmente de los indicados por dichas declaraciones a futuro. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, los riesgos relacionados con la capacidad de ADAM para ofrecer bebidas de alta calidad de manera consistente mientras mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, el número de ubicaciones de Ghost Kitchen que finalmente instalarán e integrarán ADAM, la capacidad de las partes para negociar y ejecutar un acuerdo definitivo en relación con la LOI; la capacidad de las partes para implementar el acuerdo definitivo, y los riesgos relacionados con la capacidad de las partes para realizar los beneficios aquí descritos. Los inversionistas deben leer los factores de riesgo establecidos en el Informe Anual de Richtech Robotics en el Formulario 10-K / A, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 27 de marzo de 2024 y los informes periódicos presentados ante la SEC en o después de esa fecha. Todas las declaraciones a futuro de Richtech Robotics están expresamente calificadas por todos estos factores de riesgo y otras declaraciones de precaución. La información establecida aquí habla solo a partir de la fecha indicada. Con el tiempo surgen nuevos riesgos e incertidumbres y no es posible para Richtech Robotic predecir esos eventos o cómo pueden afectar a Richtech Robotic. Si se produce un cambio en los eventos y circunstancias reflejados en las declaraciones a futuro de Richtech Robotics, el negocio, la situación financiera y los resultados operativos de Richtech Robotics pueden variar materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro de Richtech Robotics.

Se insta a los lectores a no depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro, y Richtech Robotic no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Contacto:

Inversionistas:

CORE IR

Matt Blazei

[email protected]

Medios:

Timothy Tanksley

Director de Marketing

Richtech Robotics, Inc

[email protected]

702-534-0050

Richtech Robotics Inc. Richtech Robotics Inc.

“