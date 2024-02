Riad al-Turk, el ‘Mandela de Siria’, fallece en el exilio a los 93 años.

Riad al-Turk, un veterano líder de la oposición siria conocido como el “Mandela de Siria” después de pasar casi dos décadas en prisión por hablar en contra de los regímenes dictatoriales de su país, murió el 1 de enero en Eaubonne, un suburbio al norte de París. Tenía 93 años.

La muerte del Sr. Turk, en un hospital, fue confirmada por su hija Khuzama Turk en una entrevista.

La vida del Sr. Turk fue un oscuro reflejo de los tormentos de su país, y su improbable supervivencia fue un testimonio de su voluntad de resistir. Fue encarcelado cuatro veces, torturado repetidamente y pasó casi 18 años en confinamiento solitario, en su mayoría en una celda subterránea sin ventanas. “Podemos decir que era de mi altura, era del tamaño de un pequeño ascensor”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

Una instancia de tortura, en 1987, lo dejó en coma durante 25 días. Describido por aquellos que lo conocieron como un hombre modesto y sencillo, el Sr. Turk luchó continuamente contra el gobierno sirio hasta 2018, a la edad de 88 años, cuando huyó a Francia para vivir en el exilio de forma reacia.

“Toda su vida ha sido de disidencia”, escribió la periodista Robin Wright, quien lo entrevistó en Damasco, en su libro “Dreams and Shadows: The Future of the Middle East” (2008).

El Sr. Turk comenzó su carrera como comunista militante, hablando en contra de la dictadura, y terminó siendo un símbolo de resistencia a las tiranías sucesivas en Siria.

Después de ser liberado en la primavera de 1998 tras casi 18 años en prisión bajo el presidente de larga data Hafez al-Assad, el Sr. Turk continuó hablando en contra del sucesor de al-Assad, su hijo Bashar al-Assad, a pesar de saber que podía ser arrestado nuevamente.

En agosto de 2001, cientos se reunieron en la ciudad siria de Homs, lugar de nacimiento del Sr. Turk, para escucharlo hablar como secretario general de la oficina política del Partido Comunista Sirio prohibido, una facción disidente que se oponía a la sumisión del partido a la Unión Soviética y a Hafez al-Assad, quien había muerto el año anterior.

El Sr. Turk dijo a la multitud que el régimen del padre Assad “confió en el terror” y calificó de “ilegítimo” el gobierno de Bashar, diciendo que representaba “despotismo”.

Menos de un mes después, estaba en prisión por cuarta vez a la edad de 71 años. Fue condenado a dos años y medio de prisión por traición, pero, tras la presión internacional, fue liberado en noviembre de 2002 por razones de salud.

Poco antes de su cuarta detención, el cineasta Mohammad Ali Atassi entrevistó al Sr. Turk para un documental de 2001, “The Cousin”, preguntándole: “Saliste de la cárcel. ¿Pero la cárcel salió de ti?”

“No”, respondió. “La cárcel todavía está en mí. No es que le tenga miedo o algo. Pero porque la prisión representa la opresión, y la opresión aún se practica en mi país, destruir la prisión sigue siendo un objetivo principal en el que depende la libertad del país”.

Como joven graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Damasco y nuevo miembro del Partido Comunista Sirio, el Sr. Turk fue encarcelado por primera vez en 1952 por hablar en contra del golpe militar de Adib al-Shishakli. Fue detenido durante cinco meses, torturado y nunca fue juzgado.

Fue encarcelado de nuevo en 1958 por protestar contra la unión de Siria con el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto. Estuvo detenido y torturado durante 16 meses, nuevamente sin juicio.

Su tercera prisión, que comenzó en 1980, fue la más severa. Los agentes de Hafez al-Assad, el general de la fuerza aérea que tomó el poder en 1970, arrestaron al Sr. Turk después de que “se negó a denunciar la violencia de la Hermandad Musulmana” y, en su lugar, declaró que estaba en contra de “la violencia de todos los bandos”, dijo Najib Ghadbian, científico político de la Universidad de Arkansas. Esa declaración equivalía a la condena del régimen de Assad, dijo el profesor Ghadbian en una entrevista, agregando que “pagó un precio muy alto” por esa declaración.

Durante casi 18 años, el Sr. Turk estuvo en un aislamiento total, permitiéndosele solo tres visitas durante su encarcelamiento. Salía de su celda sin ventanas para tres viajes al baño al día, durante los cuales rebuscaba ropa dejada por otros prisioneros en la basura. Durante los primeros 10 años de su condena, dormía en el suelo de su celda. Su única diversión era hacer dibujos utilizando los pedazos duros de grano recogidos de la escasa gachas que le daban sus carceleros.

“Necesitan aislarme del mundo”, le dijo al Sr. Atassi en la película. “Si me pusieran con otros prisioneros, temen que les levantara la moral. El aislamiento es una tortura psicológica constante”.

Sin embargo, “la prisión no lo quebró”, dijo el Sr. Atassi en una entrevista desde Beirut.

Riad al-Turk nació en Homs el 17 de abril de 1930, hijo de Mohammed Ali Turk, un hotelero local que murió cuando Riad era muy joven, y su esposa, Amina, una mujer de escasos recursos. Khuzama, su hija, dijo que Riad creció en una escuela para huérfanos. Ingresó a la escuela de derecho en la Universidad de Damasco alrededor de los 20 años, dijo ella, y se unió al Partido Comunista Sirio en 1952.

El resto de su vida lo pasó en la política, “es mi sangre y parte de mi vida”, le dijo el Sr. Turk al Sr. Atassi.

Después de su liberación final de la cárcel, en 2002, siguió siendo activo en la oposición siria, firmando en 2005 la Declaración de Damasco, un intento de unificar a los varios opositores del régimen de Assad. “Quería impulsar una gran unificación”, dijo el Sr. Atassi.

Cuando comenzó la revuelta contra el régimen de Assad en 2011, una que llevaría a una guerra civil abierta, el Sr. Turk buscó a jóvenes manifestantes, animándolos incluso cuando entraba en su octava década. Más tarde reconoció que había subestimado la toxicidad de los islamistas a los que él y otros oponentes de Assad habían recurrido inicialmente.

“Su compromiso fue asombroso”, dijo Mazen Darwish, presidente del Centro Sirio para la Medios y la Libertad de Expresión. “Fue un símbolo, un héroe nacional”.

Para 2013, la salud del Sr. Turk y su oposición continua lo habían dejado confinado en semiclandestinidad en su pequeño apartamento en Damasco, escribió Le Monde en 2018. Ese año, con problemas de visión y mala salud, finalmente abandonó Siria por instigación de sus dos hijas, emprendiendo un viaje peligroso a través de territorio controlado por islamistas para llegar a Turquía y, finalmente, a Francia, donde fue aceptado como exiliado.

Su esposa, Asma Al-Faisal, que también pasó años en prisión, murió en el exilio en Canadá en 2018. Además de su hija Khuzama, le sobrevive su otra hija, Nesrin Turk.

El Sr. Turk siguió siendo combativo hasta el final, denunciando la dinastía de Assad incluso cuando reconoció que su lucha de toda la vida seguía inconclusa.

“El veredicto que emite el viejo disidente es el de un fracaso”, escribió Le Monde tras visitarlo en 2018, “el testamento político de un hombre que no verá realizado el trabajo de su vida”.

“Su hija Khuzama no lo ve exactamente así. “Fue el único hombre que dijo no al régimen sirio”, dijo. “Fue el único que dijo: ‘Siria no seguirá siendo el reino del silencio’. Dedico su vida a la lucha por la democracia”.

Aurelien Breeden contribuyó con información desde París, y Hwaida Saad contribuyó con información desde Beirut.