RFK Jr. dice que Trump ha ‘cambiado como persona’

Robert F. Kennedy, Jr., quien se ha convertido en un aliado ardiente del ex presidente Trump en los últimos días, dijo en una entrevista el viernes que cree que el ex presidente ha “cambiado como persona”.

“Si el Presidente Trump gana … la gente verá un Presidente Trump muy diferente al que vieron en el primer mandato”, dijo Kennedy al anfitrión del podcast “All In”, Jason Calacanis. “Creo que ha cambiado como persona. Y lo conozco desde hace, ya sabes, 30 años”.

“Pero creo que está, está enfocado en su legado”, agregó más tarde. “Ha dicho muchas cosas interesantes sobre lo que hizo mal la última vez”.

El candidato independiente también defendió a Trump contra informes que lo conectan con la agenda conservadora Proyecto 2025, presentada este año por la Fundación Heritage. El ex presidente y su campaña se han distanciado agresivamente de la agenda de 900 páginas.

Los contribuyentes al plan incluyen miembros de su administración anterior y otros aliados de Trump, algo que los demócratas y su rival la vicepresidenta Harris han aprovechado en sus mensajes contra el ex presidente.

“Y me planteó este tema y me dijo, sabes, ‘siempre me dicen que estoy en el Proyecto 2025. Nunca leí el Proyecto 2025 hasta que empezaron a acusarme de ello”, dijo Kennedy el viernes. “Dijo que fue escrito por ‘un cabrón de derecha. Eso es lo que es'”.

“Creo que ahora está interesado en su legado. Quiere dejar atrás algunos logros y quiere mejorar nuestro país”, continuó más tarde. “Y creo que está, ya sabes, escuchando una gama más amplia de voces. Se está preparando para gobernar en este momento”.

Los comentarios de Kennedy llegan justo una semana después de que suspendiera su campaña en los estados de batalla, dando su apoyo a Trump y apareciendo en un mitin junto al ex presidente. Aún así, dijo que su nombre aparecería en la papeleta en la mayoría de los estados rojos y azules.

Trump también lo eligió a él y a la ex representante Tulsi Gabbard (I-Hawai), quien recientemente moderó un ayuntamiento con el candidato presidencial del GOP, a principios de este mes para unirse a su equipo de transición.

“Estaré en el comité de transición seleccionando a las personas que van a gobernar … Habrá una amplia diversidad de partes interesadas”, dijo Kennedy en la entrevista del viernes. “Pero está escuchando a más que simplemente esa estrecha derecha ala”.

