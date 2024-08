RFK Jr admite haber arrojado el cadáver de un oso en el Central Park de Nueva York

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr ha publicado un video en las redes sociales en el que admite que arrojó un oso cachorro muerto en el Central Park de Nueva York en 2014. El clip, publicado en su cuenta X el domingo, lo muestra con la polémica comediante estadounidense Roseanne Barr mientras describe circunstancias extrañas que llevaron a un incidente que desconcertó a los neoyorquinos hace 10 años.

El señor Kennedy dijo que una mujer había golpeado y matado al oso con su auto cuando él iba detrás de ella fuera de la ciudad, y lo puso en su furgoneta con la intención de desollar al animal y cosechar su carne. Parece que compartió la anécdota para anticipar una próxima historia en la revista The New Yorker.

La campaña de Kennedy y The New Yorker no respondieron a las solicitudes de comentarios. Sentado con las mangas arremangadas en una mesa cubierta de comida, el Sr. Kennedy le cuenta a la Sra. Barr en el video que estaba conduciendo para encontrarse con un grupo de personas para ir a cazar con halcones cerca de Goshen, Nueva York, hace 10 años cuando el oso fue asesinado. Dice que se detuvo para poner al oso en su vehículo.

“No, iba a desollar al oso – y estaba en muy buenas condiciones – y iba a poner la carne en mi refrigerador”, dice. “Y puedes hacer eso en el estado de Nueva York: Obtener una etiqueta de oso para un oso atropellado en la carretera”.

El estado de Nueva York permite a las personas llevarse osos muertos en la carretera, pero la ley estipula que una persona debe notificar a la policía o al Departamento de Conservación Ambiental del estado para obtener dicha etiqueta.

El Sr. Kennedy no parece haber hecho eso.

En cambio, dice que continuó con su aventura de caza con halcones, que se prolongó hasta tarde en la noche. Dice que luego se fue a una reserva de mesa que tenía en el restaurante Peter Luger Steakhouse en la ciudad de Nueva York, a unas 75 millas (121 km) al sur de Goshen.

“Al final de la cena, era tarde y me di cuenta de que no podía ir a casa”, dice el Sr. Kennedy. “Tenía que ir al aeropuerto, y el oso estaba en mi auto, y no quería dejar al oso en mi auto porque eso hubiera sido malo”.

Fue entonces cuando, según dice, se le ocurrió que había habido una serie de accidentes de bicicleta en Nueva York y que tenía una vieja bicicleta en su auto.

Le cuenta a la Sra. Barr que tuvo la idea de simular un accidente de bicicleta con el cadáver del oso en el Central Park, lo cual varios borrachos con él respaldaron con entusiasmo. Él enfatiza que no había estado bebiendo.

“Así que hicimos eso y pensamos que sería divertido para quien lo encontrara o algo así”, dice. “Al día siguiente… estuvo en cada estación de televisión. Estaba en la portada de cada periódico y encendí la televisión y había como una milla de cinta amarilla y 20 autos de policía, había helicópteros volando, y yo estaba como, ‘¡Dios mío. ¿Qué hice?'”

Luego señala que un verificador de hechos de The New Yorker lo llamó y le preguntó si estaba involucrado en arrojar el cuerpo del oso, lo que parece haberlo llevado a publicar este video.