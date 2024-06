Rey King sobre la amistad con Dave Myers y el futuro.

Myers, quien era una mitad del dúo de cocina de motocicletas con su copresentador King, falleció en febrero a la edad de 66 años después de sufrir de cáncer.

En una entrevista con el periodista y crítico gastronómico Jay Rayner para The Observer, King dijo que ha comenzado a “pensar en qué quiero hacer” después de la muerte de Myers.

Reflexionando sobre su pérdida, dijo: “Obviamente sientes la pérdida de tu mejor amigo.

“Pero también hay una sensación de pérdida en que las experiencias que tuvimos juntos no pueden continuar”.

Continuó: “Lo maravilloso de mi amigo Dave era que abrazaba totalmente el momento”.

“Solía volverme loco. Le decía que dijera algo negativo por un rato, pero le encantaba ser un Hairy Biker”.

El dúo se conoció en 1995 en el set de un drama de televisión, y luego construyeron una amistad y una exitosa carrera juntos.

A lo largo de su carrera publicaron más de 20 libros de cocina juntos y presentaron programas como The Hairy Bikers Ride Again; The Hairy Bikers’ Food Tour Of Britain; The Hairy Bikers: Mums Know Best; y The Hairy Bikers’ Cook Off.

“Fue The Observer quien nos dio nuestra primera cobertura seria”, dijo King.

“The Observer realmente lanzó a los Hairy Bikers. Y terminará con ellos también”.

El chef de televisión Myers anunció que estaba recibiendo quimioterapia en mayo de 2022, pero no especificó qué tipo de cáncer tenía.

Hablando sobre su diagnóstico, King dijo: “Dave me llamó. Tuve que detenerme. Simplemente no podía entenderlo. Debo haberme escuchado terrible.

“Había simplemente un nivel de incredulidad. Y siendo honesto, no pude comprenderlo todo durante su lucha.

“¿Esto está pasando de verdad? ¿Mi mejor amigo?”.

Hablando sobre su tratamiento, dijo: “Tienes que ir con la psique del paciente. Todo fue sobre la lucha hasta el último día”.

“Somos dos tipos de clase trabajadora y nos gusta un buen pleito. Cuando quedó claro que esto iba a ser una batalla larga, fue sobre hacer las cosas lo más cómodas posible para Dave, tanto física como mentalmente.

“Tuvimos que dejar que nos guiara. Se trata de ser amable”.

King dijo que Myers recibió el “amor y apoyo de su esposa”, Liliana Orzac, a quien conoció mientras filmaba en Rumania.

“La realidad era que simplemente no quería irse. Era demasiado pronto”, dijo.

“Tenía un hogar en el que quería vivir y teníamos en claro nuestras carreras. Estaba ansioso por pasar más tiempo con su amada Lili y sus hijastros.

“Recién había llegado y nadie quiere irse cuando recién ha llegado. No era tiempo de irse. Es una enfermedad cruel”.

Reflexionando sobre su futuro, King dijo: “Solo en las últimas semanas he empezado a pensar en qué quiero hacer realmente”.

“He pasado toda mi vida desde muy joven pensando en lo que quieren los demás y cuáles son sus necesidades y aspiraciones.

“Así que a mi edad, que me presenten la pregunta de qué es lo que realmente quieres hacer es muy difícil. Éramos una asociación, un dúo”.

Continuó: “Sería increíblemente mezquino no decir gracias a nuestra base de fans. Sinceramente espero que, sea lo que sea que haga a continuación, vengan conmigo y empecemos otro viaje juntos”.

“No hay Hairy Bikers sin Dave. Porque es en plural”, agregó.

A principios de mes, miles de motociclistas viajaron de Londres a la ciudad natal de Myers, Barrow-in-Furness, como parte del primer Dave Day, celebrado en honor a Myers.

King y la viuda de Myers aparecieron en un escenario donde agradecieron a aquellos que habían salido para rendir homenaje a Myers.