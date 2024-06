Revuelva el caldero comunal en Medak.

Fragmentos rotos de vidrio de las ventanas, muebles destrozados, piedras, gotas de sangre coagulada, camillas y jeringas llenan el suelo del Hospital Ortopédico de Medak, dos días después de ser atacado por una multitud enfurecida. Este hospital es uno de los cuatro que sufrieron graves daños durante la violencia comunal el 15 de junio, dos días antes de Bakrid, una festividad islámica celebrada en todo el mundo.

Cuando el hospital volvió a abrir después de tres días de violencia, los trabajadores traumatizados seguían intentando limpiar el desorden y prepararlo para los pacientes. La ayah que recoge cuidadosamente los fragmentos de vidrio y barre el equipo roto derrama lágrimas. Señalando sus piernas, dice: “Los hombres no nos permitieron bajar la persiana. Bloquearon la persiana con troncos de madera y nos golpearon repetidamente en las piernas. Ahora no puedo caminar correctamente”.

Saubhagya y Jagan, otros dos empleados presentes en el hospital ese día, tiemblan al recordar los eventos aterradores de la noche.

Una serie de incidentes en ese fatídico día, que comenzaron con una disputa sobre el ganado guardado en un madrasa en la colonia de Indrapuri alrededor de las 10.30 a.m., culminaron en un ataque al Hospital Ortopédico de Medak esa noche, dejando a muchos heridos.

Dos hospitales que trataban a los heridos de ambas partes involucradas en el ataque son propiedad de la misma administración. El Hospital Ortopédico de Medak proporcionó primeros auxilios a los miembros musulmanes, mientras que el Hospital Russh atendió a los miembros de la Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM), sirviendo como un ejemplo de armonía comunitaria en medio del caos.

Medak, una ciudad pequeña con una población de solo 46,880 habitantes, está ubicada a unos 90 kilómetros de Hyderabad. Desde la formación de Telangana en 2014, ha sido un foco político. Los residentes locales insinúan una posible conexión entre la agitación y el nuevo régimen político en la circunscripción, la violencia tuvo lugar menos de quince días después de que el Partido Bharatiya Janata (BJP) lograra su primera victoria en la circunscripción con un 33,9% de votos. En la última década, la participación del partido en la zona se ha más que duplicado, pasando del 15,4% en tres elecciones del Lok Sabha.

Los que salieron para las oraciones vespertinas previas a Bakrid no tenían idea de que terminarían en un hospital después de décadas de celebraciones sin incidentes. Los eventos de ese día han dejado a la población con miedo y a las administraciones hospitalarias perplejas.

Hasta el 19 de junio, un total de 36 personas han sido arrestadas. Entre ellos, 13 son del BJP, incluidos el presidente del distrito de Medak, Gaddam Srinivas, el presidente de la ciudad de Medak, M. Nayam Prasad, el presidente distrital de BJYM Sateesh, mientras que 23 pertenecen a una comunidad en particular. Los representantes del BJP Srinivas, Prasad y Satish también han sido detenidos. Se están realizando esfuerzos para localizar y detener a los nueve sospechosos restantes.

Cómo se desarrolló

Era una mañana típica de sábado en la madrasa de Minhaj-Ul-Uloom, una institución educativa para musulmanes. Los residentes habían sacado sus 40 cabezas de ganado, destinadas al sacrificio, a pastar en el exuberante terreno verde detrás de las instalaciones, que se había vuelto verde después de las recientes lluvias. El espacio también tiene un pequeño estanque donde el ganado sacia su sed.

Sin embargo, en pocos minutos, un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años comenzó a reunirse en los alrededores, tomando fotos y murmurando entre ellos. En poco tiempo, el pequeño grupo se convirtió en una multitud.

“Ellos no hicieron nada en sí. Nuestros hijos nos alertaron sobre ellos. Yo, junto con otros mayores de la madrasa, fuimos y nos paramos junto a nuestro ganado. El grupo luego llamó a la policía. No teníamos miedo ya que no había vacas en la manada. Ni retrocedieron ni nosotros”, recuerda Barkaat Ahmed, el maestro de Minhaj-Ul-Uloom madrasa que tiene unos 55 estudiantes.

Una hora después, funcionarios de la policía de la ciudad de Medak llegaron al lugar y no encontraron vacas. B. Bala Swamy, de la Oficina del Superintendente de Policía de Medak, dice: “Verificamos. No había vacas en el lote, solo bueyes. Intentamos explicar eso al grupo que se había reunido, pero se negaron a escuchar. Dijeron que los animales eran jóvenes y exigieron una acción estricta”.

La confrontación continuó hasta la tarde, y también atrajo a superiores del departamento de policía para mediar. A pesar de las llamadas repetidas del Subinspector de la Policía para que los miembros se dispersaran, ninguno dejó el lugar. Los miembros del grupo de jóvenes exigían que el ganado fuera retirado de la madrasa, mientras que los miembros de la madrasa se negaban a separarse de su ganado justo dos días antes de la festividad del sacrificio.

Para calmar la situación, la policía decidió tomar temporalmente la custodia de los bueyes. Cuarenta bueyes, valorados en ₹25-30 lakh, fueron trasladados al TTD Kalyana Mandapam, a pocos metros de la madrasa, con la promesa de devolverlos en unas horas, una vez que se resolviera el problema. A ambos grupos se les pidió que se dispersaran.

Alrededor de las 4.30 p.m., estalló una pelea entre los dos grupos cerca de la madrasa, ubicada a solo 3-4 kilómetros del lugar anterior. Dos de cada grupo resultaron heridos y fueron llevados al Hospital Ortopédico de Medak y al Hospital Russh para recibir primeros auxilios y tratamiento.

Mientras se llevaba a cabo el tratamiento, una multitud de más de 100 miembros de la BJYM, todos no locales de aldeas cercanas, atacaron al hospital ubicado cerca de la estación de policía de la ciudad de Medak con piedras, ladrillos y palos, alrededor de las 6.30 p.m.

“Estábamos tratando a los pacientes heridos cuando escuchamos el ruido acercarse. Los bienhechores de los pacientes estaban de pie afuera de la sala, y les pedimos que se fueran para evitar cualquier situación desagradable, pero no nos escucharon. La gente afuera comenzó a arrojar piedras y ladrillos al hospital, exigiendo que sacaran a los pacientes”, comparte un representante de la administración del hospital, solicitando permanecer en el anonimato.

“¿Cuál fue nuestro error? Solo estábamos haciendo nuestro trabajo y tratándolos. Los médicos, miembros del personal y yo suplicamos a la multitud que no atacara el hospital. También rogamos a los miembros de una comunidad en particular que esperaban dentro del hospital que no tomaran represalias, pero nadie nos escuchó. Muchos de nuestros miembros del personal sufrieron lesiones en la cabeza y las piernas. Ahora tienen miedo de volver al trabajo”, agrega.

La multitud también dañó dos motocicletas pertenecientes al personal del hospital y el automóvil nuevo de un médico, N. Surender Reddy, que estaba tratando a dos de las personas heridas.

La administración del hospital ha reportado pérdidas por valor de ₹25 lakh en el incidente, que incluyen equipos médicos.

El ataque al hospital duró 45 minutos, y se informaron varios incidentes similares en toda la ciudad hasta las 10 p.m. Esto incluyó ataques a otros tres hospitales: Star Hospital, Life Care Hospital y Sufi Hospital, así como a una tienda de comestibles y un puesto callejero en la carretera principal de la ciudad.

Ambos lados de esta carretera están bordeados de pequeñas tiendas, con callejones estrechos que conducen a colonias residenciales.

Antiguo legado, nueva administración

El ataque al hospital coincidió con su cuarto aniversario. Después del incidente, videos que afirmaban declaraciones de ‘Dr. Naveen’ inundaron las plataformas de redes sociales y grupos mediáticos. Sin embargo, estas declaraciones en realidad provienen de un representante de la nueva administración del hospital.

El Dr. Naveen es una figura conocida en la ciudad de Medak, donde residentes de todas las edades lo habrían encontrado al menos una vez. Incluso cinco años después de su partida del edificio emblemático que fue atacado por la multitud, el hospital todavía está comúnmente asociado con su nombre.

El Hospital Ortopédico de Medak ocupa el sitio donde alguna vez se encontraba el Hospital Ortopédico Jayalaxmi, fundado por el cirujano V. Naveen Kumar en 2013. En 2019, el Dr. Naveen trasladó el hospital a una nueva ubicación a unos dos kilómetros de distancia y al año siguiente fue tomado por una nueva administración.

“Comencé a recibir llamadas de otros médicos en todo el Estado, preguntando por mi seguridad y por el estado del hospital. Fui al hospital al día siguiente de la violencia y me partió el corazón ver el daño causado a la infraestructura que se había creado durante varios años”, dice el Dr. Naveen.

Haciendo hincapié en la profunda preocupación entre los médicos de la Asociación Médica de la India, agrega: “Se deben tomar medidas estrictas para garantizar que tales conflictos comunales no terminen representando una amenaza para la seguridad y el decoro de los hospitales en el país. Si la fuerza policial hubiera sido más proactiva durante la conmoción inicial, no habríamos visto un ataque ocho horas después. Este episodio ha generado miedo en la comunidad que había coexistido pacíficamente durante años.”

Sarita, residente de Medak que comparte un tendido de ropa con sus vecinos de otra comunidad, dice: “Nunca tuvimos preocupaciones al interactuar con ellos. Nos apoyamos mutuamente durante festivales, en buenos y malos momentos. Sin embargo, después de este incidente, hay un sentimiento incómodo; es un sentimiento de que las cosas podrían salir mal en el futuro.”

Festejos interrumpidos

Esta fue la primera vez en 40 años que las celebraciones de Bakrid se vieron interrumpidas, asegura Mohd Zalil Arif Samdani (63), secretario de la madrasa Minhaj-Ul-Uloom, quien sufrió graves lesiones en el torso, la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas en la violencia y actualmente recibe tratamiento en el Hospital Princess Esra en Charminar, Hyderabad.

“Nunca ha ocurrido un incidente así en Medak. Hubo casos de travesuras el año pasado, pero el personal policial en el lugar actuó con prontitud y lo controló”, afirma.

Por su parte, el presidente de la BJYM, Mahender Sevella, expresa fuertes sentimientos con respecto a los recientes eventos. “Nuestros trabajadores siempre han estado vigilantes para proteger a los animales, en particular a las vacas. Si la policía estuviera realizando sus funciones diligentemente, ¿por qué nuestros trabajadores necesitarían patrullar la zona? La policía ha establecido puestos de control como una formalidad. Podrían haber abordado mejor nuestras preocupaciones o declarado claramente su postura de no intervención para que pudiéramos recurrir a vías legales”, argumenta.

Hasta altas horas de la noche del jueves, la madrasa aún no había recuperado su ganado.

Esta ráfaga de violencia causó la interrupción de los sacrificios planeados por más de 700 personas que se quedaron sin la comida habitual el día de las celebraciones.

Ahmed, maestro de la madrasa, interrumpido por llamadas frecuentes de varios contribuyentes mientras hablaba con este periódico, expresa la decepción de la comunidad por el sacrificio incompleto. “Todavía no hemos recibido noticias de la policía sobre el ganado. No te preocupes, tu dinero te será devuelto”, tranquiliza a uno de los muchos llamadores.

Mientras tanto, la administración de la madrasa enfrenta la perspectiva de sufrir pérdidas financieras importantes al vender el ganado a precios de mercado reducidos, si es que pueden recuperarlo en algún momento cercano.

Tras el incidente, se impuso la Sección 144 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe las reuniones de más de cinco personas, en la ciudad en Bakrid y se extendió más allá del día festivo.

La ciudad, que suele estar repleta de turistas que visitan la Catedral de Medak, la diócesis más grande de Asia y la segunda más grande del mundo después del Vaticano, está siendo patrullada extensamente por oficiales vestidos con uniformes de color caqui en cada rincón y esquina.

“Nos estamos preparando para impugnar legalmente tanto a la policía como al gobierno de Telangana. Pero nuestra primera prioridad es asegurar la libertad bajo fianza para nuestros trabajadores. Nos aseguraremos de que las secciones bajo las cuales fueron arrestados nuestros trabajadores sean modificadas y que los miembros del otro grupo sean arrestados por intento de homicidio. Nuestro MP de Medak (M. Raghunandan Rao) también está tomando este asunto en serio”, dice Sevella.