Revisión: Sister Act de Mossley AODS es simplemente celestial.

La Sociedad Amateur de Opera y Drama de Mossley nunca decepciona. Su última presentación, Sister Act, fue realizada a la perfección frente a un público completo en el George Lawton Hall y al salir del teatro todo lo que escuché a mi alrededor, de jóvenes y mayores, fue: “eso estuvo genial, ¿verdad?”.

Shirley Harrison como Madre Superiora y Kayleigh Ann Strong como Deloris en la producción de MAODS de Sister Act (Imagen: Martin Ogden) Debo ser honesto y admitir que el Musical Sister Act es uno de mis favoritos. Tiene música del ganador del Oscar en ocho ocasiones Alan Menken, quien también escribió La Bella y la Bestia de Disney, La Sirenita, Aladdín y muchos otros. Su trabajo es legendario y Sister Act no es una excepción. Así que fui con altas expectativas ya que he visto el espectáculo a nivel profesional en el West End, en las giras por el Reino Unido y en Am/Dram.

La versión que vi esta semana de MAODS fue la mejor versión que he visto. Kayleigh Ann Strong fue perfecta como Deloris, el personaje interpretado por Whoopi Goldberg en la película original en la cual el musical se basa. Kayleigh lideró el elenco de manera brillante y nunca se perdió un compás. Su canto fue excepcional.

Shirley Harrison como Madre Superiora tuvo el papel para el que nació y su interpretación sincera de “Here with these Walls” fue perfecta, mientras que Rosie Plummer tuvo el desafío de interpretar a la Hermana Mary Robert, la joven postulante. Desarrolló el personaje a medida que avanzábamos y cantó “The Life I never Led” tan bien que me emocioné mientras estaba absorto.

Jon Crebbin, John Harrison y Nick Ward fueron hilarantes como los secuaces de Curtis Jackson, el villano interpretado por Rob Haslam, y Samuel Maurice tenía un timing perfecto y nos hizo amar a Sweaty Eddie. En verdad, podría mencionar a todo el elenco y no podría encontrar errores en esta producción perfecta. Samantha Hughes, quien tiene sangre teatral corriendo por cada vena de su cuerpo y en su talentoso hijo, a quien he visto pisar las tablas profesionalmente, fue la Hermana Mary Lazarus. He visto a Lesley Joseph interpretar ese papel profesionalmente y Sam fue igual de bueno.

El coro de monjas en la producción de Sister Act de MAODS (Imagen: Martin Ogden) Los verdaderos protagonistas de este triunfo teatral, sin embargo, fueron el conjunto. Había más de 20 interpretando a monjas durante los grandes números musicales y cada una de ellas estaban totalmente metidas en sus papeles, armonizando tan bien que el director musical Paul Firth debe estar lleno de orgullo.

El director John Wood también debe ser considerado para un premio por este increíble espectáculo, junto con la coreógrafa Jane Wood. No hubo un paso ni un movimiento en ese escenario que fuera desperdiciado y la iluminación, el sonido y el escenario estuvieron a un nivel profesional.

Si este espectáculo no gana múltiples premios, entonces no sé mucho sobre Teatro Musical. He visto alrededor de 40 espectáculos hasta ahora este año, en los escenarios del West End y Broadway, espectáculos itinerantes en lugares en Liverpool, Leeds, Bradford, Manchester y Salford y este fue uno de los mejores. Kayleigh, Shirley y Rosie en particular, tomen una reverencia. ¡Definitivamente me llevaron al cielo!

IAN CHEESEMAN