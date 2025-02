Revisión: Powerbeats Pro 2 cumplen con todo con monitorización de ritmo cardíaco, diseño más delgado, chip H2, y más.

Cuando Powerbeats Pro se lanzaron por primera vez en 2019, los describimos como “los auriculares deportivos definitivos”. Establecieron un nuevo estándar para auriculares enfocados en el ejercicio con un diseño verdaderamente inalámbrico, un ajuste ultra seguro con gancho para la oreja y una durabilidad impresionante.

Ahora, Beats ha presentado oficialmente Powerbeats Pro 2, y son mejores en todos los sentidos. Además, cuentan con una característica de fitness única: monitorización de la frecuencia cardíaca integrada.

He estado usando Powerbeats Pro 2 durante las últimas dos semanas, y aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Destacados de Powerbeats Pro 2

Chip Apple H2 con ANC, modo de transparencia, audio espacial personalizado y más

Estuche un 33% más pequeño con carga USB-C y Qi

Características de monitorización de la frecuencia cardíaca integradas

Duración de la batería: Hasta 45 horas con el estuche

Colores: Jet Black, Quick Sand, Hyper Purple y Electric Orange

Resistente al sudor y al agua IPX4

Precio: $249.99

Disponibilidad: Pedido a partir de hoy para llegar el 13 de febrero

Diseño y ajuste de Powerbeats Pro 2

Powerbeats Pro (Izq.) vs Powerbeats Pro 2 (Der.)

Los nuevos Powerbeats Pro se mantienen fieles al lenguaje de diseño muy apreciado establecido por la primera generación, al tiempo que realizan varias mejoras importantes. Lo primero que notarás es que los Powerbeats Pro 2 son significativamente más delgados que sus predecesores. Los auriculares son más delgados, mientras que los ganchos para las orejas presentan un diseño mucho más compacto.

A primera vista, me preocupaba que el diseño más pequeño y angular de los ganchos para la oreja de Powerbeats Pro 2 los hiciera menos cómodos. Después de probarlos durante horas y horas durante dos semanas, estoy feliz de confirmar que no es el caso. Beats también afirma que los Powerbeats Pro 2 son un 20% más ligeros, algo que noté desde el principio.

No solo son cómodos, sino que los Powerbeats Pro 2 son de lejos los auriculares más ajustados y seguros que he usado. Los ganchos para las orejas y las puntas internas de los oídos hacen un trabajo increíble al anclar los audífonos a mis oídos. En mis primeros días con Powerbeats Pro 2, me tomó unos intentos encontrar el ajuste perfecto, pero desde que encontré ese punto dulce, no he tenido quejas.

Hay mucho que decir sobre la tranquilidad que proporciona el diseño de los Powerbeats Pro 2. Los AirPods Pro me quedan bien, pero se me han caído de los oídos varias veces cuando estoy sudando o caminando bajo la lluvia. Con los Powerbeats Pro 2, mi mente está tranquila sabiendo que no se caerán de mis oídos

Powerbeats Pro 2 son significativamente más delgados, pero Beats no ha comprometido los controles integrados. Ambos auriculares cuentan con un botón multifunción en el logo ‘b’ que te permite cambiar los modos de escucha, reproducir/pausar la música y más. Puedes personalizar las diferentes acciones de los botones en la aplicación Ajustes de tu iPhone. También hay un botón de volumen táctil en cada auricular. He encontrado que el botón de volumen es un poco difícil de usar mientras estoy en movimiento, pero es agradable tenerlo como opción cuando es necesario.

Estuche de Powerbeats Pro 2

El diseño más pequeño de los Powerbeats Pro 2 también permitió a Beats reducir drásticamente el tamaño del estuche de carga. El nuevo estuche es un 33% más pequeño que su predecesor, lo que aborda una de las quejas más comunes sobre el Powerbeats Pro original. Beats enfatiza que se realizaron muchos experimentos de ingeniería para hacer que el nuevo estuche sea tan pequeño como lo es.

“Fue verdaderamente un trabajo de amor hacer que el estuche de carga sea de este tamaño. Nuestros equipos realizaron literalmente miles de experimentos para garantizar que la ubicación del gancho para la oreja, la usabilidad y la presentación del auricular estuvieran alineadas en el factor de forma más pequeño posible para el estuche de carga”, dijo Matthew Costello, vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple, a 9to5Mac.

El estuche de los Powerbeats Pro 2 sigue siendo más grande que los estuches de los AirPods 4, AirPods Pro y otros auriculares de Beats, pero se espera que sea así dado el diseño del gancho para la oreja. Dada la popularidad del Powerbeats Pro original, ese es un compromiso que muchas personas están dispuestas a hacer. En las últimas dos semanas, he encontrado que el estuche de carga más pequeño y ligero es una de las mejoras más notables en la calidad de vida con los Powerbeats Pro 2.

Además del tamaño más pequeño, sin embargo, el estuche de los Powerbeats Pro 2 también incluye dos mejoras clave. Primero, cambia de Lightning a USB-C para la carga. Más emocionante, sin embargo, es que el estuche de los Powerbeats Pro 2 es el primer estuche de Beats en contar con soporte para carga inalámbrica. He criticado esta limitación en prácticamente todas mis reseñas de Beats a lo largo de los años, y estoy encantado de que finalmente se haya abordado.

Características de conectividad

Me complace informar que los Powerbeats Pro 2 son el primer producto de Beats desde los Powerbeats Fit Pro en 2019 en utilizar un chip de audio de Apple.

Los últimos lanzamientos de Beats, como los auriculares Studio Buds + y Solo 4, han estado impulsados por un chip personalizado de Beats en lugar de un chip diseñado por Apple como el que se usa en los AirPods. Para Beats, esto ha permitido una mejor compatibilidad entre plataformas para los usuarios de Android, pero también ha tenido un costo en cuanto a varias características populares para los fanáticos de Apple. Por ejemplo, los Studio Buds + carecen de soporte para detección automática en el oído, emparejamiento iCloud, cambio automático de dispositivos, audio espacial personalizado y más.

Con los Powerbeats Pro 2, Beats ha vuelto a sus raíces y ha optado por un chip diseñado por Apple. Los Powerbeats Pro 2 están impulsados por el chip H2 de Apple, el mismo chip utilizado en los AirPods Pro 2 de última generación y los AirPods 4. Esto significa que obtienes la gama completa de características de audio centradas en Apple, que incluyen:

Emparejamiento con un toque

Compartir audio: Comparte audio para música o películas con otro conjunto de auriculares Beats compatibles o AirPods

Buscar mi: Localiza tus auriculares perdidos en un mapa basado en la última ubicación conectada conocida

Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza

Emparejamiento iCloud: Empareja instantáneamente con cada dispositivo en tu cuenta de iCloud

Integración con Siri: Simplemente di “Oye Siri” o “Siri” para activar el asistente de voz de Apple

Ultra baja latencia: Audio sin pérdidas con una latencia de audio indiscernible para Apple Vision Pro

Detección en el oído para reproducir y pausar la música automáticamente

Prueba de ajuste de la punta del oído disponible en la aplicación Ajustes del iPhone

No puedo subestimar lo satisfecho que estoy al ver que los Powerbeats Pro 2 utilizan el chip H2 de Apple, ofreciendo casi la misma gama de características que los AirPods Pro 2 para los usuarios de Apple. En mis pruebas, todas estas características han sido sólidas. Los Powerbeats Pro 2 se emparejan rápidamente y se conectan a mis dispositivos, el cambio automático de dispositivo es rápido y confiable, y la integración con Vision Pro es un buen toque.

“Este producto no habría sido posible sin aprovechar la increíble tecnología y equipos de Apple”, me dijo Costello cuando le pregunté sobre el uso del chip H2 en Powerbeats Pro 2.

Calidad de sonido

Los Powerbeats Pro 2 ofrecen cancelación activa de ruido y modo de transparencia como modos de escucha. El primero está diseñado para bloquear todo el ruido a tu alrededor, mientras que el segundo te permite escuchar el ruido que te rodea.

Esto es lo que Beats dice sobre la arquitectura de sonido de los Powerbeats Pro 2:

“Los Powerbeats Pro 2 cuentan con una arquitectura acústica rediseñada y Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza para ofrecer un sonido potente e inmersivo, con agudos claros, tonos medios ricos y graves profundos.

Para garantizar la mejor experiencia auditiva durante el entrenamiento, Beats aprovechó la mejor tecnología de Cancelación Activa de Ruido de Apple y agregó el modo de transparencia para permitir a los atletas escuchar el mundo que les rodea. El ecualizador adaptable ajusta el sonido en tiempo real en función de cómo se ajustan los Powerbeats Pro 2 en el oído del usuario. Un micrófono orientado hacia el interior monitorea el sonido, y luego el ecualizador adaptable, alimentado por audio computacional, ajusta las frecuencias bajas y medias para tener en cuenta lo que puede perderse debido a las variaciones en el ajuste”.

No soy un audiófilo, pero he probado muchos AirPods y auriculares de Beats a lo largo de los años. Los Powerbeats Pro 2 tienen un perfil de sonido muy orientado hacia los graves, más que cualquier otro producto reciente de Beats que haya probado.

Depende de ti decidir si este perfil de sonido rico en graves es bueno o malo. Tiendo a preferirlo la mayor parte del tiempo, pero hay casos en los que creo que un enfoque más equilibrado sonaría mejor (piensa en baladas de piano como “The Scientist” de Coldplay).

He quedado muy impresionado con la Cancelación Activa de Ruido en los Powerbeats Pro 2. Podría ser la mejor experiencia de ANC que he tenido con unos auriculares. Sí, incluso mejor que los AirPods Pro 2. Creo que esto se puede atribuir al ajuste intrauditivo increíblemente seguro y preciso de los Powerbeats Pro 2. Mientras que los AirPods Pro 2 también cuentan con un diseño intrauditivo, la adición del gancho para la oreja en los Powerbeats Pro 2 proporciona otra capa de seguridad para asegurarse de que el ajuste sea lo más ajustado posible.

Los Powerbeats Pro 2 también vienen con cinco tamaños de puntas para los oídos en la caja (XS, S, M, L, XL), en comparación con los cuatro tamaños que obtienes con los AirPods Pro 2.

Duración de la batería

Podrías pensar que el factor de forma más pequeño de los Powerbeats Pro 2 significa que la duración de la batería ha disminuido. ¡Todo lo contrario, de hecho!

45 horas de duración de la batería con el estuche de carga (Cancelación Activa de Ruido y Modo de Transparencia desactivados)

10 horas de reproducción por auricular por carga

36 horas de duración de la batería con el estuche de carga (Cancelación Activa de Ruido o Modo de Transparencia activados)

8 horas de reproducción por auricular por carga

Para fines de comparación, el Powerbeats Pro original proporcionaba hasta 9 horas de tiempo de escucha por auricular y hasta 24 horas de duración de la batería con el estuche de carga. Los AirPods Pro 2, por otro lado, ofrecen hasta 6 horas con una sola carga y hasta 30 horas con el estuche de carga.

Los nuevos Powerbeats Pro 2 también ofrecen soporte para Fast Fuel, que proporciona hasta 90 minutos de reproducción con una carga rápida de cinco minutos. Sigo esperando a que Apple copie esa característica para los AirPods.

Siempre he encontrado que Beats cumple su palabra en cuanto a las afirmaciones sobre la duración de la batería, y los Powerbeats Pro no son una excepción.

Monitorización de la frecuencia cardíaca

Todas las características y mejoras mencionadas hacen que los Powerbeats Pro 2 sean un producto increíblemente atractivo, pero Beats tiene una cosa más: los Powerbeats Pro 2 cuentan con monitorización de la frecuencia cardíaca integrada.

Cada auricular de Powerbeats Pro 2 tiene un monitor de frecuencia cardíaca integrado compuesto por cuatro componentes. En primer lugar, hay un sensor LED que emite luz LED verde a una tasa de más de 100 pulsos por segundo. Esta luz se emite a través de la piel y golpea las células rojas de la sangre. El fotodiodo recibe luego la luz reflejada de las células rojas de la sangre que está modulada por el flujo sanguíneo rojo. También hay una lente óptica que ayuda a dirigir y separar la luz transmitida y recibida, junto con un acelerómetro para garantizar la precisión y consistencia en la recolección de datos.

Beats agrega que la tecnología del sensor de frecuencia cardíaca de los Powerbeats Pro 2 se deriva del trabajo de Apple en el Apple Watch.

Entonces, ¿cómo funciona realmente la función de monitorización de la frecuencia cardíaca en los Powerbeats Pro 2?

En iPhone, Beats ha colaborado con algunas de las principales aplicaciones de fitness para integrar los datos de frecuencia cardíaca de Powerbeats Pro 2:

Peloton

Nike Run Club

Runna

Ladder

Slopes

Open

YaoYao

Si bien esas son las aplicaciones que Beats está promocionando como sus socios, los Powerbeats Pro 2 deberían integrarse con cualquier aplicación que admita el acceso y registro de datos desde la aplicación Salud utilizando la API de HealthKit de Apple.

Todo se gestiona a través de la aplicación Salud de Apple. Por ejemplo, debes asegurarte de que la aplicación Peloton tenga permiso para leer los datos de frecuencia cardíaca de la aplicación Salud. Luego, cuando inicias un entrenamiento en la aplicación Peloton, tus Powerbeats Pro 2 registrarán tu frecuencia cardíaca durante ese entrenamiento. Los datos se guardan en la aplicación Peloton y en la aplicación Salud.

Una cosa que falta para los usuarios de iPhone, sin embargo, es la integración con Apple Fitness+. Puedes usar Apple Fitness+ sin un Apple Watch, pero el servicio no tiene la capacidad de acceder a los datos de frecuencia cardíaca de dispositivos que no sean un Apple Watch para sus métricas en pantalla. Sin embargo, si usas tus Powerbeats Pro 2 durante un entrenamiento de Apple Fitness+, puedes ver tus datos de frecuencia cardíaca en la aplicación Salud y en la pantalla de resumen posterior al entrenamiento en la aplicación Fitness.

Además, los Powerbeats Pro 2 tomarán mediciones continuas de tu frecuencia cardíaca en segundo plano cuando los estés usando. Estos datos se pueden encontrar en la aplicación Salud.

Esto me lleva a mi próximo punto: si ya tienes un Apple Watch, es probable que no encuentres mucho uso para los sensores de frecuencia cardíaca de los Powerbeats Pro 2. No puedes conectar los Powerbeats Pro 2 como un “dispositivo de salud” a tu Apple Watch y usar los auriculares como fuente de frecuencia cardíaca en lugar del reloj. Si no tienes un Apple Watch, sin embargo, los Powerbeats Pro 2 te ofrecen una excelente manera de controlar tu frecuencia cardíaca durante los entrenamientos. En mis pruebas, la precisión parece estar a la altura del sensor de frecuencia cardíaca del Apple Watch. Si deseas hacer ejercicio sin nada más que unos auriculares conectados a tu cuerpo, los Powerbeats Pro 2 te permiten hacer eso mientras sigues obteniendo esos valiosos datos de frecuencia cardíaca.

Otros detalles de los Powerbeats Pro 2

Los Powerbeats Pro 2 incorporan micrófonos digitales de voz actualizados y un acelerómetro de voz, a la vez que aprovechan el audio computacional avanzado.

Soporte para Aislamiento de voz con tecnología de micrófono de formación de haz y enlace de voz dirigida con sistema de mitigación de ruido del viento.

Los Powerbeats Pro 2 son el primer producto de Beats que ofrece Audio sin pérdidas con ultra baja latencia para Apple Vision Pro, para una experiencia de sonido sin precedentes.

El empaque de los Powerbeats Pro 2 está hecho de material 100% a base de plantas obtenido de fibra reciclada y bosques sostenibles.

Opinión de 9to5Mac

Lo que más me fascina de los Powerbeats Pro 2 es la clara colaboración entre Apple y Beats. Apple, por supuesto, es propietaria de Beats y hemos visto a Beats utilizar chips de audio de Apple en el pasado. Pero que Beats destaque específicamente el trabajo con Apple en el chip H2 y las funciones de monitorización de la frecuencia cardíaca es un signo notable de la evolución