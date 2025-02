Revisión del Set de Carga Inalámbrica de Viaje ESR 3 en 1 con CryoBoost

“

Ya promocionando carga rápida de 15W Qi2, la estación de carga inalámbrica 3 en 1 de ESR acelera la carga inalámbrica enfriando el iPhone al mismo tiempo.

ESR se encuentra entre las primeras empresas visionarias en actualizar todas sus soluciones de carga al estándar Qi2 de 15W. Su primera actualización fue para el popular 3 en 1 Travel Wireless Charging Set, que estaba disponible primero como un cargador compatible con MagSafe de 7.5W y luego como una versión de 15W Qi2.

La compañía ha refinado ahora su cargador Qi2 3 en 1 con una tecnología de enfriamiento que llama CryoBoost. De hecho, esta es la segunda generación de CryoBoost, que busca solucionar el mayor bloqueador de eficiencia en la carga inalámbrica: el calor. Si un dispositivo está demasiado caliente o demasiado frío, la carga inalámbrica e incluso el rendimiento general de la batería se ven afectados negativamente.

El sistema de conducto abierto de CryoBoost mejora el flujo de aire y, por lo tanto, la eficiencia de enfriamiento. ESR afirma que esto puede reducir las temperaturas del dispositivo conectado en 42°F (5.5°C), garantizando una carga más segura y estable. Se supone que mantiene el teléfono por debajo de 100.8° F (38.2°C) durante la carga.

Diseño

Esta última versión conserva el mismo diseño clásico de soporte de carga 3 en 1 delgado que el cargador ESR 3 en 1 Qi2 sin enfriamiento con el pad de carga magnético para iPhone elevado 4 pulgadas desde el escritorio. En su base hay un pad de carga Qi de 5W para la funda de tus AirPods.

La huella general del cargador es pequeña. Mide 3.7 x 3.7 x 7 pulgadas (9.5 x 9.5 x 18cm) y pesa 12.3 onzas (350g).

En la parte posterior del pad de carga del iPhone está el módulo de carga para el Apple Watch. Esto está certificado oficialmente por Apple para carga rápida del reloj.

De manera conveniente, puedes desconectar el cargador del Watch y llevarlo contigo si necesitas cargar tu Watch mientras estás fuera, y los usuarios de Watch sabrán que el dispositivo de Apple necesita carga frecuente. Se puede conectar a cualquier cargador o puerto USB-C, como uno de los puertos Thunderbolt de tu MacBook.

Cuando lleves contigo la unidad de carga del Watch, recuerda volver a colocar la tapa para proteger el conector USB-C.

El módulo de carga del teléfono está fijo y, por lo tanto, no es ajustable en cuanto a inclinación y ángulo. Si estás contento con el ángulo establecido y no necesitas más ajustes, esto no debería molestarte, pero si te gusta acomodar el teléfono, es posible que desees buscar un soporte más ajustable como el Twelve South HiRise 3 Deluxe (aunque es mucho más caro a $149) o el Satechi 3 en 1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand de $129, que es mucho más flexible y portátil.

El cargador ESR se envía con un cargador de pared USB-C de 30W y un cable. Está disponible en colores negro o blanco.

Rendimiento

La característica especial es el enfriamiento CryoBoost que ESR afirma puede reducir las temperaturas creadas por el proceso de carga. Con una batería más fresca, la carga debería ser más eficiente y, por lo tanto, más rápida.

Aunque soy consciente del efecto de las altas temperaturas en el rendimiento de la batería y he probado suficientes cargadores para saber que algunos pueden calentarse bastante, estaba escéptico sobre las afirmaciones. Tal vez fue el nombre CryoBoost que suena un poco demasiado súper héroe para ser creíble.

Sin embargo, en mis pruebas no hay duda de que el juego de carga inalámbrica 3 en 1 de ESR con CryoBoost cargó mi iPhone de prueba 16 Pro significativamente más rápido que otros dos cargadores inalámbricos con los que lo comparé (uno certificado por Apple para MagSafe y uno Qi2 estándar).

Aunque MagSafe y Qi2 admiten hasta 15W en carga inalámbrica, los resultados fueron bastante claros. Mientras que el cargador MagSafe tardó más de dos horas en cargar el teléfono al 80% y el cargador Qi2 estándar un poco más rápido en una hora y 45 minutos, el cargador Qi2 CryoBoost de ESR tardó poco más de una hora en recargar el teléfono al 80%.

Los tiempos de carga varían, tal vez también por la temperatura, y en una prueba cargamos del 5% al 100% en una hora y ocho minutos usando el ESR. Por lo tanto, podemos afirmar con confianza que la tecnología CryoBoost reduce drásticamente los tiempos de carga inalámbrica del iPhone.

La carga se ralentiza a medida que la batería se llena, para proteger el teléfono al no inyectarle energía en exceso cuando solo necesita unos pocos porcentajes para alcanzar la carga completa, la mejor etapa para mirar está entre 0% y 50%. Utilizando el cargador inalámbrico más rápido que hay disponible, el MagSafe Charger de 25W de Apple, cargamos nuestro iPhone 16 Pro del 0% al 50% en solo 30 minutos. El Cargador de 15W CryoBoost 3 en 1 tomó solo 10 minutos más, y recuerda que, a diferencia del simple Cargador de Apple, puede cargar tres dispositivos al mismo tiempo.

Precio

A pesar de la carga más rápida y la ingeniosa tecnología de enfriamiento, el Cargador 3 en 1 CryoBoost de ESR cuesta solo $10/£10 más que la versión estándar de Qi2: $79.99 / £89.99 frente a $69.99 / £79.99.

¿Deberías comprar el Cargador 3 en 1 CryoBoost de ESR?

Nos gustó el set de carga inalámbrica 3 en 1 de ESR resistente y delgado incluso sin la nueva tecnología de enfriamiento CryoBoost. Es un diseño limpio y simple con la conveniencia añadida de la unidad de carga Watch desmontable. Definitivamente recomendaríamos gastar la pequeña cantidad extra para acelerar significativamente los tiempos de carga inalámbrica.

