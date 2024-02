Revisión del sensor de movimiento inteligente Onvis con HomeKit Revisión del sensor de movimiento inteligente Onvis con HomeKit

Onvis es uno de los vendedores de HomeKit más confiables. Fabrican productos de calidad y suelen ser de los primeros en utilizar nuevas tecnologías como Thread. Recientemente adquirí el nuevo Onvis Smart Motion Sensor para automatizar algunas de nuestras luces de la sala de estar mientras se realiza un seguimiento de la temperatura.

HomeKit Weekly es una serie enfocada en accesorios para el hogar inteligente, consejos y trucos de automatización, y todo lo relacionado con el marco de casa inteligente de Apple.

¿Qué se puede hacer con el sensor de movimiento inteligente Onvis?

El sensor de movimiento inteligente Onvis realiza un seguimiento del movimiento, pero también hace más que eso. También realiza un seguimiento de la temperatura y la humedad de la habitación. Puedes seguir estas estadísticas a través de Siri y la aplicación Home, y crear automatizaciones. Si estás monitoreando la humedad por debajo de un cierto nivel, puedes encender un humidificador HomeKit para aumentar los niveles. Si estás utilizando la aplicación Onvis, también puedes acceder a estos datos, y se conservan localmente durante 32 días.

Debido a que el sensor de movimiento inteligente Onvis funciona con baterías, puede colocarse fácilmente en una estantería o esconderse detrás de algo siempre que tenga línea de visión.

Configuración con HomeKit

El sensor de movimiento inteligente Onvis es nativo de HomeKit, lo que significa que no requiere puentes desde otra aplicación en el software. Hay un código QR de HomeKit en el lateral del dispositivo, por lo que una vez que retire la pestaña de la batería, puedes escanearlo usando la aplicación Home > + > Agregar accesorio.

Llevó un minuto o así para que la aplicación Home se conectara a él, pero luego pude nombrar el dispositivo y seleccionar la habitación de mi casa donde se ubicaría. También puedes cambiar eso en el futuro.

Las automatizaciones de HomeKit son donde el dispositivo brilla. Tenemos tres juegos diferentes de luces en el nivel principal de nuestra casa que solemos encender a primera hora de la mañana. Usando este dispositivo, construí una automatización que enciende estas luces a un cierto nivel de atenuación cuando detecta movimiento entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. La idea es que cuando me despierte por la mañana, me detectará y encenderá automáticamente las luces al nivel preestablecido. Solía encender estas luces manualmente cuando me despertaba todas las mañanas. Ahora, está completamente automatizado.

Conclusión sobre el sensor de movimiento inteligente Onvis

En general, es una excelente opción para HomeKit cuando necesitas un sensor de movimiento. Es una gran ventaja que también realice un seguimiento de la temperatura y la humedad. No hay nube de Onvis ni seguimiento de tus datos. Todo se mantiene local en tu dispositivo y en HomeKit. También es compatible con Thread para una mayor fiabilidad.

Puedes adquirir el sensor de movimiento inteligente Onvis en Amazon o directamente en Onvis.

