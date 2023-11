Revisión del Microsoft Surface Laptop Go 3: ¿por qué existe esto?

El Surface Laptop Go 3 ha llegado y muy poco ha cambiado desde el Surface Laptop Go 2. El chasis luce idéntico, con la misma pantalla 3:2 y el reconocible logotipo de Surface en la tapa. Las dimensiones y el peso son casi los mismos. Sigue siendo un dispositivo compacto, ligero y portátil dirigido a compradores con un presupuesto más ajustado que los otros ordenadores Surface de Microsoft. Oh, y hay otra cosa que no ha cambiado: el precio no tiene sentido. El Surface Laptop Go 3 comienza en $799. Mi unidad de prueba, que tiene un procesador Core i5-1235U, 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento, cuesta $999. Mil dólares por este dispositivo es ridículo. Ya fue un problema en 2022 que Microsoft estuviera vendiendo un ordenador con tantos problemas por esa cantidad (la configuración más completa en ese entonces era de 8GB / 256GB por $799; la configuración de $999 es una oferta nueva). Es aún más preocupante que ahora, en 2023, la compañía haya relanzado básicamente el mismo dispositivo con los mismos defectos pero esté pidiendo aún más dinero. Lo curioso es que no odio tanto el Go 3. ¡Es bonito! Me encanta lo fácil que puedo meterlo en mi mochila abarrotada. Se ve bastante bien, y el color verde es divertido. Los altavoces son excelentes. Sin duda, hay espacio en el mercado para un producto como este. Pero no por $800 o $1,000. Lo siento, pero esto ha durado bastante y es hora de frenar. Aquí está el motivo.

El teclado no está retroiluminado.

Literalmente. El teclado de este portátil de mil dólares no está retroiluminado. Ahora, me gusta todo lo demás de este teclado. Tiene un buen clic. La textura es muy cómoda. El botón de encendido está convenientemente ubicado en la esquina superior derecha e incluye un práctico sensor de huellas dactilares. La fuente es bonita. Pero si quieres usar esto en la oscuridad, simplemente no tienes suerte. Varias personas preguntaron sobre esta extraña elección de diseño durante el informe previo de Microsoft antes de la publicación de la reseña. La respuesta de la compañía fue que un teclado retroiluminado no era una prioridad para el público objetivo del Surface Laptop Go 3. Amigos, tengo tantas preguntas. Principalmente: ¿a quién exactamente imagina Microsoft como público objetivo del Laptop Go? Esto no es un precio para presupuesto. Esto no es un precio para un dispositivo secundario para usar en un avión. Esto no es un precio para un estudiante de séptimo grado. Esto es mil dólares. Este es el mismo precio que Apple cobra por el MacBook Air base con M1. ¿De dónde saca Microsoft la idea de que estos compradores muy comunes y de clase media no necesitan teclas retroiluminadas? Solo te podría señalar a cada otro portátil de mil dólares en el mercado actual que tiene teclas retroiluminadas, porque sugieren lo contrario. Mil dólares por un portátil sin teclado retroiluminado. ¿Por qué? La selección de puertos es limitada y no es compatible con Thunderbolt.

La pantalla es granulada.

No es el tamaño de 12.4 pulgadas el problema, aunque imagino que esta pantalla será demasiado pequeña para una gran cantidad de personas, especialmente aquellas con problemas de visión. Aprecio mucho la relación de aspecto 3:2, que es mi favorita para pantallas de portátiles. E incluso alcanzó 360 nits de brillo en mis pruebas, que debería ser lo suficientemente brillante para uso en interiores y exteriores.

El problema es la resolución de 1536 x 1024, simplemente… no es buena. En 2023, usar esta pantalla será una experiencia borrosa y pixelada que te llevará de vuelta a las pantallas de décadas pasadas. El panel también refleja mucho brillo, lo que significa que estaba viendo mi propio reflejo la mayor parte del tiempo que lo usé.

En estos días, literalmente puedes conseguir un portátil Gateway de $300 con una pantalla 1080p. Podrías comprar tres portátiles Gateway 1080p por el precio de este Surface Laptop Go. Solo cómprate uno para ti, guarda uno como respaldo y regala uno a tu mejor amigo. Podrías hacer eso por menos de lo que costaría comprar un Surface Laptop Go.

¿Qué hace una resolución de 1536 x 1024 a este precio? Nuevamente, ¿por qué?

La parte superior es de aluminio anodizado; la parte inferior es un “resina compuesta de aluminio y policarbonato con fibra de vidrio y 30% de contenido reciclado posterior al consumo”.

Ese es el botón de encendido en el teclado.

256GB de almacenamiento.

Literalmente, eso es todo lo que puedes obtener. Ambos modelos que se enumeran en el sitio web de Microsoft solo tienen 256GB de almacenamiento. No estoy diciendo que no haya personas para quienes 256GB sea suficiente. Sé que ustedes están ahí fuera y los apoyo. Sin embargo, no es la cantidad que generalmente recomendaría para un portátil que no se puede actualizar, y cualquier persona que piense que podría querer jugar definitivamente quedará excluida.

Las teclas del teclado son oscuras con leyendas blancas. No hay retroiluminación.

Los puertos incluyen un USB-C, un USB-A, conector de auriculares de 3.5 mm y Microsoft Surface Connect.

Se puede abrir la tapa con una mano.

La pantalla es de 12.5 pulgadas con una resolución de 1536 x 1024. Alcanzó 356 nits de brillo en las pruebas. Todas las configuraciones incluyen soporte táctil.

El panel táctil admite gestos de precisión.

La configuración implica encender el dispositivo y pasar por varios menús.

Se admite el inicio de sesión con huella digital.

Windows 11

Windows 11 incluye un menú de accesibilidad dedicado.

Windows 11 incluye un lector de pantalla incorporado (Narrador). Admite lectores de pantalla de terceros, como NVDA de NV Access y Jaws de Freedom Scientific. Se puede encontrar una lista completa de software compatible en el sitio web de Microsoft.

Windows 11 admite la escritura por voz (accedida con Windows + H) y el reconocimiento de voz (activado con Windows + Ctrl + S).

Se pueden alternar filtros de color, incluidos invertido, en escala de grises, rojo-verde y azul-amarillo con Windows + Ctrl + C. Los temas de contraste se activan con Alt + Shift izquierdo + Imprimir pantalla. También están disponibles el modo oscuro estándar y colores personalizados en Personalización.

Se puede personalizar el color y el tamaño de los subtítulos y aparecen cerca de la parte inferior de la pantalla.

Se puede reasignar el teclado con PowerToys de Microsoft. Se admite el uso de teclas pegajosas y hay un teclado en pantalla disponible.

Se puede ajustar el tamaño y la velocidad del cursor y se pueden reasignar los gestos en la configuración del panel táctil.

Windows 11 admite el control ocular con rastreadores de ojos externos.

Windows 11 incluye una función de diseño Snap, accesible al pasar el cursor sobre el botón Maximizar en cualquier ventana abierta.

Está a punto de quedar obsoleto.

El procesador dentro de este dispositivo es un Core i5 de la 12ª generación. La 14ª generación de la serie Core está a punto de salir en diciembre. Eso significa que el Go 3 tiene una generación de retraso y está a punto de tener dos generaciones de retraso. Para proporcionar algo de contexto: este portátil obtuvo una puntuación mucho más baja en PugetBench para Premiere Pro de lo que esperamos ver en competidores de 13 pulgadas en este rango de precios, y se congeló varias veces al intentar completar nuestra prueba de exportación en 4K. La duración de la batería está bien (promedié alrededor de siete horas y media de uso continuo de trabajo a 200 nits de brillo), pero no es tan impresionante.

Entiendo que Microsoft puede pensar que su público objetivo aquí no sabe o no le importa qué generación específica tienen sus chips. En primer lugar, cuestionaría si eso es cierto: nuevamente, estamos muy lejos de la categoría de “computadora portátil escolar para niños pequeños” y estamos en un rango de precios donde los adultos buscarán un dispositivo de productividad y trabajo principal, donde el rendimiento y la duración de la batería marginal comienzan a importar. Rechazo la afirmación de que $999 es un “nadie está haciendo nada exigente” precio.

Pero incluso si estamos hablando en gran medida de consumidores que no necesariamente exigen lo último y lo mejor