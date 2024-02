Revisión del Escáner Intego VirusBarrier | Macworld Revisión del Escáner Intego VirusBarrier | Macworld

A simple vistaCalificación del experto

ProsAnálisis y eliminación sólidos de virus y malwareInterfaz limpia, fácil de personalizar el escaneo, los objetivos y los archivos de confianzaEnfoque sencillo y una excelente opción gratuita para suites de software costosasConsQuirks menores de la interfaz de usuario, ventanas no redimensionablesSe perdió una infección de malware durante el escaneo Nuestro veredicto La versión gratuita del antivirus de Intego es simple y efectiva, e incluso viene con soporte técnico.

No se puede menospreciar algo gratis, especialmente cuando funciona bien y satisface casi todas tus necesidades.

Esta es la filosofía central de VirusBarrier de Intego, la versión gratuita de su software antivirus, y posiblemente el teaser que lleva a sus productos basados ​​en suscripción más robustos. Aquí, los desarrolladores buscan realizar algunas tareas de manera eficaz y, en su mayor parte, lo han logrado, ya que VirusBarrier es una versión mucho más simple del versátil cuchillo suizo de suites de software de seguridad que han surgido en el mercado en los últimos años.

Si buscas algo simple y efectivo, lo encontrarás aquí. Simplemente descarga el escáner VirusBarrier de la App Store, concédele acceso completo a tu disco duro y listo. Una interfaz simple te permite personalizar fácilmente qué áreas de tu disco duro se escanean, los discos duros externos y volúmenes se pueden arrastrar a la ventana para escanearlos y una función de escaneo diario te permite dejar tu Mac funcionando para que se escanee durante todo el día.

Foundry

Como varias aplicaciones que han aparecido recientemente en el mercado, un menú de archivos de confianza te permite configurar qué archivos son de confianza y, por lo tanto, se excluyen de ser escaneados y puestos en cuarentena. Una vez que se inicia un escaneo, puede clasificar fácilmente los archivos en tu disco duro y, en mi caso, pude navegar a través de los más de seis millones de archivos de mi M2 MacBook Pro en menos de 15 minutos. LEAR Amazon se une a la guerra de precios del Black Friday del MacBook Pro M3 a $1,449

Si este nivel de simplicidad suena como un anuncio o un teaser para un producto comercial más robusto, lo es, ya que la aplicación ofrece fácil acceso para actualizar al Mac Premium Bundle X9, que se factura anualmente por $39.99/ 23.99 libras esterlinas para cubrir un solo Mac durante el primer año de suscripción. Los precios luego aumentan para ofrecer cobertura durante años adicionales durante el contrato de suscripción, el Premium Bundle X9 que ofrece también funciones adicionales como protección en tiempo real, control parental y controles de privacidad.

En cuanto al soporte técnico, un buen asistente basado en chat se puede encontrar en support.intego.com, el asistente se esfuerza por averiguar la versión de tu software, la plataforma y el problema en cuestión, y presentarte artículos de soporte. Si esto resulta insuficiente, la cola está completa o no hay nadie disponible en Intego para chatear, es lo suficientemente fácil dejar un ticket de soporte detallado sobre el problema que estás enfrentando, lo que se aprecia. Sin embargo, este es un soporte técnico gratuito para un producto gratuito, y después de revisar aplicaciones donde el soporte técnico del desarrollador estaba completamente ausente o requería una suscripción paga, el chatbot y el sistema de tickets de soporte fueron signos de que había alguien al otro lado que podría ayudarte a resolver tu problema técnico.

Foundry

En cuanto a la eficacia general del VirusBarrier Scanner, todo se resolvió en gran medida, y después de infectar deliberadamente mi M2 MacBook Pro con algunos de los peores virus y malware para Mac de los últimos años, un escaneo completo localizó y puso en cuarentena fácilmente 27 archivos infectados, mientras que no detectó el software de puerta trasera DazzleSpy, que luego eliminé con una copia gratuita de Malwarebytes. Si bien 27 de 28 no es malo para nadie, DazzleSpy fue detectado en la naturaleza hace años, y uno se pregunta por qué Intego no abordó esto.

Siempre hay algunas peculiaridades para señalar, y la falta de una función que muestre cuánto tiempo ha transcurrido desde que comenzó un escaneo, un botón para maximizar la ventana o una ventana redimensionable parece extraño, especialmente cuando el resto de la interfaz de usuario es fresca, limpia y fácil de usar. Aun así, la aplicación funcionó bien, nunca se bloqueó durante las pruebas, y es lo suficientemente simple como para iniciar un escaneo completo del disco, minimizar VirusBarrier Scanner y trabajar con otras aplicaciones de tu Mac.

Sí, detectar, poner en cuarentena y eliminar 28 de 28 muestras de malware hubiera sido lo ideal, y algunas peculiaridades de la interfaz de usuario hacen que uno se pregunte si una solución rápida está en proceso a través de una actualización de software. Aun así, VirusBarrier Scanner ofrece un escáner excelente y confiable de forma gratuita, lo que lo convierte en una opción excelente y un candidato digno de atención y consideración.

Foundry

Lo que se presenta aquí sigue la idea de cómo debería funcionar la industria del software en que, incluso con su producto gratuito, Intego como empresa ofrece algo valioso, y atrae a clientes potenciales para ver qué más podrían ofrecer sus paquetes basados en suscripción. Se trata de estar intrigado por algo bueno en lugar de ser semicoaccionado para comprar un paquete de software completo para obtener la funcionalidad que uno esperaría en primer lugar, algo que habla bien del desarrollador y que esperemos que sea replicado por sus competidores.