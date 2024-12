Revisión del BenQ MA270U: Buen aspecto, excelente calidad de imagen.

“

A simple vistaClasificación del experto

Pros

Excelente calidad de imagen

Panel Nano Mate reduce el deslumbramiento y reflejos

Soporte ajustable en altura

Contras

La frecuencia de actualización de 60Hz puede desanimar a los jugadores

Sin cámara web

Nuestro Veredicto

El BenQ MA270U ofrece una calidad de imagen que podría satisfacer a los usuarios en un entorno de producción; eso es una manera de decir que su calidad es mejor de lo que suelen obtener los usuarios generales. Es posible que encuentres un monitor de 27 pulgadas 4K un poco más barato, pero te costará encontrar uno que se vea tan bien como este.

Precio al momento de la revisión

Este valor mostrará el texto de precios geolocalizados para el producto no definido

Mejores precios de hoy

Precio al momento de la revisión

£449.99

Mejores Precios de Hoy: BenQ MA270U

£449.99

£572.49

Si estás buscando un monitor para Mac a buen precio, echa un vistazo al BenQ MA270U. Fabricado pensando en el Mac, este monitor de 27 pulgadas y 4K ofrece una agradable combinación de precio, características y calidad de imagen. Es mucho más barato que el Apple Studio Display, pero no sentirás que estás haciendo un sacrificio con el MA270U.

Consulta cómo se compara este monitor con otros en nuestra selección de los mejores monitores para usuarios de Mac.

Especificaciones

Tamaño27 pulgadasFrente de cristalPanel Nano MateRelación de aspecto16:9Resolución nativa3840 por 2160Tipo de panel/iluminaciónIPS/iluminación LEDTiempo de respuesta5 msRelación de contraste1200:1Frecuencia24Hz a 60HzProfundidad de color10 bitsBrillo400 nitsDimensiones con soporte (horizontal)Altura máxima: 22.1 por 24.2 por 8.7 pulgadas (560.1 por 613.8 por 220.2 mm) Altura mínima: 17.5 por 24.2 por 8.7 pulgadas (445.1 por 613.8 por 220.2 mm)Peso con base18.08 lbs (8.2 kg)

BenQ MA270U: Diseño y construcción

El MA270U tiene un bonito diseño que complementa la estética del Mac: no coincide completamente, pero el monitor no parece claramente un monitor de PC conectado a un Mac tampoco. Aunque hay mucho plástico en el MA270U, no se ve barato y se siente sólido y resistente.

El MA270U tiene un panel frontal Nano Mate pero no es un trozo de cristal. Como sugiere el nombre, no es brillante, por lo que el deslumbramiento y los reflejos son prácticamente inexistentes, incluso más que con el costoso vidrio texturizado Nano en el Apple Studio Display.

El Panel Nano Mate hace un excelente trabajo al reducir el deslumbramiento y los reflejos.

Foundry

Los biseles alrededor de los lados y la parte superior son de menos de 1 mm de ancho, aproximadamente lo mismo que el Apple Studio Display. El bisel inferior es más grueso, pero no parece fuera de proporción. Los biseles del monitor me recuerdan un poco a los biseles del MacBook Air pero sin la muesca superior de la cámara.

BenQ MA270U: Soporte de pantalla

Se incluye un soporte con el MA270U. Algunos monitores venden el soporte por separado, por lo que hay una consideración adicional de costos, pero no es el caso aquí.

El soporte plateado es de plástico, pero se siente resistente. La base tiene una plataforma gris ligeramente elevada y acolchada para colocar estuches de AirPods y otros objetos, un buen detalle.

El soporte ofrece una gran variedad de ajustes: inclinación de -5 a 20 grados, giro de 15 grados a la izquierda o a la derecha y 115 mm de altura. El monitor también puede girar 90 grados, un rango de movimiento mucho mayor que el Studio Display.

El MA270U puede funcionar con soportes de pared VESA, pero se incluye un soporte.

Foundry

BenQ MA270U: Puertos

El MA70U incluye los siguientes puertos:

Dos puertos HDMI 2.0

Dos puertos USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 7.5W)

Un puerto USB-C (Entrega de energía de 90W)

Un puerto USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 15W)

Jack de auriculares de 3.5mm

El MA270U puede conectarse a un Mac a través de HDMI o USB-C. La conexión USB-C ofrece 90 vatios de potencia, por lo que puede cargar tu MacBook al mismo tiempo. Si deseas utilizar el monitor como concentrador de conexión, debes conectarlo al Mac a través de USB-C.

Uno de los puertos USB-A está en la parte trasera del monitor, mientras que el otro está debajo del mismo, junto con el conector de auriculares de 3.5mm. Tener el puerto USB-A debajo del monitor es conveniente, aunque probablemente encontrarás a alguien que preferiría que fuera un puerto USB-C en su lugar.

BenQ MA270U: Calidad de imagen

Lo primero que destaca del MA270U es su impresionante calidad de imagen. Los colores son vívidos y los detalles son excelentes. Un aspecto destacado de la calidad de la imagen es lo nítido que aparece el texto: se ve tan notablemente nítido y limpio que cada cierto tiempo me detenía mientras escribía esta reseña solo para admirar lo bien que se veían mis palabras. Esto es ideal para el trabajo de producción y diseño, pero también puede hacer que sea más agradable de leer y escribir.

Como el MA270U es un monitor mate, la reproducción del negro no es tan profunda como en un monitor brillante como la configuración estándar del Apple Studio Display. Pero ciertamente es lo suficientemente profundo como para verse como negro, y no como, por ejemplo, un gris oscuro notablemente visible.

El monitor tiene una frecuencia de actualización estándar de 60Hz, que es igual que la del Studio Display y lo suficientemente rápida para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, los jugadores podrían no quedar satisfechos y desear tasas de actualización más rápidas.

BenQ MA270U: Controles integrados y software Display Pilot 2

Debajo del monitor hay un mini joystick para acceder a los controles integrados, que solo ofrecen un ajuste de brillo, volumen de audio para los altavoces integrados y cambiar el puerto de entrada entre los dos puertos HDMI y USB-C. También hay un resumen que indica si el HDR está activado/desactivado, la resolución de la pantalla y la frecuencia de actualización.

Lo que BenQ realmente quiere que hagas es descargar e instalar su software Display Pilot 2 para obtener un conjunto más amplio de controles del monitor. El software se trata más de añadir funcionalidad que de ajustar la calidad de la imagen; por ejemplo, tiene una función de partición de escritorio que es muy similar a la división de ventanas en macOS Sequoia. Una característica interesante es el Modo de Color de Aplicación, donde puedes asignar perfiles de color a aplicaciones específicas. Por ejemplo, puedes asignar un perfil de color de Cine a Final Cut Pro y, al abrir la aplicación, la pantalla cambia automáticamente a ese perfil.

BenQ MA270U: Precio

El MA270U cuesta $460/£450 e incluye un soporte, un cable USB-C y un cable de alimentación. Debes comprar un cable HDMI por separado si lo necesitas. En Estados Unidos, BenQ ofrece una garantía limitada de tres años; en el Reino Unido, son dos años.

¿Deberías comprar el BenQ MA270U?

El BenQ MA270U ofrece una calidad de imagen que podría satisfacer a los usuarios en un entorno de producción; eso es una manera de decir que su calidad es mejor de lo que suelen obtener los usuarios generales. Es posible que puedas encontrar un monitor de 27 pulgadas 4K un poco más barato, pero no se verá tan bien como este. También es una atractiva alternativa al costoso Apple Studio Display de 5K, que tiene un precio de $2,299 cuando lo configuras con un soporte ajustable en inclinación y altura y vidrio texturizado Nano. A su precio, el MA270U se ve especialmente genial con un nuevo Mac mini, o con cualquier Mac, en realidad.

“