Revisión del Banco de Energía para Portátiles Anker 25K (165W): ¡la batería más útil que hemos probado!

Esta compacta batería externa podría ser la mejor batería externa de Anker hasta el momento. Y dado que el precio es adecuado, le otorgamos una recomendación incondicional.

Nos hemos acostumbrado al formato de ladrillo de las baterías externas. Anker ha redondeado las esquinas con su nueva batería externa, que no solo se ve más atractiva sino que también se siente mejor en la mano.

El nombre oficial de la batería de alta capacidad es bastante simple: “Anker Power Bank (25K, 165W, Cables Integrados y Retráctiles)”. Aunque no forma parte de la línea Prime de alta gama de Anker, los datos técnicos son impresionantes: la capacidad de la batería de 25000mAh es muy alta pero aún así aprobada para su uso en aeronaves; potencia de salida máxima de 165W; y cuatro conexiones.

Las cuatro conexiones se dividen en tres USB-C y uno USB-A. De estas, una conexión está en un cable retráctil, una en un cable fijo que se convierte en una correa de transporte, y dos puertos clásicos.

Simon Jary / Foundry

El cable retráctil se extiende desde la parte superior del cuerpo de la batería externa y mide respetables 2.3 pies (0.7m).

Thomas Bergbold

La potencia máxima de cada conexión USB-C es de 100W. Esto se refiere tanto a la salida de energía como a la entrada de energía con la que se puede cargar la batería externa. Lo mejor de todo: no es necesario prestar atención a la conexión, la potencia se aplica por igual a todos los puertos. La salida máxima en USB-A es de 33W.

Si desea cargar más de un dispositivo, los dispositivos deben compartir la potencia máxima de 165W entre ellos. Sin embargo, 165W solo pueden ser suministrados por dos dispositivos; con tres y cuatro dispositivos, la potencia máxima se limita a 133W. Sin embargo, en la práctica, esto es más que suficiente para la mayoría de dispositivos móviles de Apple, drones y cámaras.

Como era de esperar, la potencia de carga es alta. La batería externa carga un iPhone 15 en un 53% en 30 minutos, un iPad Pro de 11 pulgadas en un 36% y un MacBook Air M3 en un 51%. Logramos cargar un MacBook Pro M2 Pro cerca del 92% de recarga completa.

Thomas Bergbold

La pantalla informativa, que muestra la capacidad, la potencia actual en vatios y el estado de salud, entre otras cosas, está muy bien hecha. Al cargar un iPhone, mostró un máximo de 21W, 25W para el iPad Pro y 69W para el MacBook Air M3. También se puede ver el consumo actual de energía en todo momento durante la carga.

Por ejemplo, con un cargador de escritorio Anker Prime de 200W, el máximo es de 90W. No pudimos medir los prometidos 100W. Sin embargo, la batería externa se recarga rápidamente. La extrapolación en la pantalla mostraba 1:27 horas, al final fueron poco menos de 1:35 horas. Una excelente puntuación para una batería externa.

La batería externa mide 6.2 × 2.1 × 1.9 pulgadas (15.7 × 5.4 × 4.9cm) y pesa 21oz (595g).

Thomas Bergbold

Precio

El Anker Power Bank (25K, 165W, Cables Integrados y Retráctiles) tiene un precio de $99.99 / £89.99. Para una batería externa de alta capacidad con dos cables USB-C integrados, así como dos puertos, este es un precio asequible.

Está disponible en colores Plateado o Negro Espacial. El Negro Espacial se muestra en nuestras propias imágenes aquí.

Thomas Bergbold

¿Deberías comprar el Anker Power Bank (25K, 165W, Cables Integrados y Retráctiles)?

No hay puntos negativos reales sobre esta batería externa. Ofrece un gran rendimiento a un buen precio. En particular, el tiempo de carga y el factor de forma son agradables en detalle. Pero eso ya no es suficiente para ganar puntos con los clientes. Por lo tanto, son las pequeñas cosas las que hacen que la nueva batería externa sea nuestra mejor recomendación entre las baterías externas de Anker.

Para algunos, será la pantalla informativa, otros estarán contentos de que finalmente haya una base de goma. Pero lo que nadie querrá prescindir a corto plazo son los dos cables de carga permanentemente conectados.

En definitiva, esta es la mejor batería externa de Anker, con una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado.

Este artículo apareció originalmente en nuestra publicación hermana Macwelt y fue traducido y localizado del alemán.

