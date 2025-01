Revisión de MA270U – MacRumors

“

Cualquier búsqueda típica de un monitor de Mac para consumidores inevitablemente conduce al Apple Studio Display, una opción sin costuras pero prohibitivamente cara para la mayoría de los usuarios a $1,599. Ahí es donde entra en escena el MA270U de BenQ, ofreciendo características nativas de Mac a un precio mucho más asequible de $459.99.

A diferencia de los monitores de PC típicos que a menudo se sienten adaptados para la compatibilidad con Mac, este es un monitor de 27 pulgadas 4K que llega listo para ser utilizado con MacBook directamente desde la caja, completo con emparejamiento de colores incorporado, integración de teclado e incluso soporte para el modo Focus. Pero, ¿puede un monitor de terceros realmente ofrecer integración tipo Apple sin la etiqueta de precio de Apple?

Especificaciones clave del display

Panel IPS de 27 pulgadas con recubrimiento Nano Matte

Resolución de 3840 x 2160 (4K)

Brillo pico de 400 nits

Relación de contraste nativa de 1200:1

99% sRGB, 95% gama de colores P3

Frecuencia de actualización de 60Hz

Tiempo de respuesta de 5ms

HDR10 con certificación VESA Display HDR 400

Ángulos de visión de 178°

Diseño y calidad de construcción

Al quitar el material protector del panel IPS “Nano Matte”, se revela un bisel delgado de color negro en la parte superior y los lados, y un mentón ligeramente más grueso con el logo de BenQ centrado en un acabado negro discreto, casi oculto. La parte trasera del display es de plástico con un acabado metálico que se curva ligeramente hacia afuera, mientras que el soporte es un tubo de metal cepillado de aproximadamente 2.5 pulgadas de diámetro.

El ensamblaje es extremadamente sencillo y no requiere herramientas. Simplemente conectas el cuello del soporte a la parte trasera y luego utilizas el tornillo de llave para fijar la base rectangular, que incluye una tira de goma en la parte delantera para colocar accesorios.

Una vez que el monitor estaba configurado junto a mi Apple Studio Display, el diseño de BenQ quizás inevitablemente lucía un poco desactualizado. El monitor tiene líneas limpias y bisel fino, pero su construcción predominantemente de plástico carece de la sofisticación característica de Apple. La cubierta trasera de efecto aluminio intenta llenar este vacío, aunque no logra igualar la refinación minimalista de Apple y su agudo ojo para las curvas y líneas.

Dicho esto, la calidad de construcción impresiona donde importa. El cuello de acero proporciona una estabilidad sólida, mientras que el área de tacto suave en la base es un buen detalle. Aunque no ganará ningún premio de diseño en mi opinión, la construcción se siente sólidamente robusta.

Conectividad y configuración

En cuanto a la conectividad, el monitor está bastante bien equipado en la parte trasera. El puerto USB-C de 90W se conecta y proporciona energía a tu Mac, mientras que un puerto USB-C adicional de 15W y un puerto USB-A de 7.5W ofrecen opciones para conectar otros dispositivos (en mi caso, un receptor Bluetooth para mi ratón y un disco duro USB externo).

Es crucial destacar que el hub puede proporcionar energía incluso cuando el display está apagado, para que puedas mantener tu MacBook y cualquier otro dispositivo conectado y cargándose independientemente. También hay dos puertos HDMI 2.0 (tristemente no 2.1), además de un conector para auriculares y un puerto USB-A extra ubicado debajo del panel, junto a un botón de encendido brillante y una palanca física para ajustar manualmente brillo, volumen y salida de pantalla.

Comenzar no podría haber sido más sencillo. Conecté el cable USB-C suministrado y mi MacBook Air reconoció instantáneamente el display y comenzó a extraer 90W de energía de él. También probé la conexión con un Mac mini M1, tanto directamente como a través de un dock Ugreen Thunderbolt 4, y no tuve ningún problema.

A medida que me fui familiarizando con la configuración, me impresionó la flexibilidad del soporte del MA270U, ofreciendo una variedad de ajustes que facilitan encontrar tu posición de visualización ideal. El ajuste de altura proporciona un generoso recorrido vertical de 115mm, mientras que el mecanismo de inclinación permite que la pantalla se mueva desde -5° hacia atrás hasta 20° hacia adelante. Combinado con 15° de giro en cada dirección, puedes ajustar finamente la posición del display para minimizar el reflejo y maximizar la comodidad. El sólido soporte mantiene el display estable en cualquier posición, y la función de giro suave rota 90 grados en cada dirección para la visualización en orientación vertical.

Los altavoces integrados de 3W son adecuados para sonidos del sistema pero no reemplazarán soluciones de audio dedicadas; no te sorprenderá saber que son notablemente inferiores a los altavoces de MacBook, y es mejor no hablar mucho de ellos.

Rendimiento del display y precisión del color

Aquí es donde sobresale el MA270U. La resolución de 3,840 x 2,160 del panel de 60Hz ofrece visuales nítidos y vibrantes, mientras que el tiempo de respuesta de 5ms es perfectamente adecuado (a menos que seas un jugador hardcore de FPS). Los colores resaltan sin verse sobresaturados, y la tecnología de emparejamiento de colores de BenQ es impresionante: la diferencia entre la pantalla de mi MacBook Air y el MA270U era apenas perceptible al usar el perfil de color recomendado. Incluso cambié mi Air por una MacBook Pro con una pantalla Liquid Retina XDR, y solo la diferencia de brillo era visible. El monitor mantuvo una reproducción de color consistente a lo largo de su rango de brillo de 400 nits. De hecho, quedé impresionado con lo bien que se veía al lado de mi Studio Display.

El panel Nano Matte maneja admirablemente el brillo bajo condiciones normales. Sin embargo, la luz solar directa sigue siendo un desafío. No es tan efectivo como la opción de vidrio nano-textura de Apple en este aspecto, pero recuerda: es una actualización de $300 en el Studio Display, que también cuenta con un brillo más alto de 600 nits. Otra cosa digna de mención es lo rápido que el monitor de la serie MA se despierta del sueño: igualó impresionantemente la velocidad de mi Mac y el Studio Display.

Software Display Pilot 2

El software Display Pilot 2 merece una mención especial, ya que es evidente que BenQ ha puesto un esfuerzo serio en hacer que se sienta como una extensión natural de la experiencia de Mac. Nunca tuve que usar la palanca física en la parte inferior del display para cambiar ajustes a través del OSD: la aplicación de la barra de menú efectivamente la reemplazó, ofreciendo control nativo del MA270U. Puedes ajustar estos ajustes de forma independiente para cada display conectado, con opciones para sincronizarlos si lo deseas, y puedes personalizar qué ajustes aparecen en la interfaz. Para la gestión de colores, Display Pilot 2 proporciona acceso rápido a diferentes modos de color, incluidos M-Book (diseñado para emparejarse con displays de MacBook), Display P3 y sRGB. Puedes alternar entre ellos con un solo clic al tratar con trabajo crítico de color, y puedes asignar modos de color específicos para que se lancen automáticamente con diferentes aplicaciones, un toque agradable que generalmente solo esperarías al usar un monitor de referencia.

Por otro lado, parece que el software Display Pilot está poco desarrollado en algunos aspectos, y algunas funciones funcionan mejor que otras. Encontré la opción HDR así así: saturaba los colores al ver mi escritorio, y solo mejoró vagamente la experiencia de ver películas. La aplicación también habilita funciones como rotación automática del display y particionamiento del escritorio, aunque la gestión de ventanas incorporada en macOS Sequoia hace que este último sea un poco redundante. Mientras tanto, el modo de Luz Azul Baja parecía no tener casi ningún efecto. Sin embargo, crédito donde crédito es debido: la integración del teclado de Mac funciona sin problemas: ajustar el brillo y el volumen del panel externo desde tu MacBook se siente natural, y la sincronización es impecable. La función ICCSync asegura que los colores del monitor se mantengan perfectamente emparejados con la pantalla de tu MacBook, y aprecié especialmente la función de Sincronización de Brillo, que iguala automáticamente los niveles de brillo entre tu MacBook y el MA270U.

FocuSync se conecta con los modos de enfoque de macOS para ajustar automáticamente los ajustes del display en función de tu estado de enfoque seleccionado, mientras que la característica B.I.+ Gen2 utiliza el sensor de luz ambiente del monitor (ubicado en la parte superior del panel) para ajustar el brillo y la temperatura de color según tu entorno. FocuSync no es algo que yo usaría nunca, pero funcionó según lo anunciado una vez que otorgué los permisos necesarios. Lo mismo no se puede decir de la función de Inteligencia de Brillo de BenQ, la cual a menudo hacía que todo se viera excesivamente oscuro y lavado en condiciones de iluminación normales.

Puedes ajustar la resolución en la aplicación con un control deslizante, pero encontré esto insuficiente. En mi experiencia, la resolución nativa de 3,840 x 2,160 hacía que el texto fuera demasiado pequeño para leer cómodamente durante un período de tiempo prolongado, aunque el modelo de 32 pulgadas puede ser mejor en este aspecto. Mi mayor molestia fue que las opciones de escalado eran demasiado escasas para encontrar una configuración óptima, así que terminé utilizando la app Better Display, eligiendo la resolución de 2,560 x 1,440, la cual se emparejó bien junto al Studio Display (un panel de 5K escalado a 2,560 x 1,440). Sentado normalmente y mirando ambos monitores, obtuve una imagen decentemente uniforme de ellos, con solo el brillo superior del Studio Display marcando la diferencia. Por supuesto, en la mayoría de contextos, comparar un panel 4K con un panel 5K es como comparar manzanas con naranjas, pero el escalado de macOS es tan bueno en estos días que genuinamente no puedo notar la diferencia a menos que mi nariz esté casi tocando la pantalla.

Conclusión

El BenQ MA270U cumple donde importa: calidad de display 4K e integración con Mac. Si bien su diseño puede no igualar la estética de Apple, su proporción entre rendimiento y precio es convincente. El modelo de 32 pulgadas MA320U ofrece un brillo superior (550 nits vs 400 nits) y una gama de colores ligeramente mejor, pero las características principales siguen siendo idénticas.

Este monitor debería satisfacer a los usuarios de Mac que buscan una pantalla externa de calidad sin el precio del Studio Display (siempre que traigas tu propia cámara web y altavoces externos). Es especialmente atractivo para el trabajo de productividad, consumo de contenido e incluso tareas creativas ligeras, gracias a su excelente reproducción de color. Los creadores profesionales podrían preferir la serie Thunderbolt PD de BenQ o la imagen más brillante de un Studio Display de 5K de Apple, pero para todos los demás, el MA270U representa un valor excelente.

Dónde comprar

El BenQ MA270U está disponible en el sitio web de BenQ y en distribuidores autorizados por $459.99/£449.99. El modelo de 32 pulgadas, MA320U, tiene un precio al público de $599.99/£549.99.

Nota: BenQ proporcionó a MacRumors un monitor 4K MA270U de 27 pulgadas con el propósito de la reseña. No se recibió ninguna otra compensación.

“