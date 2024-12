Revisión de la tarjeta de crédito Alliant Cashback Visa® Signature.

“

CardRatings es un socio publicitario de Fortune Recommends™ para productos de tarjetas de crédito. Fortune Recommends™ y CardRatings pueden recibir una comisión de los emisores de tarjetas.

Por qué nos gusta esta tarjeta: La Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa® Signature ofrece un impresionante 2.5% de reembolso en efectivo en todas las compras (hasta $10,000 por ciclo de facturación) para aquellos que cumplen ciertos criterios. Sin cuota anual y varios beneficios adicionales, es una gran tarjeta para los miembros de Alliant Credit Union.

ProsTasa de reembolso en efectivo plana altamente competitivaSin cuota anualSin comisiones por transacciones en el extranjeroContrasSin oferta introductoria APRSin bono de bienvenidaRequiere una cuenta corriente complementaria que cumpla con ciertos requisitos

Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature: Resumen

La Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature ofrece una tasa significativa de reembolso en efectivo del 2.5% en todas las compras hasta $10,000 por ciclo de facturación a los titulares de tarjetas que también tienen una cuenta de cheques de Alto Rendimiento. Este reembolso en efectivo de tasa plana está disponible sin necesidad de categorías rotativas o inscripciones, lo que la hace sencilla y sin complicaciones. Los titulares de tarjetas ganan un 1.5% ilimitado en efectivo en todas las demás compras elegibles calificadas a partir de entonces. (Aquellos que no tienen una cuenta corriente complementaria ganan un 1.5% en todas las compras).

Esta tarjeta también cuenta con beneficios y características adicionales, como una amplia gama de beneficios Visa Signature. Estos incluyen cobertura de alquiler de automóviles, seguro de accidentes de viaje y protección de compras. El servicio al cliente y las características de seguridad también son notables, con monitoreo de fraude las 24 horas y protección contra robo de identidad. La Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature no tiene cuota anual, y la falta de comisiones por transacciones en el extranjero la convierte en una buena opción para los viajeros internacionales.

Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature: Recompensas

Alliant ofrece dos niveles de recompensas en efectivo en esta tarjeta:

Recompensas nivel 1

2.5% de reembolso en efectivo en las primeras $10,000 de compras elegibles calificadas por ciclo de facturación

1.5% de reembolso en efectivo ilimitado en todas las demás compras elegibles calificadas

Para calificar para las recompensas nivel 1, el titular de la tarjeta principal debe tener una cuenta de cheques de Alto Rendimiento de Alliant y cumplir con los siguientes requisitos cada mes calendario:

Optar por recibir estados de cuenta electrónicos; y

Al menos un depósito electrónico publicado en la cuenta cada mes calendario (depósito directo, depósito en cajero automático, depósito de cheque móvil o transferencia desde otra institución financiera); y

Mantener un saldo promedio diario de $1,000 o más

Nota: Los nuevos titulares de tarjetas automáticamente ganarán recompensas de Nivel Uno durante los primeros 100 días después de la aprobación de la tarjeta.

Recompensas nivel 2

1.5% de reembolso en efectivo ilimitado en todas las compras elegibles calificadas

Cómo canjear las recompensas de la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature

Canjear las recompensas en efectivo es simple: Puedes optar por recibir el reembolso en efectivo a través de un crédito en el estado de cuenta de la tarjeta (que aparecerá dentro de un ciclo de facturación) o como un depósito en tu cuenta de cheques o ahorros de Alliant.

Beneficios adicionales

Además del reembolso en efectivo, la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature viene con varios beneficios adicionales, que incluyen:

Protección contra robo de identidad personal: Recibe un reembolso de hasta $5,000 por gastos cubiertos que incurras para restaurar tu identidad como resultado de un evento de robo de identidad cubierto.

Seguridad en compras: Las compras minoristas nuevas realizadas con tu tarjeta Visa Signature elegible y/o programa de recompensas asociado con tu cuenta Signature cubierta están protegidas contra robo o daño dentro de los primeros 90 días desde la fecha de compra.

Seguro de accidentes de viaje: Tú y tus dependientes quedan automáticamente cubiertos cuando se cobra la tarifa completa a tu cuenta de tarjeta Visa Signature cubierta.

Exención de colisión en alquiler de autos: Esta cobertura elimina la necesidad de pagar la exención por daños por colisión u otra disposición similar proporcionada por las compañías comerciales de alquiler de automóviles en la mayoría de los vehículos de pasajeros. La cobertura se aplica cuando uses tu tarjeta Visa Signature de Alliant para pagar el alquiler.

Despacho de carretera: Obtén acceso las 24 horas a asistencia en carretera a través de un número gratuito.

Navigator de ID impulsado por NortonLifeLock™: Mantente informado y sabe qué hacer cuando tu identidad esté amenazada con este servicio que te ayuda a proporcionarte herramientas para que puedas actuar rápidamente si sucede lo inesperado.

Protección de garantía extendida: Duplica el plazo de la garantía elegible del fabricante de EE. UU. hasta un año adicional en garantías elegibles de tres años o menos; para garantías de menos de un año, se duplica el plazo; para garantías de un año o más se proporciona un año adicional de cobertura.

Tarjetas de crédito similares a la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature

Si estás interesado en solicitar una tarjeta de crédito con reembolso en efectivo, es una buena idea comparar algunas opciones.

Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa® Signature

Chase Freedom Unlimited®

Wells Fargo Active Cash®Tarifa anualTarifa anualTarifa anual$0$0$0RecompensasRecompensasRecompensas2.5% de reembolso en efectivo en todas las compras (hasta $10,000 en compras elegibles cada ciclo de facturación, luego 1.5%) con un estado de recompensas de Nivel Uno calificado cada trimestre

1.5% de reembolso en efectivo ilimitado con un estado de recompensas de Nivel Dos

6.5% de reembolso en efectivo en compras combinadas en estaciones de gasolina y supermercados (sin incluir Target o Walmart) en hasta $12,000 gastados en el primer año

4.5% de reembolso en efectivo en compras en farmacias y restaurantes, incluyendo comida para llevar y servicio de entrega elegible

2% de reembolso en efectivo en comprasBono de bienvenidaBono de bienvenidaBono de bienvenidaNingunoGana un 1.5% adicional en todo lo que compres (en hasta $20,000 gastados en el primer año), que equivale a un reembolso en efectivo de hasta $300

Bono de $200 en reembolso en efectivo después de gastar $500 en compras en los primeros tres mesesNuestra opiniónNuestra opiniónNuestra opiniónEsta tarjeta ofrece una tasa de recompensas prácticamente inigualable (hasta el límite de gasto mensual) para los titulares de tarjetas que califiquen para las recompensas de Nivel 1. Si estás dispuesto a mantener el saldo promedio necesario en una cuenta de cheques de Alto Rendimiento de Alliant y cumplir con los otros requisitos de Nivel 1, la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa® Signature es una opción sólida para una tarjeta sin cuota anual.

La tarjeta Chase Freedom Unlimited® es una tarjeta de recompensas completa, que ofrece ganancias generosas en efectivo en diversas categorías. La tarifa anual de $0 y una tasa de 0% APR introductoria de 15 meses (19.74%—28.49% APR variable después) hacen que esta tarjeta sea particularmente atractiva para los titulares de tarjetas conscientes del presupuesto.

Active Cash es lo más sencillo que hay con un 2% de reembolso en efectivo en todas las compras. Encabezó nuestra lista de tarjetas de devolución de efectivo por esto y sus otros beneficios, incluida la protección de teléfonos celulares y una oferta introductoria de 0% APR. Lee nuestra reseña

de la tarjeta Chase Freedom Unlimited®Lee nuestra reseña

de la tarjeta Wells Fargo Active Cash®

Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa® Signature vs. Chase Freedom Unlimited

La Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa® Signature y Chase Freedom Unlimited® son dos opciones sólidas de devolución de efectivo, pero se adaptan a diferentes hábitos de gasto. La Tarjeta Alliant Cashback Visa ofrece hasta 2.5% de reembolso en efectivo en compras si mantienes una cuenta de cheques de Alto Rendimiento de Alliant con un saldo promedio diario de $1,000, lo que la hace ideal para aquellos que pueden cumplir con estos requisitos. En contraste, la Chase Freedom Unlimited brinda un 1.5% de reembolso en efectivo en todas las compras, con tasas mejoradas del 6.5% en viajes comprados a través de Chase Travel℠ y 4.5% de reembolso en efectivo en compras en farmacias y restaurantes, incluyendo comida para llevar y servicio de entrega elegible. También cuenta con un

generoso bono introductorio de un 1.5% adicional en todo lo que compres (en hasta $20,000 gastados en el primer año), que equivale a un reembolso en efectivo de hasta $300.

Tarjeta Wells Fargo Attune℠ vs. Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature

Si estás buscando una tarjeta de devolución de efectivo con una tasa plana competitiva y sin categorías rotativas de las que preocuparte, es posible que desees considerar la Tarjeta Wells Fargo Active Cash. Esta tarjeta ofrece un 2% de reembolso en efectivo ilimitado, lo que puede ser una mejor opción si no estás interesado en unirte a Alliant o no calificas para la membresía. Además, a diferencia de la tarjeta Alliant Cashback, la tarjeta Well Fargo Active Cash ofrece un bono de bienvenida y una tasa introductoria de 0% APR para nuevos titulares de tarjetas.

¿Es la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature adecuada para ti?

La Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature es una excelente tarjeta de devolución de efectivo con una de las tasas planas más altas disponibles en la actualidad. Sin embargo, debes convertirte en miembro de la cooperativa de crédito para solicitarla, lo que significa que no será la opción adecuada para todos.

Preguntas frecuentes

¿Es difícil obtener una tarjeta de crédito Alliant?

La tarjeta Alliant Cashback puede ser difícil de conseguir si tienes un crédito justo o pobre, o si no calificas para unirte a la cooperativa de crédito.

¿Cuál es el límite de crédito de la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature?

El límite de crédito en la Tarjeta de Crédito Alliant Cashback Visa Signature varía según el solicitante y se basa en tu perfil crediticio y financiero personal.

¿Vale la pena una tarjeta de reembolso en efectivo del 2%?

Si prefieres tener un enfoque práctico para gestionar tus recompensas con tarjeta de crédito y simplemente ganar una tasa plana en tus gastos, un 2% de reembolso en efectivo es competitivo en el mercado y vale la pena.

Ten en cuenta que los detalles de la tarjeta son precisos a la fecha de publicación, pero están sujetos a cambios en cualquier momento a discreción del emisor. Por favor, contacta al emisor de la tarjeta para verificar tasas, cargos y beneficios antes de solicitar.

