Revela apoyo de Holly Willoughby la presentadora de televisión Cat Deeley de esta mañana.

Willoughby, de 43 años, renunció como presentadora de This Morning en octubre del año pasado, un papel que había desempeñado durante 14 años, diciendo que tuvo que tomar la decisión por sí misma ya que su familia estaba involucrada.

Esto ocurrió en medio de acusaciones de un complot para secuestrar, violar y asesinarla. El guardia de seguridad Gavin Plumb fue luego condenado a cadena perpetua con un mínimo de 16 años.

La salida de Willoughby de This Morning llegó solo unos meses después de la salida de Phillip Schofield del programa y de ITV.

Echa un vistazo a nuestra nueva promoción y comienza tu día con buen pie con This Morning, de lunes a viernes a las 10 am en ITV1, ITVX y STV! ✨https://t.co/BDAQ3K1C30

— This Morning (@thismorning) 27 de agosto de 2024

La salida de ITV de Schofield siguió a un supuesto conflicto fuera del aire con Willoughby, y también se reveló que había tenido una aventura con un colega hombre más joven.

Después de probar varios presentadores en el programa tras las salidas de Willoughby y Schofield, ITV finalmente se decidió por un dúo permanente para presentar This Morning a principios de este año.

Deeley, de 47 años, junto con el ex presentador de Good Morning Britain (GMB) Ben Shephard, asumieron como presentadores de This Morning en marzo de 2024, junto a Alison Hammond y Dermot O’Leary.

Ben Shephard, Cat Deeley, Alison Hammond y Dermot O’Leary son todos presentadores de This Morning. (Imagen: ITV)

Cat Deeley revela el “elegante” gesto de Holly Willoughby después de asumir el rol en This Morning



Deeley ha revelado que Willoughby tuvo un gesto “realmente elegante” poco después de que asumiera como copresentadora de This Morning para mostrar su apoyo.

“Holly me envió un hermoso ramo de flores y una tarjeta escrita a mano,” recordó Deeley.

“Fue un gesto realmente elegante, realmente me conmovió.

“En algún momento, una vez que se asiente el polvo, estoy segura de que nos reuniremos.

“La gente siempre habla de mujeres enfrentadas unas contra otras, pero en realidad no es cierto.”

Cat Deeley revela que si el rol en This Morning se vuelve demasiado exigente ella “renunciará”

Deeley, hablando con The Sunday Times, también mencionó la mayor atención de los medios y del público desde que se unió al programa de ITV.

Deeley coincidió en que la respuesta la ha “sorprendido” y añadió: “Todos siguen preguntándome, ‘¿Estás bien? ¿Estás manejando esto correctamente?'”

“No me importa. No me importa. Si se vuelve demasiado para mí, renunciaré. No necesito hacerlo. Podría parar y ser mamá la mayor parte del año, y luego ir a hacer los programas en América.

“No tengo ningún motivo oculto para hacer esto.”

Deeley, quien tiene dos hijos con el comediante norirlandés y presentador de The Late Late Show, Patrick Kielty, ha sido la presentadora del programa de talentos estadounidense So You Think You Can Dance durante la mayor parte de sus 18 temporadas.

Ella dice que no tuvo la misma recepción en los EE. UU. y llamó a la mayor atención sobre ella como “algo muy británico”.

Deeley agregó que es “clic” y “realmente no es más que eso”, y también sugirió que las quejas en redes sociales son de “alguien anónimo y sin rostro al final de un teclado?”

Ella dijo: “Ni siquiera me afecta.”

LECTURA RECOMENDADA:

¿Qué está haciendo Holly Willoughby ahora?

Pronto Willoughby aparecerá como presentadora de un nuevo programa de Netflix en el que el aventurero Bear Grylls busca celebridades en la jungla.

También está lista para presentar el programa de juegos You Bet! de ITV con Stephen Mulhern.

Willoughby regresó a la televisión por primera vez desde su salida de This Morning en enero como copresentadora de Dancing on Ice.

Ella copresentó el programa con Mulhern quien reemplazó a Schofield después de su salida de ITV el año pasado.