Reunión de la Fed e informe del IPC: la semana por delante de Jim Cramer

El viernes, Jim Cramer de CNBC guió a los inversores a través de los eventos más importantes de la próxima semana, destacando la reunión de la Reserva Federal y el último informe del índice de precios al consumidor.

“Sería prudente no hacer movimientos importantes antes de la reunión de la Fed. No podemos estar seguros de si Jay Powell será más enfático sobre mantener las tasas más altas durante más tiempo dada la fuerte reporte de empleo de esta mañana,” dijo. “Hay mucho que considerar, pero no es suficiente para actuar.”

El lunes trae eventos de tres mega empresas, Nvidia, Apple y Eli Lilly. Cramer estará atento a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple para aprender más sobre el Vision Pro y el iPhone 16. Nvidia implementará su división de acciones de 10 a 1, y Cramer dijo que las acciones podrían caer el lunes a medida que los compradores obtienen ganancias. Un panel asesor de la FDA considerará el medicamento para el Alzheimer de Eli Lilly, y dijo que es optimista sobre el resultado.

Oracle informará el martes, y Cramer dijo que no está seguro de cómo le irá a esta empresa de software empresarial. Notó que Cerner, un negocio de registros médicos electrónico que Oracle compró hace dos años, no ha estado funcionando bien. Casey’s General Stores también informará ese día, y Cramer dijo que el negocio es sólido y la acción ha sido “un ganador total.”

El informe del IPC de mayo se publicará el miércoles, y Cramer dijo que sospecha que será alto después de que los datos de empleo del viernes fueran más fuertes de lo esperado. En esa línea, la Fed probablemente mantendrá las tasas más altas por más tiempo en su reunión del miércoles, dijo Cramer. También estará esperando ver los resultados de ingresos de Broadcom, diciendo que las acciones podrían subir si el negocio inalámbrico de la empresa mejora.

Signet Jewelers, RH y Adobe informarán el jueves. Cramer dijo que le gusta el minorista de joyas, y podría haber una buena oportunidad de compra si la acción sufre una caída. Añadió que no espera un gran potencial al alza para RH hasta que haya más rotación de viviendas. Y aunque dijo que le gusta Adobe, señaló que la empresa está viendo competencia de Figma, una empresa de herramientas de diseño que intentó comprar.

El viernes trae una charla frente a la chimenea de Affirm, una empresa de compra ahora y paga después. Cramer dijo que cree que la empresa ha estado haciendo bien, pero los inversores institucionales pueden no estar interesados en las empresas de tecnología financiera porque las tasas de interés siguen siendo altas.

Descargo de responsabilidad: El Fideicomiso de Caridad del CNBC Investing Club tiene acciones de Apple, Nvidia, Broadcom y Eli Lilly.

