Retrocesos de S&P, yen se dispara, Tesla se hunde.

Los operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York.

Este informe es del boletín CNBC Daily Open de hoy, nuestro boletín de mercados internacionales.

Lo que necesitas saber hoy

Retiro tecnológico

El S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron de máximos históricos mientras los inversores se alejaban de las Big Tech, como Nvidia y Meta Platforms. Las caídas siguen a la cifra más baja del índice de precios al consumidor en más de tres años. El Dow Jones Industrial Average registró una ganancia modesta de 32 puntos, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 3.6%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó, mientras que los precios del petróleo en EE. UU. subieron con la esperanza de un recorte de tasas. Puedes leer más de Jesse Pound de CNBC sobre por qué el jueves fue un día históricamente extraño en el mercado de valores.

Enfriamiento de la inflación

La inflación de junio cayó por primera vez en más de cuatro años, brindando más apoyo para un recorte de tasas de interés. El índice de precios al consumidor, una medida amplia de los costos, bajó un 0.1% desde mayo, colocando la tasa anual en 3%, la más baja en más de tres años. La Fed está “a un paso más cerca de un recorte de tasas en septiembre”, dijo Chris Larkin, director de operaciones e inversión en E-Trade. “Puede suceder mucho entre ahora y el 18 de septiembre, pero a menos que la mayoría de las cifras se vuelvan nuevamente ‘calientes’, la justificación de la Fed para no recortar las tasas puede dejar de ser válida.”

Baja el Nikkei en medio de una supuesta intervención del yen

El Nikkei 225 de Japón cayó más de un 2% en medio de la especulación de que las autoridades habían intervenido para sostener al yen. La moneda subió bruscamente contra el dólar estadounidense después de datos de inflación más fríos de lo esperado. El principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, se negó a decir si las autoridades habían intervenido. El CSI 300 de China continental se mantuvo estable a medida que las importaciones del país disminuyeron inesperadamente, pero las exportaciones superaron las expectativas. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2% y el S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0.8%, superando su máximo de cierre de todos los tiempos de 7,896.9 establecido el 28 de marzo y a solo un poco por debajo de su máximo histórico. El Kospi de Corea del Sur y el Índice Ponderado de Taiwán cayeron.

Delta cae

Las acciones de Delta Air Lines cayeron un 4% después de pronosticar ingresos para el tercer trimestre por debajo de lo esperado, a pesar de la demanda récord de viajes de verano. La aerolínea espera que las ventas no crezcan más del 4%, quedando por debajo de las estimaciones de crecimiento del 5.8% de los analistas. Esto ocurre mientras las aerolíneas lidian con costos crecientes y una capacidad expandida que ejerce presión sobre las tarifas, incluso cuando aumentan el número de pasajeros. Delta también espera un impacto de $100 millones de los Juegos Olímpicos de París.

‘Retraso del robotaxi’

El precio de las acciones de Tesla cayó más de un 8% después de que Bloomberg informara que el fabricante de automóviles retrasaría la presentación de su robotaxi de agosto a octubre. El retraso, atribuido a la necesidad de tiempo adicional para el desarrollo del prototipo, revierte la racha alcista de 11 días de las acciones de Tesla. El CEO Elon Musk ha estado prometiendo un robotaxi desde hace años pero aún no ha cumplido con sus predicciones anteriores de manejo completamente autónomo.

[PRO] Lo que espera Wall Street

JPMorgan está por publicar su informe de ganancias antes de la apertura del mercado el viernes. Los inversores estarán observando de cerca el desempeño del banco, especialmente después de las advertencias recientes del CEO Jamie Dimon sobre la inflación, los riesgos geopolíticos y las políticas de la Reserva Federal. Las acciones de JPMorgan han subido un 22% este año, superando al mercado en general.

La conclusión

Delta Air Lines dio inicio a la temporada de ganancias de manera decepcionante.

A pesar de que más de 3 millones de pasajeros pasaron por los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos el 7 de julio, el auge de los viajes de verano no ha impulsado las ganancias de las aerolíneas. El exceso de capacidad ha debilitado el poder de fijación de precios, con las principales aerolíneas aumentando los asientos nacionales en un 6% este mes. En consecuencia, los precios promedio de los vuelos de ida y vuelta para vuelos nacionales en EE. UU. cayeron a $543 en mayo, un 3% menos que hace un año.

El informe CPI del jueves puso de manifiesto las dificultades de la industria, ya que las tarifas cayeron un 5% en junio después de una disminución del 3.6% en mayo. El CEO de Delta, Ed Bastian, dijo a CNBC que los problemas de capacidad de la industria deberían resolverse hacia finales del verano. Sin embargo, Delta espera un impacto de $100 millones ya que los viajeros evitan París debido a los Juegos Olímpicos. Otras aerolíneas también es probable que enfrenten desafíos, con United Airlines próxima a informar ganancias el miércoles.

Aunque los consumidores se benefician de tarifas aéreas más bajas, las tres principales compañías que informaron ganancias el jueves por la mañana -PepsiCo, Conagra y Delta Air Lines- no cumplieron con las expectativas de ingresos de Wall Street. PepsiCo advirtió que los consumidores han reducido el consumo de snacks, “específicamente” en EE. UU.

Este no es precisamente el comienzo de la temporada de ganancias que los inversores estaban esperando, pero el último informe de inflación debería brindar cierto consuelo tanto a los consumidores como a los inversores. Mientras los inversores rotaban fuera de las acciones de tecnología de megacapitalización, surge la pregunta: ¿cuándo comenzará la Fed a recortar las tasas?

Ronald Temple, estratega en jefe de mercados en Lazard, le dijo a CNBC: “creo que julio debería ser una consideración, pero seamos honestos, no va a suceder. Si observamos los mercados, están valorando un 95% de probabilidades de un recorte de tasas en septiembre, frente al 70% de ayer.

“La llamada más importante es si las reducirán en cada reunión hasta fin de año. Y creo que lo harán. El mercado está diciendo 60 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año, yo creo que obtendremos 75.”

“Si estoy en lo correcto y esto se debe a la desinflación y a una suavización del fuerte crecimiento, y no a un crecimiento débil, entonces la Fed podría reducir las tasas al 3.5%-4% durante el ciclo de flexibilización. Pero eso es todo. No creo que la gente en el mercado debería basar sus expectativas en una tasa de fondos federales del 2.5%. Si estoy en lo correcto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años no debería caer desde este punto; de hecho, debería ser un poco más alto.”

