Retrato del padre de Putin, no del rey tailandés

Después de que el Presidente ruso Vladimir Putin asegurara un quinto mandato récord en el poder, se difundió una foto manipulada en línea que parecía mostrarlo sosteniendo un retrato del difunto Rey Bhumibol de Tailandia. En la foto original, Putin de hecho mostraba un retrato de su padre mientras participaba en celebraciones del Día de la Victoria en Moscú en 2015. La foto editada se compartió en una publicación de TikTok el 9 de mayo de 2024, días después de que Putin iniciara su quinto mandato con más poder que nunca. El jefe del Kremlin de 71 años, que ha gobernado Rusia desde el cambio de siglo, aseguró un nuevo mandato de seis años en marzo después de ganar elecciones presidenciales sin oposición. La imagen parece mostrarlo sosteniendo un retrato del difunto Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia, junto a una foto del Rey Maha Vajiralongkorn, hijo de Bhumibol, y otra imagen diferente de Putin. Rusia y Tailandia han disfrutado históricamente de estrechos lazos y el palacio real tailandés felicitó a Putin por su nuevo mandato. Un texto tailandés en blanco dice: “El líder ruso declara que no irá a la guerra con Tailandia en respeto al Rey Bhumibol”. Captura de pantalla de la falsa publicación de TikTok, tomada el 29 de mayo de 2024. La imagen circuló anteriormente en Facebook en 2022, cuando diversos medios de comunicación, incluido BBC Thai, Voice TV de Tailandia y Annie Lab de Hong Kong, señalaron que era falsa. Captura de pantalla de la falsa publicación de Facebook, realizada el 29 de mayo de 2024. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales parecían creer que la foto era auténtica. “Me encanta que Putin no olvide el mérito del rey de Tailandia”, comentó un usuario de TikTok. “Viva el rey y gracias Presidente Putin de Rusia”, escribió otro. Búsqueda inversa de imágenes encontró que la foto original muestra a Putin sosteniendo un retrato de su padre. La foto fue tomada por el fotógrafo de Reuters Maxim Shemetov, según la agencia de fotos de archivo Alamy que publicó la imagen. La leyenda de la foto dice: “El Presidente ruso Vladimir Putin sostiene el retrato de su padre mientras participa en la marcha del Regimiento Inmortal en la Plaza Roja durante las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2015”. La marcha del Regimiento Inmortal es un desfile en el que los rusos de todo el país desfilan por las ciudades cada 9 de mayo sosteniendo retratos de familiares muertos en la Segunda Guerra Mundial. A continuación se muestra una comparación de captura de pantalla entre la foto manipulada en las publicaciones falsas (izquierda) y la foto de Reuters archivada en Alamy (derecha). AFP publicó una foto similar de Putin sosteniendo el retrato de su padre en la procesión. Además, la otra foto de Putin y la foto de King Vajiralongkorn compartida en la publicación de TikTok son antiguas y no están relacionadas. La foto del rey lo muestra dando un discurso de Año Nuevo el 31 de diciembre de 2020, mientras que la imagen de Putin lo muestra dando un discurso en Moscú el 23 de marzo de 2024 después de un ataque armado mortal en una sala de conciertos.