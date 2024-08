Retiro de crumpets de Morrisons y Hovis debido a ‘pedazos de metal’

Varios crumpets de Rathbones Kear son “inseguros para comer” debido a la presencia de metal.

Los productos afectados son los Crumpets de Morrisons, Crumpets de Morrisons Savers, Crumpets de Morrisons The Best con Sourdough, y Crumpets de Hovis.

Todos los productos afectados vienen en paquetes de 6 y tienen una fecha de caducidad del 6 o 7 de agosto.

El jueves 01 de agosto de 2024 – Rathbones Kear retira varios productos de Crumpet porque podrían contener trozos de metal https://t.co/mb3YDQfaGY pic.twitter.com/zDgRY1ld2w

— Food Standards Agency (@foodgov) 1 de agosto de 2024

Un portavoz de la Agencia de Normas Alimentarias emitió una advertencia de “no comer” a cualquier persona que haya comprado los crumpets.

Dijeron: “Rathbones Kear está retirando los productos mencionados. Se mostrarán avisos en el punto de venta en todas las tiendas minoristas que venden estos productos.

“Estos avisos explican a los clientes por qué se están retirando los productos y les dicen qué hacer si los han comprado.

“Si has comprado los productos mencionados, no los comas. En su lugar, devuélvalos a la tienda donde los compraste para obtener un reembolso completo (no se requiere recibo).”

Un portavoz de Rathbones Kear agregó: “Rathbones Kear está retirando el producto mencionado con una fecha de vencimiento del 6 y 7 de agosto, porque existe un riesgo de que algunos paquetes puedan contener pequeños trozos de metal.

“No hay otros productos afectados por este problema. Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar y aseguramos a los clientes nuestro compromiso continuo con los más altos estándares de calidad y seguridad del producto.”

¿Qué es un retiro de producto?

Si hay un problema con un producto alimenticio que significa que no debería venderse, podría ser ‘retirado’ (sacado de las estanterías) o ‘recuperado’ (cuando se pide a los clientes que devuelvan el producto).

La FSA emite Avisos de Información de Retiro de Producto y Avisos de Información de Recuperación de Producto para informar a los consumidores y autoridades locales sobre problemas asociados con alimentos.

En algunos casos, se emite una ‘Alerta de Alimento para Acción’.

Esto proporciona a las autoridades locales detalles de acciones específicas a tomar en nombre de los consumidores.