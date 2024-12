Retiré $85 mil de mi 401(k) este año, pero aumentó mis primas de Medicare. ¿Es esto permanente?

SmartAsset y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos a través de enlaces en el contenido a continuación.

Los aumentos de las primas de Medicare no son permanentes, pero pueden tener consecuencias a largo plazo si no gestionas tu ingreso adecuadamente.

Mientras que la mayoría de las personas reciben la Parte A de Medicare de forma gratuita, las Partes B y D suelen incluir primas mensuales. Dependiendo de tu ingreso familiar, esas primas podrían aumentarse con un recargo basado en la necesidad llamado Ajuste Mensual de la Prima Relacionada con los Ingresos (IRMAA, por sus siglas en inglés). Como su nombre indica, este es un aumento a tus primas mensuales de Medicare desencadenado por diferentes niveles de ingreso familiar.

Por ejemplo, digamos que retiras $85,000 de tu 401(k) este año y te preocupa que aumente tus primas de Medicare. Aquí tienes en qué pensar. Y para obtener orientación personalizada, puedes usar esta herramienta gratuita para emparejarte con un asesor financiero fiduciario verificado.

Existen cuatro partes de Medicare, cada una con su propia estructura de primas. Bajo las Partes A y C de Medicare, tus primas generalmente no se ven afectadas por el ingreso familiar.

La Parte A de Medicare es lo que la mayoría de las personas consideran como Medicare “clásico”. Cubre tratamiento hospitalario, muchas visitas médicas y otros cuidados de pacientes hospitalizados. Para la mayoría de las personas, no tiene primas mensuales. En el raro caso de que pagues primas de la Parte A, se basa en tu historial laboral en lugar de en tu ingreso familiar.

La Parte C de Medicare es una asociación público/privada, en la que puedes utilizar tu cobertura de Medicare para ayudar a pagar un seguro privado. Estos planes casi siempre tienen primas mensuales, pero la cobertura exacta depende del plan que elijas.

Bajo las Partes B y D de Medicare, generalmente pagas una prima basada en el plan específico en el que estás inscrito. Estas primas luego pueden ajustarse en función de tu ingreso familiar.

La Parte B de Medicare cubre principalmente tratamientos ambulatorios, atención médica personal y dispositivos médicos. Para la mayoría de los hogares, esto requiere una prima base de $185 al mes (vigente a partir de 2025), ajustada según tu ingreso.

La Parte D de Medicare cubre principalmente medicamentos recetados. Para la mayoría de los hogares, requiere una prima mensual. La cantidad exacta varía según el plan de la Parte D de Medicare que elijas, pero también puedes tener un ajuste basado en tu ingreso familiar.

Los ajustes a tus primas de la Parte B y Parte D se llaman IRMAAs (Ajuste Mensual de la Prima Relacionada con los Ingresos). En todos los casos, el IRMAA aumenta tu prima de Medicare por una cantidad específica basada en tu ingreso familiar. Este aumento se aplica durante todo el año.

Los ajustes de las primas de Medicare se basan en lo que se llama Ingreso Bruto Ajustado Modificado, o MAGI. Esto significa que Medicare comienza usando tu Ingreso Bruto Ajustado (tu ingreso reducido por cualquier deducción de impuestos sobre la línea, pero no reducido por tu deducción estándar). Luego modifica ese AGI basado en calificaciones específicas para crear un Ingreso Bruto Ajustado Modificado. Aquí, el MAGI es tu ingreso bruto ajustado más todos los intereses exentos de impuestos.

En 2025, los IRMAAs de la Parte B empiezan en ingresos superiores a $106,000 individuales/$212,000 conjuntos. Por debajo de este umbral, pagarás $185 al mes en primas de la Parte B. Por encima de este nivel, tus primas mensuales aumentan. Esta es una escala escalonada, con primas aumentando a $259 al mes en ingresos de $106,000 individuales/$212,000 conjuntos y aumentando hasta $628.90 para hogares con ingresos superiores a $500,000 individuales/$750,000 conjuntos.

En 2025, los IRMAAs de la Parte D comienzan en ingresos superiores a $106,000 individuales/$212,000 conjuntos. De nuevo, esta es una escala escalonada. Pagarás $12.90 adicionales al mes en ingresos de $106,000 individuales/$212,000 conjuntos, hasta $81 adicionales al mes para ingresos superiores a $500,000 individuales/$750,000 conjuntos.

Medicare calcula este ajuste basado en un período de revisión de dos años. Esto significa que, para cualquier año dado, tus primas de Medicare se basan en tu ingreso familiar de dos años atrás. Entonces, por ejemplo, en 2025 tus primas de Medicare serán determinadas por el ingreso bruto ajustado que declaraste en tus impuestos en 2023. En 2025, tus ingresos y retiros de cartera determinarán tus primas de Medicare en 2027.

Recuerda, un asesor financiero puede ayudarte a mantenerte al tanto de las reglas de Medicare y de cualquier cambio que pueda surgir.

Aquí, has retirado $85,000 de tu plan de jubilación y te preocupa cómo esto afectará tus primas de Medicare. Para responder a esto, en realidad tenemos que analizar algunas preguntas diferentes.

En primer lugar, como cuestión de umbral, los aumentos de primas nunca son permanentes. Se basan en tu ingreso anual del hogar de año en año. A medida que tu ingreso fluctúa, tus primas también lo harán. Si retiras lo suficiente en un año para llevar tu ingreso a un nuevo nivel de Medicare, puedes gestionarlo retirando menos en los años siguientes.

En segundo lugar, si tus primas aumentaron este año, entonces tu retiro actual no tuvo nada que ver con eso. Recuerda, el ajuste de ingresos se basa en un período de revisión de dos años. Así que cualquier dinero que hayas sacado este año no afectará tus primas durante dos temporadas fiscales más. Si tus primas aumentaron este año, es debido a los retiros que hayas tomado hace dos años.

Para ver si esto continuará, entonces, debes analizar tus retiros de los últimos años. Si has seguido retirando aproximadamente la misma cantidad de dinero, es probable que tus primas se mantengan altas durante otros dos años. Puedes reducirlas en el futuro gestionando tu ingreso el próximo año.

Finalmente, tu retiro actual de $85,000 no puede afectar tus primas de Medicare este año. Dependiendo de tu ingreso, este retiro podría impactar tus primas dos años después. Si tu retiro de $85,000 fue estándar, entonces probablemente no afectará tus primas. Pagarás las mismas tarifas que históricamente has pagado si retiras las mismas cantidades que has hecho históricamente.

Además, el cálculo del IRMAA se basa en todo tu ingreso. Esto incluye Seguro Social y otros retiros de cartera. Es muy probable que un adicional de $85,000 lleve a un individuo a un nuevo nivel de primas, y también probablemente aumentará las primas de una pareja casada. Por ejemplo, digamos que normalmente tienes $150,000 de ingresos. Como individuo, pagarías $370 al mes en 2025 con esa tasa de ingresos. Un adicional de $85,000 llevaría tu ingreso a $235,000, empujándote hasta dos niveles completos a $591.90 por mes.

Esto no necesariamente será permanente. Te afectará durante todo un año; sin embargo, si devuelves tu ingreso y retiros a la normalidad el próximo año, será un problema de un año.

Considera hablar con un asesor financiero fiduciario si tienes preguntas sobre cómo encajan mejor las primas de Medicare en tu estrategia de ingresos de jubilación.

Las primas de la Parte B y Parte D de Medicare pueden aumentar en función de tu ingreso familiar, pero esto no es permanente. Al gestionar los retiros de tu fondo de jubilación, puedes ayudar a mantener tus costos bajos.

Hemos hablado de cómo tus costos de Medicare pueden aumentar, ahora veamos el otro lado de esa ecuación. Aquí te mostramos cómo ayudar a reducir tus costos de Medicare… potencialmente de manera significativa.

