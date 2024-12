RESUMEN: Paul Heaton y Rhianne Downey, Co-op Live, Manchester

Heaton a definitivamente “sido abaa ta poco”, como la gente de su ciudad natal de Hull describiría su carrera, su rango de escritura de canciones es bastante impresionante.

Este año, junto a la talentosa y prometedora cantante Rianne Downey, lanzó su último trabajo, The Mighty Several, que fue un modesto éxito alcanzando el número dos en las listas.

“Para aquellos de ustedes que no lo compraron, son responsables de que Charli XCX haya obtenido otro número uno”, bromeó Heaton hacia el final de su actuación en la Co-op Live Arena en Manchester este mes.

La arena comenzó a llenarse (Imagen: NQ) Para Paul, tocar en Manchester se sintió un poco como volver a casa, después de todo, vive en la ciudad.

Jugando involuntariamente el papel de una especie de enigma, según los estándares de los artistas modernos, Heaton cobra razonables £35 por sus conciertos, un cambio bienvenido del infernal sistema de precios dinámicos, implantado de manera infame por una banda recientemente – todos sabemos quién.

La ocasión fue mi primera visita a la nueva arena, que tiene una impresionante capacidad de 23,500, convirtiéndola en la más grande del Reino Unido.

(Imagen: NQ) Apoyando al artista de 62 años ganador del premio Ivor Novella estaban The Zutons, de la fama de “Valerie”, y la banda favorita de todos durante dos semanas en cada torneo de fútbol importante, The Lightning Seeds, quienes, por supuesto, compusieron “Three Lions”.

Llegué justo a tiempo para estos últimos, perdón Zutons.

Los íconos del Britpop de Ian Broudie interpretaron un setlist realmente enérgico y poderoso de seis canciones.

Al tocar en vivo, especialmente en una arena tan grande, sus canciones se sienten mucho más llenas de ruido y vigor.

“The Life of Riley” – que sorprendentemente solo alcanzó el número 28 en las listas en 1992, fue la favorita de la multitud – precedida por una introducción de guitarra estruendosa, Broudie estaba exprimiendo cada segundo de ella; a la multitud le encantaba, y a él también.

Terminar con “Three Lions” fue agradable, aunque un poco desactualizado, pero ¿a quién le importa?

Después de una espera de aproximadamente 30 minutos, era hora de que Paul y Rianne subieran al escenario.

“The Manchester Rambler” sonaba mientras la pareja y su banda aparecían ante una arena repleta.

Las primeras dos canciones, “Just Another Family”, del nuevo álbum, y “Sheep”, un éxito de Housemartins de 1986, sirvieron como un recordatorio perfecto de la longevidad de Paul escribiendo sus obras maestras políticamente cargadas.

Después de dirigirse brevemente, pero con calidez, a la multitud, el primer éxito de Beautiful South de la noche fue el tercero en el setlist.

(Imagen: NQ) “Old Red Eyes Is Back” es fantástica.

Al igual que Damon Albarn, Heaton tiene ese raro don para escribir canciones que le permite presentar un personaje y llevarlo a un arco completo en tres o cuatro minutos.

Alborotada, encarna la imagen de la cultura de pub/bebida que se volvió sinónimo de las dos grandes bandas de Heaton.

Sin lugar a dudas, a pesar del brillo del protagonista, el espectáculo estuvo lejos de ser un acto unipersonal.

Rianne tomó la voz principal en varias canciones, e incluso Heaton dejó el escenario por completo mientras ella cantaba “Silly Me”, comentando que una “estrella está naciendo” después de regresar al escenario.

“Claramente estoy en mi camino de salida”, agregó, a pesar de no mostrar señales de que eso sea cierto.

El setlist prácticamente se podría dividir por la mitad, siendo la primera parte emblemática de ese encanto vagabundo que se encuentra en muchas canciones de Beautiful South.

La segunda parte es mucho más un mensaje político.

Heaton no se disculpa por sus creencias de izquierda, que nacieron de la ira creada por la destrucción de la industria minera del carbón por parte de Thatcher en la década de 1980.

Ninguna canción ejemplifica esto mejor que “Heatongrad”, líricamente hace referencias claras a un desprecio por el Nuevo Laborismo y la guerra de Iraq, líneas como “deja el ejército ahora, tontos, y únete al Cuerpo de Heaton”, y “El lanzamiento de los muchachos a las calles de Bagdad”, son bastante claras en su significado.

Pasar de eso a “Happy Hour” es un cambio bastante drástico.

(Imagen: NQ) La canción de sentirse bien de 1986 es asombrosa en vivo. Definitivamente obtuvo el mayor aplauso también, una vez que la multitud se dio cuenta de que se estaba reproduciendo.

En este punto, la actuación alcanzó su punto máximo y se mantuvo en ese nivel hasta el final.

Un quinteto de Beautiful South con “Perfect 10”, “Good as Gold”, “One Last Love Song”, “You Keep It All In” y “Rotterdam” captura la calidad de su discografía.

Y luego, después de 24 canciones, la noche llegó a su fin con “Caravan of Love”.

Originalmente una canción de Isley Jasper Isley, los Housemartins la versionaron en 1986, alcanzando la cima de las listas del Reino Unido, siendo solo la segunda canción a capella en hacerlo en ese momento.

Hay una razón por la cual todos estaban cantando a todo pulmón esta canción estilo partido de fútbol mientras la multitud salía.

Es una canción interesante realmente, tiene las cualidades de una canción navideña caprichosa y agradable, pero también es un himno.

Así que Paul Heaton y Rianne Downey terminaron proporcionando a 23,000 personas con el regalo navideño final, todo por £35.