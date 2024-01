Resumen del viernes – The New York Times Briefing del viernes – The New York Times

¿Qué está en juego en las elecciones de Taiwán? Los votantes de Taiwán elegirán mañana un nuevo presidente y legislatura, un proceso muy seguido que podría afectar las relaciones de la isla con China y los EE.UU.China reclama a Taiwán como parte de su territorio y ha demandado la unificación, a la que la democracia insular ha rechazado. Las tensiones sobre Taiwán son uno de los temas más divisivos entre Pekín y Washington.Chris Buckley, corresponsal de The New York Times, con base en Taipei e informa sobre China y Taiwán, discutió las apuestas de las elecciones. Esto es lo que necesita saber.¿Por qué es importante esta elección?Chris: Esta elección podría tener importantes consecuencias para una de las disputas territoriales más difíciles y volátiles del mundo: el futuro de Taiwán.Los candidatos presidenciales de los dos principales partidos políticos, el Partido Democrático Progresista y el Partido Nacionalista, rechazan ambos el marco del Partido Comunista Chino para la unificación, llamado “un país, dos sistemas”. Pero existen diferencias importantes en cómo proponen lidiar con Pekín.Lai Ching-te, candidato del Partido Democrático Progresista, ha prometido mantener a China a distancia. China probablemente aumentaría la presión sobre Taiwán si él gana. Hou Yu-ih, el candidato del Partido Nacionalista, dice que reducirá las tensiones con China expandiendo el comercio y los contactos transfronterizos. China probablemente reduciría la presión, al menos por un tiempo, si él gana, pero también podría aumentar las expectativas de concesiones.¿Cuáles son los resultados posibles y qué significarían de cara al futuro?Lo que más se escucha es que esto probablemente sea un resultado estrecho. Sea quien sea el ganador, el próximo presidente tendrá que trabajar con un legislativo donde es muy probable que ningún partido tenga mayoría. Eso significa que el próximo presidente, por el momento, Lai todavía parece más probable, se enfrentará a más obstáculos para implementar políticas.Recordaría a los lectores la importancia de la otra elección de este año para Taiwán: la elección presidencial de Estados Unidos. Por supuesto, el resultado de esa votación importa para todo el mundo. Pero Taiwán depende de Estados Unidos como su principal respaldo de seguridad contra China. Un segundo mandato de Biden probablemente significaría más de las mismas políticas. Si Donald Trump es el nominado republicano y gana, entonces habrá mucha más incertidumbre sobre el rumbo de la política de EE.UU.Más información: Las manifestaciones de Taiwán son animadas y están llenas de cánticos de “ajo congelado” — un juego de palabras con la frase “ser elegido”.Una foto publicada por el ejército británico que se dice que muestra un avión despegando de una base en Chipre para llevar a cabo ataques en Yemen.Crédito…U.K. Ministerio de Defensa, a través de ReutersEstados Unidos y sus aliados atacaron a los hutíes en YemenEstados Unidos y un puñado de sus aliados, incluida Gran Bretaña, llevaron a cabo ataques militares contra más de una docena de objetivos en Yemen controlados por la milicia hutí respaldada por Irán, según funcionarios de Estados Unidos, en una expansión de la guerra en Medio Oriente.Los ataques aéreos y navales se produjeron en respuesta a más de dos docenas de ataques con drones y misiles hutíes contra embarcaciones comerciales en el Mar Rojo desde noviembre, después de advertencias a los hutíes la semana pasada por la administración Biden y varios aliados internacionales de serias “consecuencias” si los ataques no cesaban. Los hutíes han desafiado esa última advertencia.Los Países Bajos, Australia, Canadá y Bahréin también se esperaba que proporcionaran logística, inteligencia y otros apoyos, dijeron funcionarios de EE.UU.Por separado, la armada de Irán dijo que había capturado un buque cargado de petróleo crudo en la costa de Omán.Respuesta: No estaba claro si los ataques aliados disuadirían a los hutíes de continuar con sus ataques. Los hutíes, cuyas capacidades militares se han agudizado por más de ocho años de lucha contra una coalición liderada por Arabia Saudita, han recibido con satisfacción la perspectiva de una guerra con Estados Unidos. “Estamos cómodos con un enfrentamiento directo con los estadounidenses”, dijo un líder.En La Haya: Sudáfrica, en el primer día de una audiencia de dos días en la Corte Internacional de Justicia, presentó su caso de que Israel actúa con “intenciones genocidas” en Gaza. Israel ha negado categóricamente la acusación de genocidio y presentará su defensa hoy.En Gaza: Exhaustivas inspecciones, cruces fronterizos y caminos destruidos dificultan el envío de ayuda al territorio, contribuyendo a una creciente crisis humanitaria.La sequía afecta a una cuarta parte de la humanidad, dice la ONUCasi una cuarta parte de la población mundial, o alrededor de 1.840 millones de personas, vivía bajo sequía en 2022 y 2023, la gran mayoría en países de ingresos bajos y medianos, según un nuevo informe de la ONU.Las numerosas sequías en todo el mundo se produjeron en un momento de temperaturas globales récord y de inflación de precios de alimentos. El año pasado, el precio del arroz estaba en su punto más alto desde 2008.Antecedentes: Algunas de las condiciones anormalmente secas y calurosas son empeoradas por la quema de combustibles fósiles que causan el cambio climático. La llegada el año pasado de El Niño, un fenómeno meteorológico natural y cíclico caracterizado por temperaturas más cálidas de lo normal en partes del océano Pacífico, también muy probablemente ha contribuido.LAS ÚLTIMAS NOTICIASAlrededor del mundoMarlene Engelhorn, una heredera austríaca, ha enviado invitaciones a 10.000 residentes de Austria, pidiendo su ayuda para gastar 25 millones de euros, o alrededor de $27,4 millones, de su herencia. El dinero no puede ir a grupos o personas “inconstitucionales, hostiles o inhumanos” y tampoco puede ser invertido en instituciones con fines de lucro.”La redistribución debe ser un proceso que vaya más allá de mí”, dijo.Noticia deportiva: Naomi Osaka: La estrella del tenis, quien dio a luz a su primer hijo en julio, habló con The Athletic sobre cómo la inspiró a regresar al deporte.Copa Africana de Naciones: Su guía para los juegos, las estrellas y las historias.ESPN: La deportista utilizó nombres falsos para asegurar más de 30 Emmys para el talento en el aire que no era elegible para recibirlos.Nivelación: ¿Ha alcanzado la popularidad de la Fórmula 1 un punto de estabilización en los Estados Unidos?ARTE E IDEAS “Chicas pesadas”, entonces y ahoraHace casi 20 años, “Chicas pesadas”, estrenada en 2004, recaudó $130 millones durante su recorrido por el cine e hizo superestrellas a su elenco. Una adaptación musical teatral la siguió en 2018, y esta semana, llega a los cines una adaptación musical de la película. Tina Fey, quien escribió el guion, habló con The Times sobre la película y su legado. Lee la entrevista completa.Algunos chistes y líneas argumentales de “Chicas pesadas” original no han envejecido tan bien, y se modificaron para versiones posteriores. ¿Cómo abordas la actualización de tu escritura?Estaba escribiendo a principios de los años 2000 basándome en mi experiencia como adolescente a finales de los años 80. No sorprende a nadie que los chistes hayan cambiado. No te metes de la manera que solías hacerlo. Incluso si tu intención siempre fue la misma, simplemente ya no lo haces, lo cual está bien. Creo firmemente que puedes encontrar nuevas formas de contar chistes con menos daño colateral accidental.¿Hubo algún cambio cultural que viste al actualizar el guion desde el show teatral de 2018 hasta ahora?Si acaso, estos comportamientos han saltado mucho más allá de las mujeres jóvenes. Está en nuestra política. Está en todo. A la gente le gusta azucarar y ser muy virtuosa señalando por qué eres un problema, pero sigue siendo el mismo comportamiento. Sigue siendo: “No me mires. Mira a ellos. Estoy haciendo genial. Puede que no tenga un buen peinado, pero ella está gorda.”Reseña: La adaptación musical retiene sus encantos halagadores, escribe nuestra crítica.RECOMENDACIONES