Resumen del miércoles – The New York TimesBreve de miércoles – The New York Times

Israel dice que está dentro del hospital de Gaza

El ejército israelí dijo temprano esta mañana que sus tropas estaban registrando el Hospital Al-Shifa de Gaza, un complejo de edificios donde miles de personas se han refugiado y las condiciones para los pacientes se han vuelto cada vez más sombrías a medida que han disminuido los suministros. La lucha ha estado ocurriendo cerca desde hace días, y el hospital fue atacado al menos cuatro veces durante el fin de semana.

En un comunicado publicado en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que habían lanzado “una operación precisa y dirigida contra Hamas en un área específica del Hospital Shifa”. Permanecía sin aclarar cuántas tropas estaban involucradas en el asalto o cuál era su objetivo inmediato.

Los comandantes israelíes dicen que los combatientes de Hamas han construido un centro operativo subterráneo y túneles debajo del hospital. Han acusado a Hamas, el grupo armado que controla Gaza, de usar a pacientes, médicos y trabajadores del hospital como escudos humanos para centros de mando y casas seguras. Hamas y funcionarios del hospital niegan las acusaciones.

Fosas comunes: Los trabajadores de Al-Shifa enterraron docenas de cuerpos en el complejo porque los cuerpos habían comenzado a descomponerse y representaban un peligro para la salud, según las autoridades médicas en Gaza.

Ucrania acusa a funcionarios relacionados con espionaje ruso

Los funcionarios de policía y fiscales ucranianos han acusado a dos políticos y a un ex fiscal de coludirse con una agencia de inteligencia rusa para ayudar en un esfuerzo de Rudolph Giuliani hace varios años para vincular a la familia Biden con corrupción en Ucrania.

Kostyantyn Kulyk, ex fiscal general adjunto de Ucrania; Oleksandr Dubinsky, actual miembro del Parlamento de Ucrania; y Andriy Derkach, un ex miembro, fueron acusados de traición y pertenencia a una organización criminal. Los cargos se refieren a “actividades informativas-subversivas” y se centran en acciones en 2019. No dicen si o cuándo cesó la actividad.

Un alto perfil como rescate: Vladimir Putin, el presidente ruso, ha indultado a uno de los organizadores condenados del asesinato de la aclamada periodista de derechos humanos Anna Politkovskaya. La medida de Putin fue a cambio del servicio del hombre en Ucrania, dijo un abogado del hombre.

La apuesta de Rishi Sunak

Un giro centrista por parte de Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha llevado a algunos a decir que su reciente reorganización del gabinete podría fracturar la coalición que entregó una victoria abrumadora al Partido Conservador en 2019 y corre el riesgo de alienar a los votantes de clase trabajadora que antes acudían en masa al lema conservador “Brexit hecho”.

“Terminar con tres moderados en las cuatro posiciones principales no será óptimo para su partido político”, dijo Jonathan Powell, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Tony Blair. “Un gabinete centrista en un partido de derecha es una combinación peligrosa para un primer ministro”.

Tercer cambio de imagen de Sunak: Cuando reemplazó a Liz Truss como primer ministro hace 13 meses, Sunak inicialmente se presentó como un tecnócrata pragmático antes de adoptar políticas divisorias sobre cambio climático, inmigración y crimen para intentar poner al Partido Laborista de oposición a la defensiva.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alrededor del Mundo

Un tesoro de decenas de mapas históricos, algunos datados en el siglo XV, ha sido digitalizado como Oculi Mundi (los ojos del mundo), un archivo en línea.

Los mapas son artefactos del esfuerzo de las personas por situarse y planificar su próximo destino, en la era previa a la aparición del GPS y de teléfonos que pudieran indicarnos exactamente dónde nos encontramos. Y cada uno tiene su propia historia.

NOTICIAS DEPORTIVAS

Por qué el fútbol teme el tramadol: La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de incluir el analgésico en su lista de sustancias prohibidas podría tener graves consecuencias para los jugadores.

Fútbol femenino: Emma Hayes ha sido confirmada como la nueva entrenadora del equipo de EE. UU., en un acuerdo que la convierte en la entrenadora mejor pagada en el deporte.

El regreso de David Cameron: Los anuncios en las redes sociales sobre la reorganización del gabinete del Partido Conservador parecían referirse a una celebridad de los medios deportivos.

Éxito en la carrera más glamorosa de la Fórmula 1: A medida que el paddock viaja a Nevada para el debut del Gran Premio de Las Vegas, muchas preguntas quedan por responder.

ARTE E IDEAS

Escenificar lo impensable

El hijo de Manuel Oliver, Joaquín, fue una de las 17 personas asesinadas en un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el Día de San Valentín de 2018. Conocido por sus amigos como Guac, era un joven de 17 años que amaba el tocino, las palomitas de maíz untadas en mantequilla, Guns N’ Roses y el equipo Miami Heat.

Desde que Joaquín fue asesinado, Oliver, pintor, ha utilizado el arte y el activismo para impulsar una regulación de armas más estricta. Más recientemente, ha estado presentando “Guac: El unipersonal”, un espectáculo de 90 minutos sobre la vida de su hijo, en todo EE. UU. Espera volver a presentarlo en Nueva York en 2024 y llevarlo a Europa. “Me hace sentir muy conectado con mi hijo”, dijo.

RECOMENDACIONES

