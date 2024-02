Resumen del Martes: Israel ataca Gaza para rescatar rehenesBreve del Martes: Israel ataca Gaza para rescatar rehenes

Huelgas y rescates en Rafah

El ejército israelí dijo que había lanzado una ola de ataques para desviar la atención y proporcionar cobertura para una incursión de fuerzas de operaciones especiales que lograron rescatar con éxito a dos rehenes en Rafah, al sur de Gaza. El ministerio de salud de Gaza dijo que decenas de palestinos murieron en la abarrotada ciudad, donde más de un millón de personas desplazadas han buscado refugio.

Los dos hombres que fueron rescatados, Fernando Simon Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70, son ciudadanos duales de Israel y Argentina. Estaban en buenas condiciones y estaban sometiéndose a pruebas en un hospital de Tel Aviv, dijeron las autoridades israelíes. Fue el segundo rescate conocido de rehenes en Gaza desde que comenzó la guerra.

Los palestinos describieron una “noche llena de horror” mientras Israel bombardeaba la ciudad. El director de un hospital allí dijo que había recibido 100 personas heridas durante la noche, junto con los cuerpos de 52 personas que murieron. El ministerio de salud de Gaza dijo que al menos 67 personas habían muerto en total, una cifra que no se pudo verificar de forma independiente.

El rescate se produjo mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu señalaba que las fuerzas terrestres israelíes pronto entrarían en Rafah, a pesar de la crítica y la preocupación de Estados Unidos y otros aliados. La perspectiva de batallas callejeras dentro de la ciudad, que está flanqueada por una frontera egipcia cerrada, ha creado alarma en todo el mundo por los riesgos para los civiles.

La historia de un huérfano: Dareen al-Bayaa, de 11 años, perdió a docenas de miembros de su familia en un solo ataque aéreo en Gaza. En un video, habla con The Times sobre su dolor y su recuperación.

Una gran semana para los casos de Trump

Dos jueces de Nueva York podrían arruinar la semana de Donald Trump.

Estas dos amenazas legales separadas representan un punto de inflexión en la odisea en la corte de Trump, y podrían dar forma a su fortuna personal y presidencial a medida que avanza hacia la nominación republicana.

El jueves, un juez podría fijar el primer juicio penal de un ex presidente de Estados Unidos para tan pronto como el próximo mes. Esa posibilidad plantea el espectro de que Trump termine tras las rejas, lo que llevaría la política ya amarga del país a territorios inexplorados.

Al día siguiente, se espera que un segundo juez dictamine en un caso civil de fraude que no amenaza la libertad de Trump, pero drenaría su efectivo y socavaría su empresa familiar. El juez está considerando una solicitud de penalizar a Trump con cientos de millones de dólares y separarlo de la empresa que dirigió durante décadas.

Además: Los problemas legales de Trump no se detienen en Nueva York. Enfrenta 91 cargos criminales en cuatro casos penales. También en el frente civil, debe enfrentar el pago de 83,3 millones de dólares de un reciente caso de difamación.

El competidor chino de Tesla

BYD, una empresa china de vehículos eléctricos, superó a Tesla en automóviles eléctricos vendidos en todo el mundo después de que sus ventas crecieran un millón en cada uno de los últimos dos años.

La empresa tiene una ciudad amurallada en Shenzhen, donde un monorraíl lleva a los trabajadores desde torres de apartamentos de 18 pisos, y está construyendo los transportadores de automóviles más grandes del mundo. BYD también ha comenzado a instalar líneas de ensamblaje en todo el mundo: Más del 80 por ciento de sus ventas están en China, pero las exportaciones a Europa están expandiéndose.

“Creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente demolerán a la mayoría de las otras empresas en el mundo”, dijo Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, en enero.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Peter Wang murió en 2018 a manos de un tirador en su escuela en Parkland, Florida. Los padres de Wang han pasado seis años lamentándose en aislamiento: inmigraron de China, no hablan inglés con fluidez y se sienten aislados de la defensa y la comunidad de los padres de las otras víctimas.

“Todo lo que quiero es poder hacer algo por Peter”, dijo a The Times su padre, Kong Feng Wang. “Pero, ¿cómo podemos? No hablamos el idioma. No conocemos la cultura.”

Vidas vividas: Kelvin Kiptum, un corredor keniano que batió el récord mundial de maratón en Chicago el año pasado, murió a los 24 años en un accidente automovilístico.

ARTE Y IDEAS

Los estadios han sido un pilar del alcance diplomático de China en África desde la década de 1970. Su número ha aumentado desde principios de la década de 2000, como parte de una estrategia china de construir infraestructura a cambio de influencia diplomática o acceso a recursos naturales. Los estadios son populares entre los aficionados africanos y suelen ser donados o financiados a través de préstamos blandos.

Pero los estadios a menudo carecen de la infraestructura necesaria para mantenerlos. Algunos críticos han cuestionado el valor de los proyectos, señalando que ofrecen dudosos beneficios económicos a largo plazo. Los costos de mantenimiento son significativos, y algunos estadios han caído en el abandono. Los países suelen tener dificultades para llenar los asientos.

“China no pregunta por qué necesitas un estadio”, dijo un investigador. “Solo lo financia y lo construye.”

