Resumen del lunes – The New York Times

Israel “expande” las operaciones terrestres en Gaza

El ejército israelí señaló ayer un ataque más fuerte en Gaza y advirtió con mayor “urgencia” que los civiles palestinos deberían trasladarse a la parte sur de la Franja de Gaza.

El portavoz principal del ejército dijo que Israel estaba “expandiendo gradualmente la actividad terrestre y el alcance de nuestras fuerzas”, pero aún no estaba claro cuántos soldados habían sido enviados a Gaza desde el viernes, cuando Israel comenzó una operación terrestre intensificada. Videos publicados por el ejército y geolocalizados por The Times indicaron al menos tres lugares donde las tropas habían cruzado hacia el norte de Gaza.

El servicio telefónico e internet en Gaza se vio interrumpido el viernes, pero la conectividad volvió parcialmente ayer por la mañana, según el director de la principal empresa de telecomunicaciones palestina.

El ejecutivo dijo que sospechaba que Israel había causado la interrupción del servicio, y dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Times que Estados Unidos creía que Israel era responsable de ello. Funcionarios en Israel se negaron a hacer comentarios al respecto.

Ucrania presiona a Estados Unidos por armas improvisadas

Con la llegada del invierno, los funcionarios en Ucrania están desesperados por contar con más defensas aéreas para proteger las redes eléctricas de los ataques rusos, lo que podría sumir al país en una oscuridad helada. Están tan desesperados, de hecho, que están dispuestos a experimentar con armas algo improvisadas que combinan misiles tierra-aire de calibre occidental avanzado con lanzadores soviéticos reformados que las fuerzas ucranianas ya poseen.

Estas llamadas armas “Franken” fueron ideas de Ucrania, pero ahora están siendo perseguidas por el Pentágono. Se han probado dos variantes en bases militares de Estados Unidos y están listas para ser entregadas a Ucrania este otoño, según funcionarios.

Católicos se reunieron pero pospusieron discusión de temas importantes

Una reunión de un mes en el Vaticano convocada por el papa Francisco para determinar el futuro de la Iglesia Católica Romana terminó este fin de semana con un documento que decía que era “urgente” que las mujeres desempeñaran un papel más importante. Sin embargo, la discusión de temas importantes, como la ordenación de mujeres como diaconisas, se pospuso y el documento no abordó la inclusión de los católicos L.G.B.T.Q.+.

La reunión, llamada Sínodo sobre la Sinodalidad, fue caracterizada por liberales y conservadores por igual como una posible culminación del pontificado de Francisco y el medio a través del cual podría realizar cambios. En cambio, reflejó otra característica del mandato de Francisco: el aplazamiento de temas importantes mientras buscaba construir un apoyo más profundo a través de la iglesia global.

Conclusiones: Los progresistas que tenían grandes esperanzas de que la reunión generara un impulso real para el cambio dijeron que el documento final no logró mover a la institución.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Alrededor del mundo

Mientras el mundo envejece, África florece con juventud

Mientras los países más ricos lidian con el envejecimiento de sus poblaciones, las naciones africanas están experimentando lo que algunos expertos llaman un “youthquake”. La edad mediana en el continente es de 19 años, 20 años más joven que en China y Estados Unidos. Para la década de 2040, dos de cada cinco niños nacidos a nivel mundial serán africanos.

“Los expertos dicen que esta próxima marea de humanidad llevará a África al frente de las preocupaciones más apremiantes de nuestra época, como el cambio climático, la transición energética y las migraciones”, informa Declan Walsh, quien cubre África para The Times. En una nueva serie de The Times, Antiguo Mundo, Juventud Africana, los reporteros siguieron a jóvenes en busca de empleo. Viajaron con trabajadores migrantes, hablaron con personas que habían regresado de estudiar en China y entrevistaron a jóvenes que desafiaban a líderes envejecidos.

“El mundo está cambiando”, dijo Edward Paice, autor de “Youthquake: Why African Demography Should Matter to the World”, a Walsh. “Y debemos comenzar a imaginar el lugar de África en él”.

– Lynsey Chutel, Redactora de Resúmenes con sede en Johannesburgo

RECOMENDACIONES