Resumen del lunes – The New York Times

🇺🇸 ELECCIONES DE EE. UU. 2024

La elección presidencial está a menos de 100 días de distancia. Esto es lo que estamos observando.

Kamala Harris se reunió con finalistas a la vicepresidencia

Kamala Harris, la vicepresidenta de EE. UU., se reunió ayer con los principales candidatos a ser su compañero de fórmula en su residencia de la Observatorio Naval en Washington, mientras cerraba su búsqueda para la vicepresidencia con una prueba de química. Aquí está lo último.

Tres principales contendientes – el senador Mark Kelly de Arizona, el gobernador Tim Walz de Minnesota y el gobernador Josh Shapiro de Pensilvania – hablaron con Harris en reuniones privadas, según varias personas informadas sobre los planes.

Harris a menudo prioriza la relación personal con su personal y asesores, han dicho sus ayudantes y colaboradores, y se espera que ponga un considerable valor en las reuniones en persona. Su campaña ha dicho que anunciaría su elección de candidato a la vicepresidencia antes de que Harris y su compañero de fórmula comiencen una gira por los estados de la batalla mañana.

Espera tensa en Israel por represalias

Israel comienza la semana en un estado de profunda incertidumbre, con la posibilidad de ataques por parte de Irán y los grupos militantes que apoya causando interrupciones. Aquí está lo último.

Ante el temor de un conflicto generalizado, varias aerolíneas internacionales suspendieron los vuelos desde y hacia Israel a la espera de las represalias esperadas contra el país por parte de Irán y su proxy libanés, Hezbollah. Algunas naciones han instado a sus ciudadanos a abandonar Líbano inmediatamente.

La medida siguió a los asesinatos la semana pasada de un comandante senior de Hezbollah en Beirut y del líder político de Hamas en Teherán. Decenas de miles de israelíes no pueden regresar a casa, según un funcionario israelí, lo que añade a la sensación de que el país ya no controla su propio destino y no tiene un claro plan para calmar sus múltiples conflictos.

Enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continuaron durante todo el fin de semana, ya que cada lado disparaba a objetivos en el territorio del otro. Sin embargo, el ataque desde Líbano no parecía ser la represalia importante que Hezbollah había amenazado.

En Gaza: Un ataque aéreo israelí en una escuela que funcionaba como refugio mató al menos a 30 personas e hirió a docenas más, según la agencia de respuesta de emergencia palestina en Gaza y los medios de comunicación palestinos.

El futuro de Hamas: La guerra de Israel contra la organización militante es la más mortal a la que los palestinos en la Franja de Gaza se han enfrentado. Pero Hamas ha seguido operando y los asesinatos de dos líderes de Hamas pueden ser un revés a corto plazo, dicen los analistas, no suficiente para evitar que el grupo vuelva a emerger intacto – y posiblemente más radicalizado.

Disturbios sacuden el Reino Unido

Protestas de extrema derecha y contra la inmigración estallaron en todo el Reino Unido este fin de semana, impulsadas por desinformación sobre el sospechoso de un ataque mortal en una clase de baile temática de Taylor Swift la semana pasada en la ciudad inglesa del norte de Southport.

Gran parte de la violencia inicial en algunas ciudades se había centrado en la comunidad musulmana, con mezquitas y negocios locales propiedad de personas musulmanas como objetivo. Esto es lo que sabemos sobre los grupos de extrema derecha detrás de los disturbios.