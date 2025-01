Resumen del episodio 3 de la temporada 2 de Separación: ‘¿Quién está vivo?’

En nuestro resumen del episodio 3 de la temporada 2 de Severance, confieso que sentí que mi paciencia con el interminablemente extraño programa podría agotarse, ya que sucedió otra cosa tal vez solo extraña por ser extraña. Pero luego apareció una pieza intrigante del rompecabezas, ofrecida como un premio, y mi creciente impaciencia desapareció. Por ahora. En un buen programa de caja de rompecabezas, así es como funciona.

El episodio de la semana pasada mostró lo que tomó, desde la perspectiva de los innies, para que el Sr. Milchick, Helena Eagan y otros lograran que el equipo de Refinamiento de Macrodatos regresara al trabajo después de que la Contingencia de Horas Extras les permitiera una libertad temporal. El episodio de esta semana profundiza aún más en los agujeros de conejo innies, atrayéndonos lentamente hacia quién sabe qué. Pero al menos hay muchas más cabras, y un procedimiento de reintegración de forajidos mejorado pero aún peligroso podría ser el camino de Mark S. para descifrar los misterios de Lumon y encontrar a su esposa.

En otras palabras, el arco argumental de toda la temporada se volvió más claro en este episodio.

Resumen del episodio 3 de la temporada 2 de Severance: ‘¿Quién está vivo?’

En el episodio dos de la semana pasada, titulado “Adiós, Sra. Selvig”, vimos a Lumon retroceder y llenar los vacíos, persuadiendo a los outies a regresar al trabajo para que Mark S. pudiera continuar con ese misterioso pero crucial archivo “Cold Harbor”. Vimos a nuestros amigos en el departamento de Refinamiento de Macrodatos (MDR) realmente regresar al trabajo en el piso seccionado de Lumon en el excelente episodio uno de la temporada. Eso, por supuesto, siguió a su levantamiento y a su escape temporal al final de la primera temporada.

La búsqueda de la Sra. Casey / Gemma está en marcha

Los refiners elaboran un plan. ¿Pueden encontrar a la Sra. Casey y pueden ayudarla?

Foto: Apple TV+

El último episodio de Severance comienza con el outie Mark S. (Adam Scott) cronometrando meticulosamente su rutina matutina. Intenta medir exactamente cuánto tiempo le lleva llegar desde su coche hasta el ascensor del piso de severancia. Mientras tanto, vemos a Harmony Cobel (Patricia Arquette) despertándose en su Volkswagen a 238 millas de un pueblo llamado Salt’s Neck. Ella mira un tubo de intubación que está en el asiento del coche que pertenecía una vez a “Charlotte Cobel”. Mmm.

Dentro de Lumon, Mark no pierde tiempo en lanzar una búsqueda de la Sra. Casey (Dichen Lachman). Imprime volantes de personas desaparecidas y envía a su equipo a diferentes departamentos. Él y Helly (Britt Lower) se aventuran a investigar la misteriosa sala de cabras. Irving (John Turturro) va, a regañadientes, a Óptica y Diseño. Dylan (Zach Cherry) se supone que debe revisar la Sala de Descanso (también conocida como centro de tortura / reeducación), pero parece estar preocupado por el trabajo y arrastra los pies.

Mark S. y Helly / Helena nos tientan con un momento de afecto cercano

Helly R. (¿o es Helena Eagan?) y Mark S. fisgonean en los interminables pasillos de Lumon.

Foto: Apple TV+

En la búsqueda de la Sra. Casey / Gemma en Lumon, Mark S. lleva a Helly R. (fuertemente sospechosa de ya no ser una innie, pero más bien la heredera de Lumon, Helena Eagan) — a través de los pasillos. Ella expresa incertidumbre sobre lo que harán si encuentran a Casey. Mark se pregunta si realmente está comprometida en ayudarlo, dado su beso anterior y el hecho de que están tratando de encontrar a la esposa de su outie, básicamente. “Helly” lo tranquiliza. Y luego pasa un momento de afecto cercano y lleno de burla. Mark avanza y ella lo sigue.

Finalmente encuentran la sala de cabras que habían visto antes. Pero esta vez las cabras, y el hombre que les gritó que las cabras no estaban listas para llevar aún, se han ido. Pero notan una pequeña puerta extraña a una versión cercada de un pasillo de Lumon. Aparentemente está destinada a las cabras, porque sus desechos la llenan. A pesar del disgusto de Helly, Mark decide gatear a través. Ella lo sigue, y al otro lado ingresan a un hangar masivo de cabras, completo con colinas cubiertas de césped, un montón de cabras y extraños tipos de granjeros.

Finalmente, muchas más cabras (y sus intimidadores cuidadores)

Gwendoline Christie se une al programa en la temporada 2. Está muy involucrada con las cabras. Y esa campana de vaca puede convocar a algunas figuras de aspecto bastante rudo.

Foto: Apple TV+

Mark y Helly descubrir que la sala de cabras lleva a una cámara vasta llamada “Nutribles Mamíferos” hace que el episodio tome un giro inesperado. Se encuentran con su desaliñado gerente, Lorne (Gwendoline Christie), quien inicialmente los saluda con hostilidad y sospecha. Ella pregunta si han “venido a matarla”, mientras sostiene una campana de vaca de marca Lumon.

Después de algunos momentos tensos, ella suena la campana y Mark y Helly se encuentran rodeados de granjeros manchados de tierra armados con horcas y similares. Finalmente llegan a una solidaridad entre innies. Lorne revela que la Sra. Casey solía llevar a cabo sesiones de bienestar en sus “tanques de cría” antes de su jubilación supuesta. Y uno de los granjeros matones que parece que podría protagonizar la versión amish de drama carcelario Oz habla. Revela conmovedoramente lo importante que fue para él cuando Casey describió a su outie como un observador dedicado de las estrellas.

Justo antes de que Mark y Helly se vayan, un hombre se aclara la garganta para recordarle algo a Lorne. Ella pide a regañadientes a Mark y Helly que revelen sus vientres. Esto puede parecer que Severance siempre se supera a sí mismo cuando se trata de surrealismo, pero remite a un rumor de la temporada uno sobre departamentos que creen, a través de la extraña propaganda de Lumon, que el personal de MDR tenía bolsillos de canguro.

“¡Mira, sin bolsillos!” dice Lorne. “No prueba nada,” responde su colega.

La recompensa inesperada (y torpe) de Dylan

Dylan G. sigue a la Sra. Huang por los largos pasillos antiesépticos. Ella no le dice por qué lo han convocado.

Foto: Apple TV+

Mientras tanto, Dylan recibe una recompensa inesperada por su buen comportamiento. La Sra. Huang lo lleva a la sala de seguridad — escena de su crimen de la Contingencia de Horas Extras — que ahora es su sala de visitas familiar prometida por Milchick. Así que tiene una visita de 18 minutos con la esposa de su outie, Gretchen (Merritt Wever). Dylan, por supuesto, no la conoce.

Pero su conversación revela que el outie de Dylan ha luchado por mantener un empleo antes de Lumon. Gretchen se esfuerza por enmarcarlo diplomáticamente, incluso con Dylan haciendo preguntas como: “¿Así que es un fracasado?” La reunión termina con un momento incómodo pero conmovedor cuando Gretchen le dice instintivamente a Dylan que lo quiere, tomando a ambos por sorpresa.

Irving B. debe enfrentarse a Óptica y Diseño solo

Irving B. quiere que Dylan G. vaya con él en la búsqueda del misterioso pasillo negro, pero Dylan no está de acuerdo.

Foto: Apple TV+

En Óptica & Diseño, Irving tiene un reencuentro emocional con Felicia (Claudia Robinson), la antigua colega de Burt. Comparte sus dibujos de Burt, revelando que “dibujaba uno cada día” que no podía verlo. Felicia cuenta historias sobre la valentía de Burt, pero revela que Burt pasaba dos horas nerviosas arreglando su cabello antes de ver a Irving.

Cuando Felicia ve la recreación de Irving de las pinturas misteriosas del pasillo de su outie, lo identifica como el “Pasillo de Exportaciones”, donde O&D solía enviar envíos. Pero ahora envían a un tipo para recogerlos. Irv le pregunta si ella puede recordar dónde está.

‘Seth’ Milchick recibe una recompensa extraña de la Junta

El Sr. Milchick recibe un regalo muy extraño de la Junta. Son un conjunto de pinturas donde el fundador de la empresa, Kir Eagan, es representado como negro.

Foto: Apple TV+

El episodio también muestra los intentos poco acertados de Lumon en cuanto a inclusión, cuando Milchick (Tramell Tillman) recibe un “regalo” de la Junta: un conjunto de pinturas del Ciclo Kier “canonizadas de manera inclusiva” que representan al fundador de la empresa como negro.

El incómodo intercambio entre Milchick y Natalie (Sydney Cole Alexander) habla volúmenes sobre el enfoque superficial de la empresa hacia la diversidad. Y Natalie, que es tan artificialmente plástica como siempre, llama repetidamente a Milchick “Seth”. Aparentemente, ese es su nombre de pila. Y el rol habitual de Natalie se expande en este episodio, también.

Natalie comienza a hacer más que traducir para la Junta

Fuera de Lumon, Natalie abandona el piso seccionado por primera vez en el programa y visita a Ricken (Michael Chernus) y Devon (Jen Tullock) para discutir la creación de una versión específica para innies del libro de Ricken, The You You Are. Ricken está lleno de sí mismo como siempre, mientras que Devon apenas oculta la sospecha. Ella informa a Mark S. sobre eso.

Algo se siente fuera de lugar para la Sra. Cobel cuando Helena Eagan ofrece una charla especial con la Junta sobre las demandas de Cobel, así que huye. Parecía una trampa.

Foto: Apple TV+

Mientras tanto, Cobel confronta a Helena Eagan en el estacionamiento acerca de regresar a Lumon, exigiendo supervisar la finalización del misterioso proyecto Cold Harbor de Mark S. (y la remoción de Milchick). Helena desestima estas demandas como arrogancia y descaro. Aun así, ofrece organizar una reunión con la Junta, llamando a Natalie. Pero mientras Eagan y su conductor tipo Lurch esperan a que Cobel venga con ellos para la supuesta charla con la Junta, sospecha de una trampa y huye, acelerando a través del vasto estacionamiento en su coche económico.

¿El procedimiento de reintegración matará a Mark S. como hizo con Petey?

Este resumen del episodio 3 de la temporada 2 de Severance señala que el episodio culmina en dos desarrollos significativos. Primero, sabemos que Mark y Devon han estado intentando grabar un mensaje persistente en la retina de Mark (“¿Quién está vivo?”), esperando que persista a través de la transición de separación. Este plan es interrumpido por la Dra. Asal Reghabi (Karen Aldridge), quien revela que Gemma estaba viva cuando la vio por última vez. Esta revelación lleva a Mark a aceptar someterse a la reintegración, un procedimiento peligroso que anteriormente mató a su ex supervisor, Petey. Pero la Dra. Reghabi le asegura que se ha vuelto mejor en ello.

A lo largo del episodio, hay indicios de tensión creciente entre los innies y outies, especialmente en los momentos cargados entre Mark y Helly, cuya verdadera identidad como Helena queda ambigua. El descubrimiento del departamento Mammalians Nurturable añade otra capa de misterio a las ya extrañas operaciones de Lumon, mientras que los diversos desarrollos de los personajes sugieren que las barreras entre los mundos seccionados y no seccionados están empezando a resquebrajarse.

El episodio termina con Mark comenzando el proceso de reintegración. La decisión promete tener consecuencias de largo alcance tanto para sus yo innie como outie, así como para la lucha más grande contra las operaciones secretas de Lumon. A medida que la realidad comienza a parpadear entre sus dos conciencias, Mark está de vuelta en la mesa de conferencias de Lumon, como Helly R. estaba al principio de la serie. El episodio termina con la inquietante pregunta de Petey a través del intercomunicador: “¿Quién eres?”

Mira Severance en Apple TV+

La primera temporada y los nuevos episodios de la temporada dos de Severance ahora se transmiten en Apple TV+. Los nuevos episodios se emiten los viernes (aunque suelen estar disponibles la noche después de las 6 p.m. PT).

Apple TV+ está disponible por suscripción por $9.99 con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One. Los clientes que compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ gratis.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de transmisión totalmente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápido que cualquier otro servicio de transmisión. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido honradas con 471 premios y 2,090 nominaciones a premios y contando”, dijo el servicio.

Apple TV+ alberga más de 200 películas y programas de televisión exclusivos (incluida la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso). El servicio también ofrece documentales, dramas, comedias, programas infantiles y más.

★★★★☆