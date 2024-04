Resumen de Tenis: Kasatkina asegura sobre Arabia Saudita, Alcaraz desafía lesiónTranslated to Spanish: Resumen de Tenis: Kasatkina asegura sobre Arabia Saudita, Alcaraz desafía lesión

Bienvenidos al Resumen de Tenis del Lunes, donde The Athletic explicará la historia detrás de las historias de la última semana en la cancha.

Esta semana, el codiciado Masters 1000 en Madrid celebró su primera semana y las historias en la cancha estuvieron igualadas por el drama fuera de ella, mientras que los Grand Slams y los tours de tenis continúan su concurso de belleza por el futuro del deporte.

¿Pueden ser suficientes las ‘garantías’ sobre la seguridad de los jugadores en Arabia Saudita?

Daria Kasatkina, la jugadora abiertamente gay de mayor rango en el tenis femenino, fue preguntada el domingo sobre cómo se sentía respecto a la decisión de la WTA de llevar a cabo sus Finales de la Gira durante los próximos tres años en Arabia Saudita, un país donde la homosexualidad es un crimen que puede ser castigado con la muerte.

Solo las ocho mejores jugadoras califican para las Finales de la Gira. Kasatkina actualmente es la número 11 del mundo.

“Miren, si califico, significa que soy una de las ocho mejores del mundo”, dijo Kasatkina después de avanzar a la ronda de dieciseis en Madrid. “Es una gran noticia para mí”.

Luego respiró profundamente. “Vemos que los saudíes, ahora están muy interesados en el deporte. Quieren desarrollar el deporte, y mientras le dé la oportunidad a las personas allí, a los jóvenes y también a las mujeres, sabemos que el deporte y específicamente el tenis, está tan cerca que pueden verlo. Pueden jugar, pueden participar en esto, creo que es genial.”

Al preguntarle cómo cree que sería el ambiente para los jugadores gays y aquellos en relaciones del mismo sexo como ella, y si ha recibido garantías sobre la posibilidad de tal vez compartir habitación con una pareja, Kasatkina volvió a pausar pensativamente. “Me han dado garantías de que estaré bien”, dijo.

¿Importa si Aryna Sabalenka quiere ver tenis masculino?

Sabalenka causó cierto revuelo la semana pasada cuando dijo a un medio de comunicación español que no ve mucho tenis femenino y prefiere el juego masculino, diciendo que era más interesante. Ese no fue el tipo de noticia que el tour femenino está buscando de sus mejores jugadoras.

Sabalenka aclaró esos comentarios después de ganar su primer partido en Madrid, explicando que sentarse a ver a sus oponentes no es cómo prefiere pasar su tiempo libre.

“Juego contra todas ellas y solo quiero cambiar la imagen, y como veo mucho tenis femenino antes de ir al partido, veo a mis oponentes, veo mucho tenis femenino”, dijo. “No es que no me guste o que trate de ofender lo que hago. Traté de decir que como estoy jugando allí y es demasiado para mí, intento ver tenis masculino. Es más divertido que probablemente ver a mis futuras oponentes en el torneo”.

Una explicación perfectamente comprensible. El tenis, y verlo, es trabajo para los mejores jugadores del mundo, tanto hombres como mujeres. Los jugadores de béisbol no ven mucho béisbol en su tiempo libre.

(Total honestidad, esto también puede ser cierto para los escritores de tenis).

Este es un tema sensible en el tour, especialmente porque no hace mucho tiempo que Amelie Mauresmo, la directora del torneo de Roland Garros y ex número 1 del mundo, describió el tenis masculino como más atractivo para justificar su decisión de dejar que los hombres dominaran el partido destacado nocturno del torneo.

¿Una lesión en el brazo ha ayudado realmente a Carlos Alcaraz?

Pocas cosas preocupan al mundo del tenis más que la salud y el bienestar de Carlos Alcaraz. Su juego mágico y estilo dinámico han cautivado a los fanáticos del tenis y al resto del público consumidor de deportes. Es uno de esos jugadores que se presentan no tan seguido y trasciende el juego, brindando una oportunidad para que el tenis salga del atolladero.

También se lesiona mucho y ha perdido algunas porciones de sus primeras temporadas como profesional que le han costado la oportunidad de jugar en torneos importantes, como las Finales de la ATP en 2022 y el Abierto de Australia en 2023.

Dos bagels para ti Coco, ¡vamos Coco!

Coco Gauff ha hecho muchas cosas impresionantes en su carrera de tenis, pero los llamados ‘doble bagels’ generalmente no son su estilo. Ha estado cerca antes, más recientemente el año pasado en las Finales de la WTA contra una Ons Jabeur lesionada. Con Gauff, sin embargo, suele haber un momento en cada partido en el que el revés se debilita o el saque se descalabra.

Luego vino Madrid, y un partido de primera ronda contra Arantxa Rus de los Países Bajos. Cincuenta y un minutos y una diferencia de puntos de 51-18 más tarde, Gauff tenía su primer doble bagel. En su segundo partido, contra Dayana Yastremska, Gauff corrió hacia una ventaja de 4-0 y parecía que podría conseguir tres seguidos, pero se conformó con un 6-4, 6-1. Los palitos de pan también son buen combustible.

¿Es la Copa Billie Jean King y la Copa Davis una buena idea?

La leyenda del deporte Billie Jean King ha querido durante mucho tiempo una “Copa del Mundo de Tenis” — y ahora la tiene… más o menos.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció esta semana cambios en el calendario y formato del evento anual, creando una semana de superposición entre la Copa BJK y su equivalente masculino, la Copa Davis, con la segunda semifinal y final del torneo femenino superponiéndose a los dos primeros días del torneo masculino a finales de noviembre de este año.

El torneo femenino también se ha movido para emular la estructura de eliminación directa de su contraparte, reemplazando una ronda final de grupos con un enfrentamiento directo entre ocho de los doce equipos finales. Las cuatro naciones sembradas — que, en la forma actual, serían la República Checa y Australia, junto con los ganadores y subcampeones de 2023 Canadá e Italia — recibirán una exención directa a los cuartos de final.

Rune y Navone mantienen a Madrid en vilo

Si el destino de Medvedev está en sus cuerdas, entonces el de Holger Rune podría estar perdiendo un tejido.

Durante su victoria innecesariamente irregular sobre el ascendente argentino Mariano Navone, se acercó al árbitro con un 5-3 a favor (aunque, unos minutos antes, era 5-1).

“El torneo está tratando de engañarme”, dijo. “Perdieron una cuerda de mi raqueta”. Luego apartó una cámara antes de repetir su queja. Parecía más un error de enhebrado cruzado que una cuerda faltante.

Rune estaba 5-6, 15-30 abajo en el servicio de Navone en el segundo set, al borde de abandonar el torneo, antes de que Navone se tensara y cometiera dos dobles faltas y un error de revés que apenas aterrizó en la línea para ceder un desempate. Rune se escapó con él y los siguientes seis juegos para ir 5-1, pero el incidente con la raqueta lo desestabilizó por completo y terminó necesitando cinco puntos de partido antes de prevalecer 6-4 en un último juego de servicio que oscilaba como un péndulo.

Mantenimiento de la intriga, tal vez.

Disparos (lanzados) de la semana

Alexander Bublik hará las cosas de Alexander Bublik cuando quiera. Roberto Carballes Baena no es un fan.

Lo que hace aquí Carballes Baena 🇪🇸 es para que le metan una buena sanción y no pueda pisar un torneo un buen tiempo.

Se pica porque Bublik hace el tonto ( lo hace siempre ) y a continuación busca darle un pelotazo con su saque dos veces seguidas.

Vergonzoso es poco pic.twitter.com/B7VAFtMekW

— Miguel_cmm (@Miguelcmm1) 28 de abril de 2024

(Fotos principales: Clive Brunskill/Julian Finney/Getty Images)