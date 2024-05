Resumen de reseñas del iPad Air 2024: Más grande y probablemente lo suficientemente ‘pro’

Las primeras reseñas del iPad Air 2024 lo presentan como una versión económica del iPad Pro del año pasado.

La mayoría de las reseñas tempranas del M2 iPad Air coinciden en que si buscas un iPad de pantalla grande, pero no necesitas (o no quieres pagar por) funciones de alta gama como una pantalla OLED, Face ID y el procesador más potente de Apple, este es el tablet para ti.

Resumen de reseñas del M2 iPad Air: más grande es mejor

Apple presentó el iPad Air M2 junto con el iPad Pro M4 la semana pasada durante su evento “Let Loose”. El iPad Pro acaparó la atención debido a su pantalla elegante y la sorprendente introducción del procesador M4.

La gran actualización del iPad Air 2024 se centró en el tamaño. El modelo de este año es el primero en llegar en un tamaño más grande, de 13 pulgadas. Aparte de cambiar el chip del Air de un M1 a un M2, todo lo demás se mantuvo prácticamente igual.

“Es bastante fácil resumir lo que hay de nuevo en el iPad Air este año”, escribió Nathan Ingraham para Engadget. “Tiene un chip M2 más rápido en comparación con el antiguo M1, es compatible con un nuevo lápiz Apple Pencil Pro, la cámara frontal se ha trasladado al borde horizontal y comienza con 128GB de almacenamiento (el doble del modelo anterior) al mismo precio de $599”.

Esa sensación de “lo mismo que antes” llevó a la reseña más ingeniosa hasta ahora, de David Pierce en The Verge. “El nuevo iPad Air es muy bueno”, escribió Pierce. “Si lo compras, casi seguro que te gustará. Eso es todo, esa es la reseña.”

En general, el diablo realmente no está en los detalles. Si conoces todo sobre el iPad Air M1 de 2022, básicamente tienes el número del iPad Air M2.

iPad Air de 13 pulgadas: Pantalla grande, precio medio

La mayoría de los críticos encontraron que el iPad Air M2 era una ligera mejora del modelo del año pasado, citando la pantalla más grande del modelo de 13 pulgadas como la razón principal por la que cualquiera debería comprar el tablet en lugar de optar por un iPad “normal”. En resumen, es un camino directo hacia la felicidad de la pantalla grande con un presupuesto limitado.

“El tamaño más grande comienza en $800, y es una forma más asequible de ir por el camino grande y ‘Pro’ sin adquirir un iPad Pro. Por supuesto, los iPad Pro de generaciones anteriores a menudo están en oferta y pueden rondar ese precio, también”, escribió Scott Stein para Cnet. “Si bien el iPad Pro tiene una pantalla OLED más bonita y un procesador aún más rápido, el Air es más que suficiente Pro para la mayoría. De hecho, lo recomendaría sobre el Pro solo por la diferencia de precio, pero trata de tener en cuenta la configuración para que no te encuentres de repente gastando $1,500”.

Soporte para el Apple Pencil Pro: Fantástico para artistas

Posiblemente la única otra razón para actualizar al iPad Air es si eres artista u dependes de un Apple Pencil. Al igual que los nuevos iPad Pro, los nuevos iPad Airs admiten el avanzado Apple Pencil Pro.

Eso significa que los propietarios del iPad Air pueden aprovechar lo último en tecnología de lápices de Apple.

“Si eres fan del Apple Pencil, la buena noticia es que el iPad Air es compatible con el nuevo Pencil Pro”, escribió Ingraham. “Hace todo lo que el antiguo Apple Pencil de segunda generación puede hacer, además de agregar nuevas funciones como retroalimentación háptica, soporte de Find My, un gesto de apretar para mostrar menús y la capacidad de rodar el lápiz en tu mano para cambiar el ancho de un pincel gracias a los giroscopios incorporados.”

Al mismo precio de $129 que el Apple Pencil de segunda generación, el nuevo lápiz profesional ofrece una actualización definitiva. Una desventaja para las personas que ya tienen un Apple Pencil: Las versiones anteriores no funcionan con el iPad Air y el iPad Pro de 2024 debido a un mecanismo de carga rediseñado.

El procesador M2 es más que suficiente para la mayoría de las personas, según las reseñas del iPad Air 2024

Las tabletas de rango medio actualizadas funcionan con el mismo chip M2 que impulsó el iPad Pro del año pasado. Por lo tanto, desde una perspectiva de rendimiento, solo los usuarios más exigentes o personas con dinero para gastar deben derrochar en un iPad Pro en 2024.

La reseña de Ars Technica, que describió al iPad Air M2 como una suerte de modelo ideal que “cubre mejor la totalidad de lo que el iPad puede hacer”, comparó las especificaciones y encontró que el M2 está bien.

“En términos de rendimiento, nada de lo que vimos en las pruebas fue sorprendente; la CPU y (especialmente) la GPU del M2 son un salto generacional sólido desde el M1, y el M1 ya es generalmente excesivo para la gran mayoría de aplicaciones de iPad”, escribió Andrew Cunningham. “El M3 y el M4 son ambos significativamente más rápidos que el M2, pero el M2 sigue siendo, sin lugar a dudas, lo suficientemente potente como para hacer todo lo que la gente utiliza actualmente los iPads para hacer.”

La cámara frontal realiza un agradable movimiento

El revisor de The Verge calificó la mudanza de la cámara frontal desde el lado delgado de la tableta hasta la parte superior del borde horizontal como el único cambio verdaderamente notable respecto al iPad Air anterior.

“Puedo usarla para video llamadas sin parecer que estoy siempre mirando hacia arriba y lejos de la pantalla”, escribió Pierce.

Sin Face ID (y sin teclas de función en el Magic Keyboard compatible)

Pierce, quien comparó el iPad Air 2024 con el iPad Pro 2024 para The Verge, dijo que el modelo de rango medio se comparaba bien.

“Solo eché de menos dos características Pro en el uso diario después de cambiar al iPad Air”, escribió. “La primera es Face ID: el Air utiliza Touch ID en el botón de inicio para iniciar sesión en tu dispositivo, lo cual funciona lo suficientemente bien, pero Face ID en el Pro hace que sientas que nunca tienes que iniciar sesión en absoluto. La segunda es la fila de teclas de función en el accesorio Magic Keyboard. En el Air de 13 pulgadas en particular, el Magic Keyboard es amplio y encantador para escribir, lo que significa que extrañé tener acceso rápido a la reproducción, el brillo y más.”

Algunos críticos se quejaron de que el iPad Air 2024 solo funciona con el “viejo” Magic Keyboard. Ese accesorio claramente no parece tan agradable como el nuevo Magic Keyboard para iPad Pro. Pero ¿qué tan necesario es tener una fila de teclas de función, un reposamanos de aluminio y un trackpad ligeramente más grande? Solo tú puedes responder a esa pregunta.

¿Deberías pagar el precio? Las reseñas del iPad Air 2024 dicen que el iPad “normal” es suficiente para la mayoría de las personas

El iPad Air M2 comienza en $599 para el modelo de 11 pulgadas, igual que la versión de la generación anterior. El modelo de 13 pulgadas agrega $200 al precio inicial. Mientras tanto, el precio inicial del iPad Pro 2024 aumentó en $200.

Si quieres (o necesitas) “ir Pro” depende de tu ocupación, hobbies y cuenta bancaria. Si es así, el iPad Air 2024 te espera como una sólida opción de rango medio, según las primeras reseñas.

“El iPad Air es un estudio de compensaciones, aún más que antes,” dijo The Verge. “Comenzando en $599, no es el iPad más barato que puedes comprar, ni el más impresionante. No es compatible con todos los accesorios, pero sí con algunos de ellos. Es rápido pero no el más rápido, delgado pero no el más delgado, potente pero no el más potente. Es el intento de Apple de encontrar un punto intermedio ‘ideal’ – las características que más importan a la mayoría de los usuarios y nada más.”

En última instancia, el deseo ardiente del tamaño de 13 pulgadas es la única razón por la que las personas que solo desean ver videos, responder correos electrónicos y escribir con un iPad deberían optar por el Air de este año en lugar de un iPad “normal” como el modelo de décima generación.

“Fuera de un par de escenarios específicos, no creo que te diría que compres el iPad Air de este año,” escribió Pierce de The Verge. “No porque no sea genial, ¡porque lo es! Es solo que por $250 menos, puedes conseguir el iPad base, que es casi tan bueno en todas las actividades comunes del iPad.”