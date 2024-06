Resultados y análisis en vivo de UFC 303: Pereira vs. Prochazka 2.

29 de junio de 2024, 09:42 p.m. ET

Alex Pereira defiende su campeonato de peso semipesado en una revancha con el ex campeón Jiri Prochazka en el evento principal de UFC 303 el sábado 29 de junio en Las Vegas. La cartelera principal en el T-Mobile Arena estará en ESPN+ pay-per-view a las 10 p.m. ET, con preliminares y preliminares tempranos en ESPN y ESPN+ a partir de las 6 p.m.

Pereira (10-2) ha ganado tres peleas seguidas, incluyendo un TKO en el segundo asalto a Prochazka en noviembre que le valió al brasileño el título vacante de 205 libras. Pereira ocupa el tercer lugar en las clasificaciones de libra por libra de ESPN.

Prochazka (30-4-1), quien ocupa el segundo lugar (detrás de Pereira) en las clasificaciones de peso semipesado de ESPN, ha ganado 14 de sus últimos 15 combates, siendo la pelea contra Pereira su única derrota desde 2015.

Además, el evento co-principal estaba programado para presentar a Brian Ortega contra Diego Lopes en un combate de peso ligero. Sin embargo, con Ortega sintiéndose mal, Dan Ige ha dado un paso adelante para enfrentarse a Lopes en un combate de peso pactado a 165 libras.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre cómo ver o transmitir UFC 303, incluyendo las 13 peleas de la cartelera. Regresa aquí después para ver los resultados y cómo ver repeticiones de cada combate.

Cómo ver las peleas

Cartelera de UFC 303

ESPN+ PPV, 10 p.m. ET

Campeonato de peso semipesado: Alex Pereira (c) vs. Jiri Prochazka

Peso ligero: Dan Ige vs. Diego Lopes

Peso semipesado: Anthony Smith vs. Roman Dolidze

Peso gallo femenino: Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson

Peso welter: Ian Machado Garry vs. Michael Page

ESPN/ESPN+, 8 p.m.

Peso medio: Joe Pyfer vs. Marc-Andre Barriault

Peso pluma: Cub Swanson vs. Andre Fili

Peso pluma: Charles Jourdain vs. Jean Silva

Peso gallo masculino: Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

ESPN/ESPN+, 6 p.m.

Peso paja: Michelle Waterson-Gomez vs. Gillian Robertson

Peso completo: Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Peso mosca masculino: Rei Tsuruya vs. Carlos Hernandez

Peso gallo masculino: Ricky Simon vs. Vinicius Oliveira

(c) = campeón defensor

‘Reptil’ habla de neumáticos desinflados, Jiri Prochazka y más



Alex Pereira se sienta con Brett Okamoto para discutir dedos rotos, cambiar neumáticos y su próxima defensa del título contra Jiri Prochazka en UFC 303 en Las Vegas.

Hale: Pereira ayuda a un automovilista varado a cambiar el neumático

Dentro de la caída libre de siete años de Conor McGregor

Samir Hussein/WireImage

Conor McGregor estaba programado para regresar en UFC 303, pero una lesión en el dedo del pie es la última saga para el irlandés. Desde la noche en que salió del ring de boxeo contra Mayweather, McGregor ha perseguido los máximos profesionales y monetarios que alcanzó hace casi siete años. Lo que ha sucedido desde 2017 es solo una victoria en UFC y numerosos contratiempos, incluyendo: arrestos, lesiones, demandas y múltiples alegaciones de agresión sexual.

Lee la historia completa aquí.

McGregor comparte estado de lesión, promete estar listo para la próxima pelea

play

1:00

Conor McGregor busca estar al 100% antes de su próxima pelea

Conor McGregor explica su lesión y detalla cómo se está preparando para su próxima pelea de UFC.

Conor McGregor estuvo presente en el evento de Bellator Dublin para apoyar a Sinead Kavanagh en su combate contra Arlene Blencowe. Después del combate Blencowe-Kavanagh, McGregor habló en la entrevista posterior al combate y detalló su estado de lesión junto con sus planes de regresar al Octágono más adelante en el año.

Clasificando las peleas en UFC 303: Sin McGregor-Chandler, ¿quién da un paso adelante?

El evento principal reinvigorado del sábado es una revancha de la intensa pelea del pasado noviembre en la que Alex Pereira ganó el cinturón. Fue un combate reñido que se inclinó en ambas direcciones, principalmente hacia Jiri Procházka, sinceramente, antes de que Pereira conectara un gancho izquierdo en contraataque en el segundo asalto que fue el principio del fin. Hablando de comienzos, sin embargo: El momento más escalofriante llegó durante las presentaciones previas al combate, cuando los luchadores permanecieron en sus esquinas mirándose a través de la jaula, sin que ninguno se moviera un músculo. Si Pereira y Procházka pueden llevar esa energía escalofriante nuevamente el sábado, nos espera un gran combate.

Varias historias se desarrollarán en UFC 303. Aquí están las más intrigantes, enmarcadas como preguntas que serán respondidas en la noche de la pelea.

Lee la historia completa aquí.

Selecciones de expertos y mejores apuestas: ¿Dónde está el valor en UFC 303 y PFL?

Brett Okamoto habló con el peso semipesado de UFC y analista de ESPN Anthony Smith para obtener su perspectiva sobre el evento principal de UFC. Los expertos en apuestas de ESPN Ian Parker y Reed Kuhn añaden su visión y análisis sobre el evento principal de UFC y otras apuestas interesantes que les gustan en las carteleras de este fin de semana.

Lee la historia completa aquí.

El equipo de transmisión de UFC 303 disfruta de la ‘mejor reunión de luchadores de todos los tiempos’

Antes de su pelea en UFC 303, Ian Machado Garry se reunió esta semana con el equipo de transmisión de UFC, junto con un invitado especial, su hijo pequeño, quien hizo imitaciones perfectas de luchadores que hicieron reír a Daniel Cormier, Jon Anik y al resto del equipo. Descubre qué estrellas de UFC imitó el niño, una de ellas será la estelar el sábado, y otra estaba prevista, y ve por qué la entrevistadora de backstage Megan Olivi llamó a esto “la mejor reunión de luchadores de todos los tiempos, absolutamente increíble.”

