Resultados tempranos muestran que el actual presidente de Lituania, Nauseda, está adelante en las elecciones presidenciales

“

Por Andrius Sytas

VILNA (Reuters) – El presidente lituano Gitanas Nauseda parecía encaminado a asegurar su segundo mandato en las elecciones del domingo, según mostraban resultados parciales, tras una campaña centrada en las preocupaciones de seguridad en los países bálticos ante la guerra de Rusia contra Ucrania.

Resultados de cerca del 25% de los votos contados mostraban a Nauseda, de 59 años, ganando aproximadamente la mitad de los votos, lo que planteaba la posibilidad de que pudiera asegurar la reelección en la primera ronda de votación.

Tres candidatos, incluida la primera ministra Ingrida Simonyte, de 49 años, pugnaban por el segundo puesto, con poco más del 12% de los votos cada uno.

Si ningún candidato obtiene más del 50%, lo cual es probable según encuestas de opinión previas a las elecciones, se celebrará una segunda vuelta el 26 de mayo.

En declaraciones a periodistas, Nauseda prometió mantener la presión sobre los aliados occidentales del país para aumentar el apoyo militar a Ucrania.

“El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, ya lo dijo todo. No necesitan nuestras declaraciones de buena voluntad, no sirven de nada en una pelea – necesitan defensas aéreas … Hasta que tengan defensas aéreas, Ucrania seguirá vulnerable”, dijo.

En toda la región, los votantes están preocupados de que las antiguas repúblicas soviéticas que conforman los países bálticos, ahora miembros de la alianza militar de la OTAN y de la Unión Europea, podrían ser objetivo de la agresión rusa en el futuro.

Poco más de la mitad de los lituanos creen que un ataque ruso es posible o incluso muy probable, según una encuesta de ELTA/Baltijos Tyrimai. La inteligencia lituana dijo en marzo que Rusia estaba en camino de fortalecer sus capacidades militares a lo largo de su frontera con la OTAN.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

Moscú ha desestimado regularmente las sugerencias occidentales de que podría considerar un ataque a un miembro de la OTAN como un sin sentido.

“