Resultados impactantes después de la cumbre de paz de Ucrania de dos días llega a su fin.

La cumbre de paz de Ucrania en Suiza concluyó con resultados mixtos, ya que solo 80 de los 93 estados participantes aprobaron la declaración final al cierre del evento de dos días el domingo. Seis países del grupo G20 de las potencias económicas más importantes del mundo: Brasil, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, India e Indonesia, no respaldaron el comunicado, según una lista publicada por los anfitriones suizos.

La declaración, que abarca poco más de dos páginas, condena la amenaza de armas nucleares, exige la devolución de los niños ucranianos secuestrados y demanda la exportación sin trabas de granos desde Ucrania. La declaración final no especifica planes para una conferencia de seguimiento, pero enfatiza la necesidad de dialogar con Rusia para crear paz.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló de una segunda cumbre dentro de unos meses, con varios países expresando interés en ser anfitriones. Arabia Saudita es considerada como la principal candidata.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que la participación de Rusia requeriría su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Armenia, Bahréin, Tailandia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Colombia y el Vaticano también no respaldaron el documento publicado en el resort hotelero de montaña Bürgenstock cerca de Lucerna.

Brasil, India, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos están unidos con Rusia en el llamado grupo BRICS y mantienen una relación amistosa con Rusia a pesar de su invasión total a Ucrania en febrero de 2022.

La versión preliminar de la declaración final tuvo en cuenta esto y no condenó explícitamente a Moscú por sus acciones ni exigió su retirada de Ucrania. En su lugar, recuerda la Carta de las Naciones Unidas: “En particular, reafirmamos nuestra dedicación a abstenernos de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”, dice el texto.

Los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de todos los estados, incluida Ucrania, deben ser respetados, afirma. Los signatarios también apoyan proteger la planta nuclear ucraniana en Zaporizhzhya, que está ocupada por Rusia, y acuerdan que cualquier amenaza de usar armas nucleares debe ser condenada.

También abogan por el intercambio de prisioneros de guerra y la devolución de niños y otros civiles secuestrados en Ucrania por Rusia. A lo largo del día, el canciller austríaco, Karl Nehammer, anticipó un respaldo incompleto del documento, pero minimizó la importancia de esto. Esto se debió únicamente a su redacción exacta, según Nehammer, en lugar de reflejar una falta de apoyo a los esfuerzos por lograr la paz en Ucrania.

La posición común básica no se vería afectada, dijo: “Por eso no me preocupa tanto si no todos firman ahora”. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, la conferencia en sí logró un progreso significativo. Kuleba dijo que todos los países que no estuvieron presentes también estaban al tanto del impulso proporcionado por la reunión. En general, el proceso que se ha iniciado es muy bien recibido, dijo: “Estamos en el camino correcto”. La presidenta suiza, Viola Amherd, reconoció las diversas perspectivas en la conferencia, pero enfatizó que marcó el primer debate de alto nivel sobre un proceso de paz. Se habían creado algunos requisitos previos sustanciales para un camino hacia el fin de la guerra en Ucrania, dijo.

El evento tenía como objetivo iniciar un proceso de paz en el que Rusia también estuviera involucrada a largo plazo. Funcionarios de Moscú no fueron invitados en esta ocasión y no expresaron deseo de asistir. La cumbre también fue un intento de Occidente de involucrar a otros países de América del Sur, Asia y África en esfuerzos de paz basados en el derecho internacional. Ucrania está pidiendo una paz “justa y duradera”.