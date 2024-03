Resultados de encuestas sobre los estuches de iPhone de Apple tejidos finamente.

Miércoles, 28 de febrero de 2024

Impulsado por una publicación de Joanna Stern quejándose sobre la durabilidad de las fundas de iPhone de FineWoven de Apple, el nuevo material que reemplaza a sus anteriores fundas de cuero, realicé una encuesta durante el fin de semana en Mastodon, Threads y Twitter/X, con una redacción idéntica en las tres plataformas:

Si tienes una funda de iPhone de FineWoven de Apple y la has utilizado regularmente en los últimos meses:

Ha resistido bien.

Ha resistido de forma aceptable.

Es una porquería.

No estoy seguro de si esa fue la mejor manera de redactar la pregunta, ni si esas fueron las mejores opciones para ofrecer. Y aunque espero que la encuesta haya sido respondida principalmente por personas que realmente han estado utilizando una funda de FineWoven durante algunos meses, no hay forma de saber si es el caso (sin juego de palabras). Los resultados:

Votos

Ha resistido bien

Ha resistido de forma aceptable

Es una porquería

Mastodon

916

33%

28%

40%

Threads

2,819

20%

25%

56%

Twitter/X

3,324

18%

27%

55%

Total

7,059

21%

26%

53%

No llamaría a estos resultados desastrosos, pero son bastante malos, con más de la mitad de los participantes eligiendo “Es una porquería”, y solo una quinta parte eligiendo “Ha resistido bien”. Y las fundas de FineWoven comenzaron a enviarse hace solo cinco meses. Así que según los estándares de Apple, tal vez esto califique como desastroso.

Para muchos (incluida Joanna Stern), es el material FineWoven en la parte trasera lo que no ha resistido bien. Pero para algunos, son los lados de plástico, se desprenden. Aquí hay una publicación con fotos de Stu Maschwitz de hace tres meses, después de que su funda solo había estado en uso durante unas semanas. Kevin Fox publicó una serie de fotos sugiriendo que lavar una funda FineWoven con detergente Dawn, no solo con agua, puede limpiar al menos un poco la suciedad. Hay más ejemplos en cada una de las tres conversaciones sociales, si estás interesado, incluyendo algunos de las personas para las que sus fundas FineWoven han resistido bien.

También observé esta respuesta de “Ambiorickx” en Mastodon:

La mía se despegó después de una o dos semanas, pero el reemplazo ha resistido perfectamente bien.

Por lo tanto, tal vez el problema que experimentó Maschwitz (y otros), con los lados de plástico que se desmoronaban, fue un problema de producción con lotes tempranos, que Apple ha solucionado desde entonces. Si tienes una funda de FineWoven con los lados desprendidos, tal vez veas si Apple la cambiará por una nueva.

Pero parece que el material FineWoven en sí mismo no es lo suficientemente duradero. Los buenos productos de cuero a menudo lucen bien a medida que envejecen y se usan; FineWoven no tiene esa cualidad. Esperemos que el equipo de materiales de Apple esté volviendo a diseñar algo mejor. Apple no volverá al cuero, pero necesitan un reemplazo mejor que el cuero, y FineWoven 1.0 no lo es.

Nota al margen 1: Lectores de DF y fundas para iPhone

En abril del año pasado, realicé una encuesta un tanto relacionada preguntando a los lectores de DF:

¿Cómo llevas normalmente, es decir, la mayoría del tiempo, tu iPhone?

Sin funda

Funda de Apple

Funda de terceros

Con más de 17,000 respuestas combinadas en Mastodon y Twitter, las respuestas fueron sorprendentemente cercanas:

Sin funda: 31%

Funda de Apple: 34%

Funda de terceros: 36%

Reiteraré ahora lo que reiteré entonces: la audiencia de Daring Fireball no es representativa del público en general. Existe la creencia entre muchos usuarios de fundas que “casi todos” ponen sus teléfonos en fundas, pero la mejor encuesta que he encontrado, de 2017, sugiere que el número es alrededor del 80 por ciento. Entonces, los lectores de DF parecen ser solo ligeramente más propensos a no llevar funda en comparación con el público en general.

Donde sospecho que los lectores de DF son atípicos es en el número de personas que pagan el precio premium por una funda hecha por Apple. La gente compra fundas de Apple (y carteras y correas para relojes) porque esperan que sean productos excelentes. Una funda de iPhone de $60 (o una billetera MagSafe de $60) que se ve mal después de solo unos meses de uso no es un gran producto.

Nota al margen 2: Las mejores fundas de cuero para iPhone 15 Pro

Si, como yo, sigues siendo fan de los productos de cuero, escribí una publicación en octubre con algunas sugerencias de fundas para iPhone 15 Pro. (Spoiler: mi favorita es de Bullstrap.)

Nota al margen 3: Cambios en las arenas de las redes sociales

Cuando realicé la encuesta “¿usas una funda?” en abril pasado, Threads aún no se había lanzado (y Twitter/X todavía se llamaba “Twitter”). Con esa encuesta, hubo alrededor de 9,000 respuestas en Mastodon y 8,000 en Twitter.

Pero con la encuesta de este fin de semana, Twitter/X tuvo más respuestas:

Twitter/X: 3,324

Threads: 2,819

Mastodon: 916

En combinación, Mastodon y Threads superaron en número a Twitter/X, pero Twitter/X fue el primero. Es bastante llamativo que Mastodon haya obtenido más respuestas que Twitter en mi encuesta de abril pasado, pero este fin de semana quedó en tercer lugar. Threads, sin embargo, parece estar prosperando. No estoy seguro si Threads le quitó uso a Mastodon, o si Mastodon simplemente se está desvaneciendo, pero parece que el uso entre las tres plataformas, entre mis seguidores, sigue en flujo.

También me resulta ligeramente interesante que mientras las respuestas entre Threads y Twitter/X eran casi idénticas, las respuestas de Mastodon fueron significativamente más favorables con respecto a las fundas de FineWoven. Mi única teoría para explicar eso es que Mastodon es una plataforma más boutique. Requiere un poco más de trabajo usarla y entenderla, pero te recompensa con beneficios como la elección entre una serie de excelentes aplicaciones de cliente de terceros. Así que estoy pensando que quizás las personas que prefieren Mastodon sobre Threads o Twitter son las personas que tienen un poco más de probabilidades de tratar sus dispositivos, incluso en fundas, con cuidado.