Resulta que los Picassos que anclan la exhibición de una galería no eran de Picasso.

Las lanzas neoguineanas fueron presentadas como antigüedades recolectadas por el abuelo del artista en una expedición al Pacífico pero, de hecho, eran completamente nuevas. Las joyas, anunciadas como preciadas reliquias de la abuela del artista, eran de plástico. Una alfombra de visón resultó ser de poliéster de baja calidad.

Y los tres Picassos que estaban en el centro de la exposición? Todos falsos.

La artista y curadora, Kirsha Kaechele, afirma que los falsificó ella misma para que coincidieran con el tema verde de su instalación.

La artimaña, ideada por la Sra. Kaechele para el Museo de Arte Antiguo y Nuevo en Hobart, la capital del estado australiano de Tasmania, fue la última de una larga lista de trucos tras la decisión de un tribunal australiano que dictaminó que su espectáculo no podía ser exclusivo para mujeres.

La Sra. Kaechele había inaugurado la exposición “Salón de Damas” en 2020 como un espacio donde las mujeres podían “disfrutar de tentempiés decadentes, tragos elegantes y otros placeres femeninos”, y había restringido la entrada a mujeres. Esta primavera, el Tribunal Administrativo y Civil de Tasmania encontró la exposición discriminatoria contra los hombres. La Sra. Kaechele dijo en ese momento que la discriminación era parte del punto.

Después de la decisión, la Sra. Kaechele buscó soluciones alternativas y trasladó partes de la instalación, incluidas varias piezas que afirmaba eran de Pablo Picasso, a un baño de mujeres en el museo. Pero en una entrada de blog en el sitio web del museo el miércoles, la Sra. Kaechele dijo que había recibido una carta de la Administración Picasso en París, que gestiona los derechos de las obras del artista, preguntando por las piezas exhibidas en su exposición. Confesó, diciendo que no solo las obras de Picasso supuestamente eran falsas, sino que también lo eran otros artículos de la exposición original.

“Cuando empecé a visualizar el ‘Salón de Damas’, supe que debía ser lo más opulento y suntuoso posible”, escribió en la entrada. “Si los hombres debían sentirse excluidos al máximo, el ‘Salón’ debía mostrar las obras de arte más importantes del mundo, las mejores”.

La Sra. Kaechele sabía que “debían ser Picassos”, escribió, y se puso a trabajar pintando las imitaciones ella misma. Tres años después, nadie había descubierto su esquema, hasta que un reportero de The Guardian y la Administración Picasso cuestionaron la autenticidad de las obras. En su entrada de blog, la Sra. Kaechele se disculpó en francés y dijo que tenía un gran respeto por Picasso.

El grupo de Picasso no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

“Esta loca y mágica saga me ha cambiado”, escribió la Sra. Kaechele. “Estoy asombrada por el poder transformador del arte. Ha profundizado mi conexión con las mujeres y me ha convertido en feminista. Mi amor por las mujeres arde más brillante. Empecé como artista conceptual y terminé siendo activista.”