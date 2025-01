Respaldar mensajes utilizando esta herramienta gratuita para Mac.

Puedes hacer una copia de seguridad de tus mensajes de texto (y iMessages) con iMessage Exporter, una herramienta gratuita para Mac. Ya sea que quieras preservar el historial de mensajes de tu familia por razones sentimentales, o necesites mantener registros de conversaciones para negocios, iMessage Exporter hará el trabajo.

Tal vez ya hagas copias de seguridad de tus mensajes en iCloud, pero Apple cobra un ojo de la cara por espacio. Puedes ahorrar espacio (y dinero) haciendo una copia de seguridad local y limpiando tu almacenamiento en la nube.

Sigue leyendo o mira nuestro video para ver cómo hacerlo.

Cómo hacer una copia de seguridad de tus mensajes de texto

Hacer copias de seguridad de tus dispositivos, fotos y archivos siempre es una buena idea, pero no hay muchas herramientas para hacer copias de seguridad de mensajes de texto. Sin embargo, todo esto es posible utilizando una herramienta de código abierto.

iMessage Exporter creará una copia de seguridad local con todo tu historial de conversaciones que puedes buscar y leer. Lo guarda en un formato de archivo rico que se parece mucho a un hilo de iMessage regular. Puedes elegir incluir todos los adjuntos y fotos para una copia de seguridad máxima, o almacenarlo en texto sin formato para una eficiencia máxima.

Si haces una copia de seguridad de tus mensajes en un Mac, entonces puedes eliminar cómodamente tus mensajes antiguos de tu teléfono, ahorrando espacio.

Descarga iMessage Exporter

Descargar proyectos desde GitHub no es fácil si no sabes lo que estás buscando. Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

iMessage Exporter es una pequeña herramienta de línea de comandos que se ejecuta desde la Terminal de tu Mac. Eso significa que es un poco más complicado que simplemente descargar una aplicación. Sin embargo, te guiaré a través del proceso de uso. Solo necesitas un Mac.

Primero, ve a la página de Lanzamientos de GitHub para descargar iMessage Exporter.

Si usas un Mac más reciente con un chip de Apple silicon, haz clic en imessage-exporter-aarch64-apple-darwin.tar.gz. Si tienes un Mac más antiguo con procesador Intel, haz clic en imessage-exporter-x86_64-apple-darwin.tar.gz. (Si no estás seguro, haz clic en  > Acerca de este Mac para verificar qué tipo de procesador tiene tu máquina.)

Aprobar iMessage Exporter en Configuración de Seguridad

A continuación, abre tu carpeta de Descargas y haz doble clic en el archivo .tar para descomprimirlo. Deberías ver un icono negro que dice imessage-exporter. Haz doble clic en esto para ejecutar iMessage Exporter por primera vez.

Probablemente recibirás un mensaje emergente diciendo que no puedes ejecutarlo. Haz clic en Aceptar.

Seguridad de macOS puede ser molesta. Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

A continuación, abre Configuración del Sistema (también conocida como Preferencias del Sistema en versiones anteriores de macOS) y ve a Privacidad y Seguridad. Desplázate hacia abajo debajo de la gran lista y verás un mensaje que dice que imessage-exporter “fue bloqueado porque no proviene de un desarrollador identificado”.

Haz clic en Abrir de todos modos, luego haz clic en Abrir en la caja de diálogo.

Asegúrate también de volver a Configuración del Sistema, desplazarte nuevamente hacia arriba a Acceso completo a disco y habilitar iMessage Exporter para Terminal.

Hacer copias de seguridad de mensajes usando la Terminal

Es mucho de configuración, pero al menos ejecutar iMessage Exporter es sencillo. Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Ahora estás listo para empezar y realmente hacer una copia de seguridad de tus mensajes. Haz clic en la ventana de Terminal que se abrió cuando ejecutaste la herramienta. Puedes dejarla abierta como referencia.

Abre una nueva ventana de Terminal presionando Comando-N (⌘N), luego escribe cd Descargas. (“cd” significa “cambiar directorio.”) Esto debería apuntar la Terminal a la misma carpeta donde descargaste imessage-exporter.

Para hacer una copia de seguridad de tus iMessages, simplemente escribe ./imessage-exporter -f html -m TuNombre con tu propio nombre en lugar de “TuNombre”. (“TuNombre” reemplaza tu número de teléfono en la exportación con tu propio nombre, haciendo que la exportación sea más fácil de leer.)

Tienes varias opciones para ajustar exactamente cómo se realiza la copia de seguridad de tus iMessage:

Si quieres incluir imágenes y videos, esto aumentará significativamente el tamaño del archivo que generes, pero será una copia de seguridad más completa. Para hacerlo, ejecuta el mismo comando que arriba pero agrega -c clone al final.

Si quieres una copia de seguridad en texto sin formato en lugar de un archivo HTML formateado, reemplaza html con txt

Si quieres guardar la copia de seguridad directamente en una ubicación diferente en lugar de tu carpeta de Inicio, agrega -p /rutadelacarpeta/

A menos que especifiques una ubicación diferente, la copia de seguridad irá a tu carpeta de Inicio. Haz clic en el ícono de Finder y presiona Mayús-Comando-H (⇧⌘H) para ir allí.

Limpiar tus mensajes antiguos de iCloud

Después de hacer tu archivo local de iMessage, es posible que quieras liberar algo de espacio en iCloud. Para hacerlo, abre Mensajes. En la barra de menú, ve a Mensajes > Configuración (en versiones antiguas de macOS, se llama Preferencias). Simplemente cambia Mantener mensajes de Siempre a Un Año.

Desde un iPhone, ve a Configuración > Aplicaciones > Mensajes y desplázate hacia abajo para encontrar la misma configuración.

Eliminar tu copia de seguridad de mensajes

Si te equivocas y quieres ejecutar iMessage Exporter nuevamente con diferentes configuraciones, o si no crees que necesites la copia de seguridad, es fácil eliminar el archivo de copia de seguridad que creaste.

Por defecto, iMessage Exporter lo coloca en tu carpeta de Inicio. Haz clic en el Finder y presiona Mayús-Comando-H (⇧⌘H) para traerlo. Simplemente arrastra la carpeta “imessage_export” a la Papelera y vacía la papelera.

Bastante bueno, pero con limitaciones

La herramienta es útil, pero tiene algunas limitaciones. Primero, usar la Terminal de Mac es un desafío para las personas que no son fluidas en interfaces de línea de comandos. (Realmente no tomaría mucho trabajo crear una pequeña interfaz en SwiftUI, si alguien se siente preparado para el desafío).

Es comprensible, pero aún molesto, que iMessage Exporter no pueda extraer nombres de contacto. No obstante, esta herramienta te ofrece una manera rápida y fácil de hacer copias de seguridad de esos mensajes del pasado para que puedas guardarlos por toda la eternidad sin tener que pagar a Apple por almacenamiento.

Publicamos originalmente este artículo sobre cómo hacer copias de seguridad de mensajes el 26 de abril de 2023. Lo hemos actualizado con nueva información.