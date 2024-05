Residentes son invitados a ‘Nombrar la Plaza’ en Stretford Mall

El desarrollador Bruntwood y el consejo municipal están en proceso de restaurar King Street como parte de la fase uno de las obras en el centro de la ciudad.

Mañana (4 de mayo), en un evento de Stretford Socials en Stretford Mall, y durante las siguientes dos semanas a través de una caja de votación o un sitio web, la asociación responsable de la reurbanización está pidiendo a los residentes que nombren la plaza según uno de tres temas: comunidad, cultura o patrimonio.

Las sugerencias se incluirán en una lista corta a finales de este mes y se someterán a una encuesta pública a principios del mes siguiente antes de que el ganador sea revelado en The StretFest el 6 de julio.

ALSO READ: Altrincham: Former House of Fraser ready to reopen in town.

El Jefe de Ventas Minoristas de Bruntwood, James Tootle, dijo: “La plaza pública estará en el corazón del centro de la ciudad de Stretford y quién mejor que la comunidad para nombrarla. Será un centro para el centro de la ciudad, un espacio para todos en la comunidad, y nuestra visión es que inspirará aún más grandes colaboraciones y jugará un papel importante en la zona.

“Queremos escuchar a la mayor cantidad de personas posible, así que visítenos en los Stretford Socials y envíen sus ideas, o háganlo a través del buzón en The Mall, o en línea. Estamos deseando escuchar ideas de la comunidad y trabajar juntos para dar otro paso hacia un centro de la ciudad mejor”.

ALSO READ: Bakehouse32 on the move to former foodhall at Stretford Mall.

Un portavoz del Consejo de Trafford dijo: “La plaza pública será una emocionante y vibrante adición al nuevo aspecto del centro de la ciudad de Stretford. Estamos encantados de asociarnos con Bruntwood para lanzar la competencia para nombrar la nueva plaza.

“Animaríamos a tantas personas como sea posible a participar – ¡buena suerte!”

El evento de Stretford Socials es en Stretford Mall mañana (4 de mayo) entre las 12 pm y las 4 pm.

Todas las sugerencias se pueden enviar a través de una caja de votación o en www.stretfordtowncentre.co.uk/name-the-square.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o sígalo en Twitter en @JTRTooth.