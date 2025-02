Residentes de One Hyde Park demandan por ‘corrosión’

Desbloquee la Revista del Editor de forma gratuita

Los propietarios de One Hyde Park han llevado a una filial de la empresa de construcción Laing O’Rourke a la alta corte de Londres por reclamos de defectos que han arruinado uno de los esquemas de propiedades residenciales más exclusivos del Reino Unido.

El edificio de lujo, a pocos pasos de las tiendas departamentales Harrods y Harvey Nichols en Knightsbridge, Londres, ha sido un imán para oligarcas, celebridades y otros compradores súper ricos desde que fue desarrollado por los hermanos Candy y el ex primer ministro de Qatar.

Desde que el esquema abrió en 2011, sus propiedades —que incluyen un ático con vistas panorámicas al Hyde Park, listado por £175 millones— han establecido récords en el mercado.

Pero los propietarios se quejan de que el edificio tiene varios problemas que requieren trabajos de reparación y están demandando a una subsidiaria de Laing O’Rourke, de propiedad privada, que construyó el edificio, por £35 millones en daños.

Abogados de One Hyde Park Limited, una entidad propiedad de los residentes que a su vez posee el dominio útil, dijeron que se descubrió corrosión desde tan atrás como 2014.

Entre otros problemas se encuentran válvulas de mariposa defectuosas, juntas soldadas que gotean y una cuna de pantógrafo defectuosa —usada para limpiar el acristalamiento—, afirmaron.

Advirtieron que los residentes en cualquier piso particular tendrían que desocupar sus apartamentos mientras se realizaban los trabajos.

Laing O’Rourke dijo en un comunicado que había “participado en extensas negociaciones con la empresa administradora de One Hyde Park durante la última década”.

“Hicimos varias ofertas para resolver este asunto de manera amigable y justa, incluyendo comprometernos voluntariamente a realizar trabajos de reparación en la propiedad y hacer varias ofertas de compensación”, añadieron.

La empresa agregó: “Estábamos totalmente comprometidos a encontrar un resultado mutuamente aceptable y seguimos decepcionados de que la empresa administradora eligiera no comprometerse más plenamente con nuestras muchas propuestas para resolver esta disputa”.

One Hyde Park Limited presentó la demanda en 2021 y el juicio civil comenzó el jueves.

La corte escuchó que Laing O’Rourke no estaba “participando” en el juicio y no había enviado representantes legales.

Andrew Rigney KC, representando a los propietarios, mantuvo que el grupo matriz de Laing O’Rourke retiró el apoyo financiero de la subsidiaria poco antes de que comenzara el juicio y argumentó que esto era parte de una estrategia “deliberada y cínica para evadir la responsabilidad” de financiar la compensación.

Se dijo que la tubería de agua fría estaba “sujeta a corrosión generalizada y muy grave”, mientras que es probable que más juntas soldadas “goteen en los próximos 10 años aproximadamente”.

Aunque Laing O’Rourke ofreció llevar a cabo trabajos de reparación, no fue posible llegar a un acuerdo de liquidación, agregó el abogado en sus argumentos escritos. “Excepto por algunos ejemplos aislados, los trabajos de reparación necesarios no se han realizado”, añadió.

Nick y Christian Candy, cuyo grupo Candy & Candy actuó como gerente de desarrollo de One Hyde Park, y el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani —el ex primer ministro de Qatar conocido como HBJ que formó una empresa conjunta con Christian Candy para desarrollar el esquema— no son parte de la demanda.