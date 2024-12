Residentes de Ghouta en Siria quieren que se vuelva a investigar los ataques químicos.

Mientras hablamos con Tawfiq, más personas se acercan a nosotros para contarnos sus historias. Jhalid Naseer dice que su hija Nour, de un año, su hijo Omar, de dos años, y su esposa embarazada Fatima también fueron asesinados en el ataque de cloro de 2018. “Los que fueron asesinados eran en su mayoría niños y mujeres”. La ira que ha tenido que reprimir durante seis años sale a la luz. “Todo el mundo sabe que Bashar al-Assad es un opresor y un mentiroso, y que mató a su propio pueblo. Mi esposa fue asesinada dos días antes de dar a luz a nuestro bebé”, grita, con las emociones a flor de piel. El ataque con gas de cloro no fue la única vez que se utilizaron armas químicas en la zona. En 2013, se dispararon cohetes que contenían el agente nervioso sarín en varios suburbios controlados por los rebeldes en Guta Oriental y Occidental, matando a cientos de personas. Los expertos de la ONU confirmaron el uso de sarín pero no se les pidió atribuir ninguna culpa. Assad negó que sus fuerzas dispararan los cohetes, pero sí accedió a firmar el Convenio sobre Armas Químicas y destruir el arsenal químico declarado de Siria. Entre 2013 y 2018, Human Rights Watch documentó al menos 85 ataques con armas químicas en Siria, acusando al gobierno sirio de ser responsable de la mayoría de ellos. Además de Duma en 2018, el Equipo de Investigación e Identificación de la OPCW ha identificado al ejército sirio como autor de otros cuatro casos de uso de armas químicas en 2017 y 2018. Una misión anterior de búsqueda de hechos, que no tenía el mandato de identificar a los perpetradores, encontró que se usaron armas químicas en 20 ocasiones. Khalid y Tawfiq nos llevaron a un montículo al lado de la carretera, a poca distancia en coche. Creen que aquí es donde el régimen llevó los cuerpos de su familia y los enterró en una fosa común. Mirando hacia abajo en el suelo, entre grava, barro y piedras, se pueden ver fragmentos de huesos, aunque no es posible determinar si son restos humanos. “Esta es la primera vez que piso aquí, te lo juro por Dios. Si hubiera intentado venir aquí antes, ellos (el régimen) me habrían ejecutado”, dice Tawfiq. “En Eid, cuando extrañaba a mi familia, solía pasar en bicicleta por el costado de esta carretera y mirar rápidamente hacia este lugar (el montículo). Me hacía llorar”. Tawfiq quiere que se excaven las tumbas, para poder dar a su familia un funeral digno.